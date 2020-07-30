Общество
ВедомостиФСБ задержала в Крыму моряка по подозрению в шпионаже в пользу Украины
Сотрудники ФСБ задержали в Севастополе военного Черноморского флота по подозрению в передаче секретных данных разведке Украины, говорится в сообщении пресс-службы ведомства. Уголовное дело возбуждено по статье о государственной измене (ст. 275 УК РФ).
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Военнослужащий Черноморского флота задержан в Севастополе по подозрению в госизмене
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