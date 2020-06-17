Происшествия
Lenta.ruФСБ задержала участников банды Басаева за нападение на Дагестан
Задержаны двое участников вооруженного нападении на Дагестан в 1999 году, входивших в банду полевого командира Шамиля Басаева и арабского наемника Хаттаба. Об этом РИА Новости сообщили в центре общественных связей ФСБ.
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Во взаимодействии с ФСБ и МВД России установлено и задержано еще двое соучастников – Суртланбек Аджиньязов и Русланбек Арсланов. Они подозреваются в совершении преступления, предусмотренного статьей 317 УК России.
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Здоровье
В Москве умер первый ребенок из-за новой болезни, вызванной COVID-19
Быть настороже Заведующий кафедрой педиатрии Медицинского института РУДН и консультант-пульмонолог Морозовской больницы Дмитрий Овсянников объяснил, что еще в начале весны мировое врачебное сообщество обнаружило новый детский недуг — мультисистемный воспалительный синдром, ассоциированный с COVID-19.
РИА Новости 01:00
Общество
В Кремле ответили на предложение сократить новогодние праздники
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль не занимался выработкой позиции в связи с предложением члена Совета Федерации Андрея Кутепова сократить новогодние праздники, а придерживается «устоявшейся практики».
РБК 07:12
Происшествия
Сын Сафронова рассказал о крупной краже на похоронах Трушкина
На похоронах сатирика Анатолия Трушкина мужчина, представившийся помощником Евгения Петросяна, украл крупную сумму денег у одного из присутствующих.
РИА Новости вчера в 06:40
Политика
Китай и Индия договорились снизить напряженность на границе
Главы МИД Китая и Индии Ван И и Субраманьям Джайшанкар договорились как можно скорее снизить напряженность на границе, сообщается в сообщении внешнеполитического ведомства КНР.
Коммерсантъ 08:30
Экономика
Доля угольной энергетики упала в мире до минимума с 2003 года
В отчете BP отмечается, что в результате такого снижения доля выработанной на угольных электростанциях всего мира оказалась наименьшей с 2003 года.
РБК 05:19
Происшествия
В Одессе упал легкомоторный самолет
Два человека пострадали в результате аварийной посадки легкомоторного самолета в Малиновском районе Одессы.
ТАСС 06:32
Политика
Посол ФРГ прокомментировала заявление Трампа о защите от России
Посол Германии в Соединённых Штатах Эмили Хабер прокомментировала заявление президента США Дональда Трампа по поводу того, что американские солдаты якобы защищают ФРГ от России.
RT на русском вчера в 01:10
Общество
ФСБ и полиция прибыли в захваченный на Урале женский монастырь
В женский монастырь под Екатеринбургом, который захватил запрещенный в служении схиигумен Сергий (Романов), прибыли сотрудники ФСБ и полиция.
Газета.Ru 08:10
Происшествия
Домработница Ефремова рассказала о состоянии актера
РИА Новости 07:07
Экономика
В США предсказали крах доллара в следующем году
Эпоха непомерных привилегий американского доллара как основной мировой резервной валюты подходит к концу, утверждает старший научный сотрудник Джексоновского института международных отношений, бывший глава азиатского дивизиона инвестбанка Morgan Stanley Стивен Роуч в статье, опубликованной Bloomberg.
РИА Новости 01:00
Хоккей
Овечкин сравнил жизнь в США и России
Известия 15 июня в 19:50
Энергетика
Правительство хочет увеличить субсидии при переводе машин на газ
РИА Новости вчера в 02:26
Финансы
От ЦБ РФ ждут очередного снижения ключевой ставки
По нашим оценкам, пределом снижения ставки ЦБ РФ в 2020 году является уровень в 4−4,25%.
REGNUM вчера в 04:49
Авто
Компания Tesla выпустила электромобиль Model S с большим запасом хода
Компания Tesla начала продажи новой версии седана Model S с увеличенным на 20% запасом хода.
Автоновости дня вчера в 04:22
Общество
В России могут ввести новое пособие для матерей-одиночек
Национальный родительский комитет (НРК) предложил ввести временное дополнительное пособие для матерей и отцов, воспитывающих детей в одиночку.
Газета.Ru 03:13
Энергетика
Новак: доля нефти в мировом энергобалансе снизится
Доля нефти в мировом энергобалансе снизится: на это повлияет и последствия пандемии, и рост конкурентоспособности возобновляемых источников энергии, заявил министр энергетики РФ Александр Новак на видеоконференции Мирового энергетического совета и Фонда Росконгресс "COVID-19: Ускорить переход к энергетике будущего для всех", которую транслирует ТК "Россия 24".
Вести.Ru 07:22
Игры
Опубликованы 12 минут геймплея «ремейка» Fallout 3 на движке Fallout 4
REGNUM вчера в 20:37
Общество
Украина продлила адаптивный карантин до 31 июля
На Украине продлили адаптивный карантин до 31 июля.
Газета.Ru 07:51
Экономика
Медведев назвал главные шоки для российской экономики
Третьим шоком для российской экономики Медведев назвал снижение зарубежного спроса на отечественные товары, сравнимое с тем, что было во время глобального финансового кризиса в 2008–2009 годах.
РБК 02:03
Политика
Песков сообщил о дезинфекционных туннелях в Кремле
В Кремле и резиденции президента России Владимира Путина в «Ново-Огарево» из-за угрозы коронавируса поставили дезинфекционные туннели.
РБК 07:23
Политика
Пушков допустил желание СССР при Горбачеве отдать Карелию Финляндии
Глава комитета Совета Федерации по информационной политике и СМИ Алексей Пушков допустил, что правительство СССР при Михаиле Горбачеве рассматривало возможность передачи Карелии Финляндии.
Известия 05:40
Энергетика
Лукашенко заявил о наличии альтернативы российскому газу
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в мире достаточно возможностей и альтернатив для закупки газа.
Известия вчера в 10:33
Политика
Трамп подписал указ об ограничениях на применение силы полицейскими
Президент США Дональд Трамп подписал указ, который реформирует правила работы полиции и, в частности, запрещает использовать удушающие приемы при задержаниях.
Ведомости вчера в 18:43
Авто
«КамАЗ» создал первый грузовой электромобиль «Чистогор»
Специалисты Научно-технического центра «КамАЗа» разработали первый электрический грузовик – мусоровоз «Чистогор» с индексом 53198.
Автоновости дня вчера в 03:15
Политика
США вводят новые санкции против Сирии
США вводят новые санкции против Сирии в рамках закона "Цезарь", под них также попадут президент САР Башар Асад и его жена, сообщил госсекретарь США Майк Помпео.
РИА Новости 08:42
Фигурное катание
Юлия Липницкая прокомментировала новость о своей беременности
Юлия Липницкая прокомментировала новость о своей беременности Знаменитая российская фигуристка рассказала всю правду о приписанной ей беременности.
Экспресс газета вчера в 13:12