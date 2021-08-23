Порядка 500 млрд рублей потребуется для выплаты по 10 тысяч рублей всем пенсионерам в России в 2021 году, сообщил ТАСС в воскресенье первый зампред комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский.
Артисты, уволенные из московского театра имени М.Н. Ермоловой, обратились к президенту России Владимиру Путину с просьбой провести проверку деятельности худрука театра Олега Меньшикова и законности сокращения штата.
В интервью «Интерфаксу» глава Минпромторга РФ Денис Мантуров сообщил о том, что российская аивапромышленность начала работы над созданием нового самолета «судного дня», который должен заменить в строю Ил-80.