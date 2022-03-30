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ФСБ задержала в 23 регионах РФ 60 сторонников украинской неонацистской группировки «МКУ»

ФСБ России задержала 60 сторонников украинской неонацистской молодежной группировки "МКУ" в 23 регионах России.
ТАСС
У задержанных изъяли охотничье оружие и боеприпасы без лицензий, самодельное огнестрельное и холодное оружие.
РИА Новости
Задержания проходили совместно с МВД и Следственным комитетом.
Московский Комсомолец
В марте прошлого года сотрудники ФСБ совместно с СК России задержали в Геленджике и Ярославле 14 участников украинского молодёжного неонацистского сообщества «М.К.У.».
RT на русском

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ФСБ сообщила о задержании 60 сторонников неонацистской группировки в 23 регионах
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ФСБ задержала 60 сторонников украинской группировки «М.К.У» в 23 регионах России
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ФСБ сообщила о задержании 60 сторонников украинской группировки "М.К.У." в 23 регионах РФ
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ФСБ задержала в 23 регионах РФ 60 сторонников украинской неонацистской группировки «МКУ»
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