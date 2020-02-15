Общество
Lenta.ruФСБ задержала судно с украинцами в Азовском море
Пограничное управление ФСБ России по Республике Крым задержало в западной части Азовского моря судно с четырьмя украинцами. Об этом в субботу, 15 февраля, сообщили в пресс-службе ведомства, передает «Интерфакс».
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При стрельбе в Берлине погиб один человек
Неизвестные открыли огонь в Берлине, в результате чего погиб 42-летний мужчина.
Политика
Зеленский заявил о желании провести «выборы в Крыму»
Президент Украины Владимир Зеленский на Мюнхенской конференции по безопасности заявил, что хотел бы в октябре 2020 года провести выборы на всей территории страны, а также "на территории Крыма" Трансляцию выступления Зеленского вёл телеканал "112 Украина".
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Ангелина Вовк пришла в ЗАГС с молодым возлюбленным
На кадрах видно, что Михаил Куницын, который гораздо младше звезды, встречает ее у Грибоедовского ЗАГСа и дарит цветы.
Космос
Хакеры могут отключить спутники или превратить их в оружие
В 1998 году хакеры взяли под свой контроль американо-немецкий рентгеновский спутник ROSAT.
Политика
Партия Зеленского объявила «украинский центризм» своей идеологией
Идеологией партии президента Украины Владимира Зеленского "Слуга народа" объявлен украинский центризм, заявил председатель политсилы Александр Корниенко.
Общество
Ширвиндт назвал информацию о своем уходе из Театра сатиры трепотней
Актер Александр Ширвиндт опроверг информацию об уходе с поста художественного руководителя Театра сатиры.
Авто
Следующее поколение Audi R8 может стать гибридным
Третье поколение R8 кажется вероятным и, возможно, с гибридным V10. Audi Sport планирует увеличить вдвое свои продажи к 2023 году.
Шоу-бизнес
Собчак опубликовала обнаженное фото с Глюкозой
Ксения Собчак по случаю Дня святого Валентина опубликовала на своей странице в инстаграме пикантный снимок.
Космос
Опубликованы полные данные о составе и происхождении астероида Аррокот
Экономика
Мишустин поручил разработать планы по снижению выплат по ипотеке
Мишустин поручил своим заместителям Андрею Белоусову и Марату Хуснуллину, а также главе Центробанка Эльвире Набиуллиной представить предложения по снижению размера выплат граждан по ипотечным кредитам до 16 марта.
Здоровье
В ВОЗ не исключили заражение коронавирусом двух третей жителей Земли
Заразиться коронавирусом нового типа при неблагоприятном сценарии могут до двух третей населения мира, предположил советник при Всемирной организации здравоохранения Айру Лонджини.
Общество
Киркоров не боится обвинений в оскорблении чувств верующих из-за клипа
Певец Филипп Киркоров, представивший в День святого Валентина новый клип на песню "Романы", заявил, что не боится обвинений в оскорблении чувств верующих, свой клип он сравнил с сериалом "Молодой папа".
Политика
Глава МИД Турции заверил Лаврова в безопасности посольства
Министры иностранных дел России и Турции Сергей Лавров и Мевлют Чавушоглу провели встречу на полях 56-й Мюнхенской конференции по вопросам политики безопасности.
Музыка
Лидер Rammstein назвал свою новую группу русским матерным словом
Немецкий музыкант Тилль Линдеманн запустил еще один проект, назвав его русским матерным словом.
Биатлон
Союз биатлонистов назвал причины дисквалификации Слепцовой и Устюгова
Международный союз биатлонистов (IBU) подтвердил дисквалификацию российских олимпийских чемпионов Евгения Устюгова и Светланы Слепцовой за нарушение антидопинговых правил.
Происшествия
После ЧП в общежитии Новомосковска проверку проводит прокуратура
Студенты в настоящее время отпущены из больницы. Обстоятельства ЧП устанавливают в полиции. Также проверку проводит прокуратура.
Армия и оружие
В Иране заявили о возможности войны с США после убийства Сулеймани
Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил, что исламская республика была близка к войне с США после убийства генерала Касема Сулеймани.
Происшествия
Разрешившего строительство на берегу Байкала чиновника задержали
Политика
МИД Норвегии ответил отказом на письмо Лаврова по Шпицбергену
Осло отказалось от предложения главы МИД России Сергея Лаврова провести консультации по Шпицбергену.
Общество
Советский разведчик Алексей Ботян ушел из жизни
Умер советский разведчик Алексей Ботян, 10 февраля ему исполнилось 103 года.
Хоккей
«Ак Барс» одержал победу над «Спартаком»
Политика
Зеленскому не дали микрофон во время Мюнхенской конференции
Украинскому президенту Владимиру Зеленскому не предоставили микрофон для выступления на Мюнхенской конференции по безопасности.
Футбол
В тульский «Арсенал» может перейти Юрий Лодыгин
Как сообщает Евро-футбол.ру, вероятнее всего, что Лодыгин перейдёт в "Арсенал" до конца сезона и в статусе свободного агента.
Политика
Макрон высказался об антироссийских санкциях
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что антироссийские санкции не принесли ни Европе, ни России ничего позитивного.
Шоу-бизнес
Лев Лещенко раскрыл размер своей пенсии
Народный артист РСФСР Лев Лещенко в интервью изданию "Вечерняя Москва" рассказал, какая у него пенсия.
Спорт
Большунов финишировал пятым в индивидуальной гонке в Эстерсунде
Лидер общего зачёта Кубка мира по лыжным гонкам россиянин Александр Большунов стал пятым в индивидуальной гонке на 15 километров.