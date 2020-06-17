Происшествия
Lenta.ruФСБ задержала участников банды Басаева за нападение на Дагестан
Задержаны двое участников вооруженного нападении на Дагестан в 1999 году, входивших в банду полевого командира Шамиля Басаева и арабского наемника Хаттаба. Об этом РИА Новости сообщили в центре общественных связей ФСБ.
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Экономика
АФК «Система» и РКИФ продали 15,94% акций «Детского мира»
АФК «Система» и Российско-китайский инвестиционный фонд (РКИФ), который был создан Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ) и Китайской инвестиционной корпорацией, провели размещение 117 777 459 (15,94%) акций «Детского мира».
Rambler News Service 03:04
Происшествия
Адвокат Ефремова рассказал о состоянии артиста
Адвокат Эльман Пашаев, представляющий интересы Михаила Ефремова, рассказал «Пятому каналу» о самочувствии артиста.
Lenta.ru 15 июня в 20:35
Политика
Лукашенко принял приглашение присутствовать на параде Победы в Москве
Президент Белоруссии Александр Лукашенко принял приглашение присутствовать на параде Победы в Москве 24 июня.
ТАСС 06:40
Фигурное катание
Юлия Липницкая подтвердила слухи о своей беременности
Российская фигуристка Юлия Липницкая подтвердила слухи, которые распространились в средствах массовой информации, о том, что беременна.
Inc-news.ru вчера в 13:37
Шоу-бизнес
Прилучный быстро решил проблему одиночества после развода с Муцениеце
Российские актеры Павел Прилучный и Агата Муцениеце официально развелись.
ФАН вчера в 08:15
Шоу-бизнес
Ляйсан Утяшева показала платье, в котором очаровала Павла Волю
Обладательница Кубка мира и двухкратная чемпионка Европы по художественной гимнастике показала, как выглядело платье, в котором она пришла на первое свидание со своим будущим мужем, комиком Павлом Волей.
Sunmag.me 06:54
Происшествия
В Одессе упал легкомоторный самолет
Два человека пострадали в результате аварийной посадки легкомоторного самолета в Малиновском районе Одессы.
ТАСС 06:32
Общество
В Коми частично сняли ограничения для кафе и библиотек
С 17 июня в регионе частично вводится второй этап снятия режима ограничений из-за коронавируса: с этого дня везде, кроме Воркуты и Усинска, разрешается работать летним верандам при кафе, сельскохозяйственным ярмаркам, обучать водителей в автошколах и посещать библиотеки.
ИА БНК 05:16
Авто
Кастомный BMW X6 выставили на продажу
Автомобиль с необычной внешностью продается в США (Майами). BMW X6 произведено в 2012 году.
ГЛАС.RU 04:33
Политика
В Кремле прокомментировали инцидент во временном лагере в Дагестане
В Кремле надеются на урегулирование проблемы граждан Азербайджана во временном лагере в Дагестане, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
RT на русском 06:39
Общество
В России предложили ввести новое пособие для матерей-одиночек
Национальный родительский комитет НРК выступил с предложением ввести временное дополнительное пособие для матерей-одиночек, а также отцов, которые одни воспитывают детей.
Известия 00:52
Политика
Пушков допустил желание СССР при Горбачеве отдать Карелию Финляндии
Глава комитета Совета Федерации по информационной политике и СМИ Алексей Пушков допустил, что правительство СССР при Михаиле Горбачеве рассматривало возможность передачи Карелии Финляндии.
Известия 05:40
Авто
Tesla выпустила электромобиль Model S с большим запасом хода
Компания Tesla объявила старт продаж нового седана Tesla Model S. Электромобиль отличает увеличенный на 20% запас хода, что позволяет ему считаться рекордсменом на фоне остальных конкурентов во всем мире.
Деловое.ТВ вчера в 07:34
Гаджеты
Появились первые фотографии Samsung Galaxy Watch 3
The GEEK 02:16
Общество
В Кремле ответили на предложение сократить новогодние праздники
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль не занимался выработкой позиции в связи с предложением члена Совета Федерации Андрея Кутепова сократить новогодние праздники, а придерживается «устоявшейся практики».
РБК 06:39
Шоу-бизнес
Набравшая вес Оксана Самойлова показала фигуру в бикини
Набравшая вес Оксана Самойлова показала фигуру в бикини Оксана Самойлова довольна тем, что смогла набрать вес.
Экспресс газета 02:34
Происшествия
СК возбудил дело против проверявшей ТЭЦ-3 сотрудницы Ростехнадзора
Следственный комитет возбудил уголовное дело о халатности в отношении главного госинспектора отдела государственного горного и общепромышленного надзора по Норильскому промрайону Енисейского управления Ростехнадзора Елены Новожиловой, которая проверяла ТЭЦ-3 в Норильске.
Известия вчера в 11:29
Музыка
Little Big уличили в плагиате песен The Black Eyed Peas
Песни российского панк-рейв коллектива Little Big сравнили с композициями американской поп-группы The Black Eyed Peas.
ПолитРоссия вчера в 04:26
Авто
«КамАЗ» создал первый грузовой электромобиль «Чистогор»
Специалисты Научно-технического центра «КамАЗа» разработали первый электрический грузовик – мусоровоз «Чистогор» с индексом 53198.
Автоновости дня вчера в 03:15
Общество
Мишустин отменил более 450 устаревших актов СССР и РСФСР
Более 450 устаревших актов, изданных в СССР и РСФСР с 1946 по 1991 год, признаны недействительными.
РБК 04:14
Кино
Вручение «Оскара» перенесли на апрель 2021 года
Коммерсантъ вчера в 04:42
Экономика
Спор о бренде «Росгосстраха» на 150 млрд рублей рассмотрят заново
В сентябре прошлого года СИП решил направить дело на новое рассмотрение, но судебная коллегия ВС в декабре отменила это решение и оставила в силе решение суда первой инстанции, который подтвердил законность использования «РГС жизнью» товарных знаков.
Ведомости 06:46
Здоровье
В ВОЗ заявили о научном прорыве в лечении коронавируса
Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус заявил о научном прорыве в лечении коронавируса.
Lenta.ru вчера в 19:46
Здоровье
В России начались клинические испытания вакцины от коронавируса
Клинические исследования двух форм вакцины против вируса SARS-CoV-2 (возбудителя коронавирусной инфекции COVID-19) начались в России сегодня, 17 июня, сообщает Министерство здравоохранения.
Коммерсантъ 05:12
Транспорт
Москвичам предложили работать с 6 утра
Заместитель мэра города по вопросам транспорта Максим Ликсутов предложил начинать трудовой день в более широком временном интервале — с 6-7 утра и до полудня.
Мослента вчера в 07:59
Политика
На Украине заявили о демонтаже «Газпромом» труб для транзита
Российский холдинг «Газпром» начал демонтаж труб для транзита газа через Украину.
Известия вчера в 10:49
Космос
В небе над Австралией замечено зеленое свечение
Популярная механика 15 июня в 02:36
Общество
300 тысяч школьных учителей выйдут из отпуска на ЕГЭ
Порядка 300 тысяч российских школьных учителей выйдут из отпуска этим летом для того, чтобы провести ЕГЭ.
Российская газета 04:44