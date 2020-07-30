Сотрудники ФСБ задержали в Севастополе военного Черноморского флота по подозрению в передаче секретных данных разведке Украины, говорится в сообщении пресс-службы ведомства. Уголовное дело возбуждено по статье о государственной измене (ст. 275 УК РФ).

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