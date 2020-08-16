В Дагестане задержали планировавших нападения на силовиков подростков
Махачкала, 16 августа 2020, 19:44 — REGNUM В Дагестане сотрудники Федеральной службы безопасности задержали пятеро подростков в возрасте от 15 до 17 лет, которые планировали напасть на силовиков. Об этом 16 августа сообщили в региональном управлении ФСБ.В источнике
Подробнее о событии
В Дагестане задержали злоумышленников, планировавших нападения на силовиков
Дагестанская правдавчера в 14:00
Пятеро членов группы, планировавших напасть на силовиков, доставлены в полицию в Махачкале
Молодежь Дагестанавчера в 11:18