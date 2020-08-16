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REGNUM
REGNUM

В Дагестане задержали планировавших нападения на силовиков подростков

Махачкала, 16 августа 2020, 19:44 — REGNUM В Дагестане сотрудники Федеральной службы безопасности задержали пятеро подростков в возрасте от 15 до 17 лет, которые планировали напасть на силовиков. Об этом 16 августа сообщили в региональном управлении ФСБ.В источнике
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Дагестанская правда

В Дагестане задержали злоумышленников, планировавших нападения на силовиков

Дагестанская правдавчера в 14:00
REGNUM

В Дагестане задержали планировавших нападения на силовиков подростков

REGNUMвчера в 12:44
Молодежь Дагестана

Пятеро членов группы, планировавших напасть на силовиков, доставлены в полицию в Махачкале

Молодежь Дагестанавчера в 11:18
Интерфакс

В Дагестане задержаны планировавшие нападения подростки

Интерфаксвчера в 11:21
RT на русском

В Дагестане задержаны пятеро планировавших нападения на силовиков

RT на русскомвчера в 11:44
Махачкалинские известия

ФСБ сообщила о задержании пятерых боевиков в Махачкале

Махачкалинские известиявчера в 11:18
ТАСС

В Махачкале силовики задержали участников банды, готовившей нападения на полицейских

ТАССвчера в 10:35

В Крыму запуск украинского флага сравнили с полетом Винни-Пуха на шаре

Накануне украинские активисты запустили с территории Херсонской области, в районе контрольно-пропускного пункта "Чонгар" связку воздушных шариков, к которой прикрепили 25-метровый желто-синий украинский флаг и две тысячи листовок с надписью: "Крым — это Украина".
РИА Новостивчера в 04:21
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«Умные» телевизоры признаны средством для слежки за пользователями

Вся информация с телевизоров может отправляться на сервер, что необходимо для усовершенствования работы ряда функций, но как отмечает специалист, эти данные могут быть использованы спецслужбами некоторых стран.
Asteraвчера в 13:42
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Несколько журналистов из пула Мишустина заразились коронавирусом

Тесты нескольких журналистов правительственного пула, сопровождавших премьер-министра Михаила Мишустина в поездке на Дальний Восток, показали положительный результат, они изолированы и находятся под наблюдением врачей, на графике работы это никак не отразится.
РИА Новости17:00
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Месси хочет остаться в «Барселоне», Сетьен и Абидаль будут уволены

Как сообщает журналист Никола Скира в «твиттере», лидер каталонского клуба Лионель Месси хочет остаться в «Барселоне», в то же время уволены будут главный тренер Кике Сетьен и спортивный директор Эрик Абидаль.
Евро-футбол.рувчера в 13:23

Умер младший брат президента США Роберт Трамп

Два дня назад Роберт Трамп был госпитализирован в одну из больниц Манхэттена с "тяжелым заболеванием", сообщал заместитель пресс-секретаря администрации президента США Джадд Дир. Тогда же Дональд посетил брата и выразил надежду на его выздоровление.
Газета.Ruвчера в 05:18
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