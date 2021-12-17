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ФСБ задержала сторонника неонацистов, готовившего преступление против журналиста

ФСБ задержала в Ростовской области сторонника неонацистской радикальной молодежной группировки "МКУ", готовившего насильственную акцию в отношении журналиста.
ТАСС
Отмечается, что был задержан гражданин России 1979 года рождения.
RT на русском
Злоумышленник намеревался устроить насильственную акцию против представителя российских СМИ, который специализируется на подготовке материалов по украинской проблематике.
ФАН
Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
ТАСС

Подробнее о событии

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