Общество
Lenta.ruФСБ задержала судно с украинцами в Азовском море
Пограничное управление ФСБ России по Республике Крым задержало в западной части Азовского моря судно с четырьмя украинцами. Об этом в субботу, 15 февраля, сообщили в пресс-службе ведомства, передает «Интерфакс».
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Политика
В МИД России опровергли заявления Эрдогана о российских ЧВК в Ливии
Спецпредставитель президента России по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД Михаил Богданов сообщил, что заявления турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана о том, что Москва якобы на высшем уровне руководит ливийским конфликтом, не соответствуют действительности.
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Александр Емельяненко подарил Рамзану Кадырову чемпионский пояс
Боец смешанного стиля (MMA) Александр Емельяненко передал главе Чечни Рамзану Кадырову чемпионский пояс, полученный за победу над пауэрлифтером Михаилом Кокляевым.
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Зеленский заявил о намерении провести выборы в Крыму
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что желает провести выборы в Крыму.
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Ученые увидели в микроскоп разрыв пленки сульфида молибдена
Американские ученые разработали методику исследования с помощью просвечивающей электронной микроскопии изменения структуры поликристаллических пленок бисульфидов переходных элементов.
Биатлон
Логинов сенсационно принес России золото чемпионата мира по биатлону
Александр Логинов завоевал золото спринта на чемпионате мира по биатлону, оставив с серебром Кентена Фийона-Майе и с бронзой - Мартена Фуркада, а Йоханнес и Тарьей Бё и вовсе оказались вне пьедестала.
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Тедеско может покинуть «Спартак» и возглавить «Герту»
Отмечается, Тедеско уважают в Германии и интерес к специалисту проявляется "Герта", которая осталась без главного тренера после увольнения Юргена Клинсмана.
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«Ак Барс» одержал уверенную победу над «Спартаком»
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Лавров проведет на полях Мюнхенской конференции встречу с Помпео
Встреча состоится на полях Мюнхенской конференции по безопасности, которая проходит в столице Баварии 14–16 февраля.
Гаджеты
Вместе с Nokia 10 выйдет первый кнопочный телефон с Android
По имеющимся данным, компания намеревалась показать умные часы, смартфон Nokia 10, а также первый кнопочный телефон с оболочкой Android.
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Мексика передумала покупать российские военные вертолеты
Мексика передумала покупать у России партию военных вертолетов.
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СМИ сообщили о задержании Павленского в Париже
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Норвегия ответила отказом на предложение Лаврова по Шпицбергену
Министерство иностранных дел Норвегии ответило на письмо главы МИД России Сергея Лаврова с предложением провести консультации по Шпицбергену.
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Израильские военные засекли две ракеты, выпущенные из сектора Газа
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Странный танец Лободы на Big Love Show вызвал споры в Сети
В Сети обсуждают видеофрагмент Big Love Show 2020 с участием украинской исполнительницы Светланы Лободы.
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В МВД объяснили поступок полицейского, ударившего девушку в живот
Полиция объяснила Дарье Сосновской, что сотрудник ударил ее в живот на несанкционированной акции 10 августа, чтобы не допустить противоправных действий, сообщила РИА Новости ее адвокат Татьяна Молоканова.
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«Камаз» и «Соллерс» обсуждают создание альянса
Интерес «Камаза» к альянсу с «Соллерсом» связан, помимо прочего, с желанием выпускать легкие коммерческие автомобили, а также расширить модельный ряд среднетоннажных грузовиков, поясняет источник, близкий к «Камазу».
Общество
В Европе зафиксировали первый случай смерти от коронавируса
О первых заболевших во Франции стало известно 24 января. Это были первые случаи выявления коронавируса в Европе.
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Православные отмечают Сретение Господне
Общество
Власти Москвы согласовали марш памяти Бориса Немцова
Шоу-бизнес
Собчак опубликовала обнаженное фото с Глюкозой
Ксения Собчак по случаю Дня святого Валентина опубликовала на своей странице в инстаграме пикантный снимок.
Политика
Эрдоган удивлен заявлениям из РФ после «хорошего разговора» с Путиным
Президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что удивлен заявлениям из России после "очень хорошtuj разговора" с российски коллегой Владимиром Путиным.
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Источник: на Плесецке заменили вышедшую из строя третью ступень ракеты «Союз-2.1а»
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Машинист умер в поезде «Ласточка» во Владимире
На станции Владимир машинист умер в поезде "Ласточка".
Транспорт
На подходах к Крымскому мосту открылись посты ДПС
Стационарные посты ДПС открыты на подходах к Крымскому мосту по обеим сторонам Керченского пролива со стороны Тамани и Керчи.
Общество
Правительство внесло изменения в правила использования маткапитала
Правительство РФ внесло изменения в порядок направления средств материнского капитала на улучшение жилищных условий, позволяющие направлять маткапитал на покупку жилья при помощи эскроу-счетов, сообщается на сайте кабмина.