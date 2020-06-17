Происшествия

Lenta.ruLenta.ruФСБ задержала участников банды Басаева за нападение на Дагестан

Задержаны двое участников вооруженного нападении на Дагестан в 1999 году, входивших в банду полевого командира Шамиля Басаева и арабского наемника Хаттаба. Об этом РИА Новости сообщили в центре общественных связей ФСБ.
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Силовики задержали двух членов банд Басаева и Хаттаба

Национальная служба новостей06:07

ФСБ задержала двух членов банд Басаева и Хаттаба

РБК06:03

Опубликовано видео задержания боевиков из банд Басаева и Хаттаба

РИА Новости06:06

Сотрудники ФСБ задержали двух членов банды Басаева

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ТАСС05:35

ФСБ задержала двух членов банды Басаева, принимавших участие в нападении на Дагестан в 1999 году

Life.ru05:55

Два члена банд Басаева и Хаттаба задержаны за нападение на Дагестан

РЕН ТВ05:38
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С 17 июня в регионе частично вводится второй этап снятия режима ограничений из-за коронавируса: с этого дня везде, кроме Воркуты и Усинска, разрешается работать летним верандам при кафе, сельскохозяйственным ярмаркам, обучать водителей в автошколах и посещать библиотеки.
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В Кремле прокомментировали инцидент во временном лагере в Дагестане

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Глава комитета Совета Федерации по информационной политике и СМИ Алексей Пушков допустил, что правительство СССР при Михаиле Горбачеве рассматривало возможность передачи Карелии Финляндии.
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СК возбудил дело против проверявшей ТЭЦ-3 сотрудницы Ростехнадзора

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Вручение «Оскара» перенесли на апрель 2021 года

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Порядка 300 тысяч российских школьных учителей выйдут из отпуска этим летом для того, чтобы провести ЕГЭ.
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