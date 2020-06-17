Во взаимодействии с ФСБ и МВД России установлено и задержано еще двое соучастников – Суртланбек Аджиньязов и Русланбек Арсланов. Они подозреваются в совершении преступления, предусмотренного статьей 317 УК России.

Задержаны двое участников вооруженного нападении на Дагестан в 1999 году, входивших в банду полевого командира Шамиля Басаева и арабского наемника Хаттаба. Об этом РИА Новости сообщили в центре общественных связей ФСБ.

ФСБ задержала участников банды Басаева за нападение на Дагестан

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