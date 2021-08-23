Будьте в Плюсе

ФСБ задержала в Туле украинца, собиравшего данные о военных разработках

В Туле задержали украинца, который, якобы, пытался узнать секретные сведения о российском вооружении, сообщил центр общественных связей ФСБ.
Коммерсантъ
Иностранец, по версии ФСБ, искал работников российских оборонных предприятий, которые имели доступ к секретной информации, по заданию разведывательных служб Украины.
Коммерсантъ
В отношении гражданина Украины возбуждено уголовное дело по ст. 276 УК РФ ("Шпионаж").
ТАСС
В ФСБ сообщили, что следственные действия продолжаются.
ТАСС

С чего всё началось

В Туле задержали гражданина Украины, собиравшего данные о новейших образцах оружия
ФСБ России задержала в Туле гражданина Украины, собиравшего секретные сведения о новейших образцах оружия по заданию украинской разведки. Об этом ТАСС сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.
ТАСС02:46

Подробнее о событии

Задержание в Туле подозреваемого в шпионаже на Украину. Видео
РБК04:17
ФСБ опубликовала видео задержания украинского шпиона в Туле
MySLO.ru04:16
ФСБ опубликовала видео задержания украинского шпиона, который подрабатывал в тульском автосервисе
Комсомольская правда03:42
ФСБ показала видео задержания в Туле украинского шпиона, собиравшего данные о военных разработках
РИА Новости03:55
В Туле задержан украинец, собиравший секретные сведения о российском оружии
Интерфакс02:47
В Туле задержали гражданина Украины, собиравшего данные о новейших образцах оружия
ТАСС02:46
В Туле задержали агента украинских спецслужб
RT на русском02:56

Интересное

Рязанский заявил, что порядка 500 млрд рублей потребуется для выплаты всем пенсионерам

Порядка 500 млрд рублей потребуется для выплаты по 10 тысяч рублей всем пенсионерам в России в 2021 году, сообщил ТАСС в воскресенье первый зампред комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский.
ТАССвчера в 07:34

Уволенные из театра Ермоловой артисты попросили Путина проверить работу худрука

Артисты, уволенные из московского театра имени М.Н. Ермоловой, обратились к президенту России Владимиру Путину с просьбой провести проверку деятельности худрука театра Олега Меньшикова и законности сокращения штата.
Интерфакс21 августа в 09:33

Глава Минпромторга Мантуров подтвердил работы над новым российским самолетом «Судного дня»

В интервью «Интерфаксу» глава Минпромторга РФ Денис Мантуров сообщил о том, что российская аивапромышленность начала работы над созданием нового самолета «судного дня», который должен заменить в строю Ил-80.
Военное деловчера в 05:11