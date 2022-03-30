Бывший глава Белого дома Дональд Трамп призвал российского лидера Владимира Путина обнародовать информацию о связях Хантера Байдена, сына нынешнего президента США, с Еленой Батуриной, российской предпринимательницей и вдовой бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова.
Российские вооруженные силы в ходе спецоперации сбили украинский Су-24 в районе села Тумень, расположенного в Ровенской области, неподалеку от границы Украины и Белоруссии, сообщил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.
Белый дом лжет американскому народу о целях администрации Джо Байдена, заявила в эфире телеканала Fox News экс-кандидат в президенты США и бывший член палаты представителей от округа Гавайи Тулси Габбард.