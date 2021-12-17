ТАССФСБ задержала сторонника неонацистов, готовившего преступление против журналистаФСБ задержала в Ростовской области сторонника неонацистской радикальной молодежной группировки "МКУ", готовившего насильственную акцию в отношении журналиста.ТАССОтмечается, что был задержан гражданин России 1979 года рождения.RT на русскомЗлоумышленник намеревался устроить насильственную акцию против представителя российских СМИ, который специализируется на подготовке материалов по украинской проблематике.ФАНРешается вопрос о возбуждении уголовного дела.ТАССЧитать далееСвернутьКП - Ростов-на-ДонуКП - Ростов-на-ДонуФАНDixiNewsRostov gazetaLife.ruМИР 24Readovka NewsКомсомольская правдаЦарьградНародные новостиГазета.RuОбщественная служба новостейThe Moscow PostБлокнот.руИзвестияТК ЗвездаПодробнее о событииФСБ задержала планировавшего нападение на журналиста сторонника неонацистовАргументы и Факты04:13ФСБ задержала сторонника неонацистской группировки в Ростовской областиКомсомольская правда04:11Под Ростовом задержан сторонник украинских радикалов, готовивший нападение на журналистаИнтерфакс03:49ФСБ: сторонник неонацистов «МКУ» готовил насильственную акцию против журналистаLenta.ru03:53В Ростовской области пресекли подготовку насильственной акции против журналистаРИА Новости03:51ФСБ задержала сторонника украинской неонацистской группировки «МКУ» под РостовомТелеканал 360°04:06ФСБ задержала сторонника неонацистов, готовившего преступление против журналистаТАСС03:43Показать ещёОценить163Поделиться