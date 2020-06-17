Происшествия

Lenta.ruLenta.ruФСБ задержала участников банды Басаева за нападение на Дагестан

Задержаны двое участников вооруженного нападении на Дагестан в 1999 году, входивших в банду полевого командира Шамиля Басаева и арабского наемника Хаттаба. Об этом РИА Новости сообщили в центре общественных связей ФСБ.
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Светлана Петренко
Во взаимодействии с ФСБ и МВД России установлено и задержано еще двое соучастников – Суртланбек Аджиньязов и Русланбек Арсланов. Они подозреваются в совершении преступления, предусмотренного статьей 317 УК России.
— Светлана ПетренкоРадио Sputnik 07:15

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Два члена банд Басаева и Хаттаба задержаны за нападение на Дагестан

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Сергей Иванов рассудит ЦСКА и «Зенит» в 23-м туре чемпионата России

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Юлия Липницкая прокомментировала новость о своей беременности

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