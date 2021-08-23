Рязанский заявил, что порядка 500 млрд рублей потребуется для выплаты всем пенсионерам

Порядка 500 млрд рублей потребуется для выплаты по 10 тысяч рублей всем пенсионерам в России в 2021 году, сообщил ТАСС в воскресенье первый зампред комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский.