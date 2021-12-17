В «Лукойле» допустили рост цены на нефть к 2050 году в 5 раз, до 380 долларов за баррель

"Лукойл" допускает, что цена на нефть к середине века вырастет до 380 долларов за баррель, ее значительную долю будет занимать плата за выбросы СО2, указано в презентации компании.