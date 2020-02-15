Пограничное управление ФСБ России по Республике Крым задержало в западной части Азовского моря судно с четырьмя украинцами. Об этом в субботу, 15 февраля, сообщили в пресс-службе ведомства, передает «Интерфакс».

ФСБ задержала судно с украинцами в Азовском море

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