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ФСБ задержала в Белгороде двух диверсантов за подготовку диверсии на железной дороге

Спецслужбы задержали в Белгороде двух россиян, которые готовили диверсии на железной дороге, сообщили в Центре общественных связей ФСБ.
РИА Новости
"Федеральной службой безопасности в Белгороде при подготовке к совершению диверсии на одном из объектов транспортной инфраструктуры Белгородской области задержаны двое граждан России, являющихся сторонниками украинского нацизма", - отметили ФСБ.
ТАСС
Установлено, что "указанные лица направляли на украинский сайт "Миротворец" сведения о военнослужащих Вооруженных сил РФ, принимавших участие в специальной военной операции".
ТАСС
Следственными органами возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 30 ч. 1 ст. 281 УК РФ ("Приготовление к диверсии").
ТАСС

Подробнее о событии

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