"Федеральной службой безопасности в Белгороде при подготовке к совершению диверсии на одном из объектов транспортной инфраструктуры Белгородской области задержаны двое граждан России, являющихся сторонниками украинского нацизма", - отметили ФСБ.
Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко призвала правительство РФ предложить конкретные меры по возвращению на прежний уровень цен на товары и продукцию, которые резко выросли на фоне падения курса рубля.
Защита Украины не стоит ядерной войны между США и Россией, поэтому следует прекратить загонять последнюю в угол, заявил французский генерал в отставке Жак Гийман в статье на сайте Entre La Plume et l'Enclume.