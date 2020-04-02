Общество
Право.руФСБ задержала в Крыму сторонников сирийских террористов
Управление ФСБ по Крыму и Севастополю задержало двух уроженцев Средней Азии, сообщает агентство «Крыминформ» со ссылкой на пресс-службу ведомства. Их подозревают в приготовлении к участию в деятельности террористической организации.
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Общество
В РФ за сутки зафиксировали еще 771 случай коронавируса
Общее число заболевших новой коронавирусной инфекцией COVID-19 в России за сутки возросло сразу на 771 и перевалило за 3,5 тысячи, сообщает оперативный штаб.
Общество
В России могут продлить нерабочую неделю
Накануне, 1 апреля, вице-премьер РФ Татьяна Голикова и глава Роспотребнадзора Анна Попова призвали продлить в стране нерабочую неделю и режим самоизоляции.
Общество
В Италии выявили новые особенности коронавируса
Врачи заметили новые особенности COVID-19 в ходе работы в охваченной эпидемией итальянской Ломбардии. Об этом пишет в своем материале «МК».
Происшествия
Два генерала Следственного департамента МВД задержаны за взятку
ФСБ задержала двух генералов Следственного департамента МВД, подозреваемых в получении взятки.
Политика
В Киеве захватили главный офис Госагентства резерва Украины
Государственное агентство резерва Украины заявило, что более 20 неизвестных ворвались в его главный офис в Киеве.
Политика
Лукашенко допустил появление единой валюты у России и Белоруссии
Президент Белоруссии Александр Лукашенко 2 апреля заявил, что не против создания общей валюты с Россией.
Общество
В Забайкалье запретили продажу алкоголя
Губернатор Забайкальского края Александр Осипов запретил розничную продажу алкоголя на время действия режима самоизоляции из-за коронавируса, говорится в соответствующем постановлении.
Общество
Умершая в Перми журналистка была заражена коронавирусом
Результаты анализов на коронавирус главного редактора пермского еженедельника «Деловой Интерес» Анастасии Петровой, умершей 31 марта, оказались положительными.
Экономика
Х5 вернет штрафы за недопоставку товаров для части поставщиков
В Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ, объединяет крупнейших ритейлеров, включая Х5, "Магнит", "Ленту", "Ашан", Metro) напомнили, что мораторий на штрафы за недопоставку товаров был введен ритейлерами временно.
Музыка
Земфира выпустила новую песню «Крым»
Впервые за длительный перерыв в карьере Земфира создала новый трек, автором которого является сама вокалистка.
Политика
В МИДе рассказали об оплате США половины гуманитарного груза
США отплатили половину стоимости гуманитарного груза из России, а вторая половина была оплачена Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ).
Общество
В Москве ввели штрафы за нарушение режима самоизоляции
Столичные власти ввели наказание за несоблюдение режима повышенной готовности, в частности самоизоляции.
Политика
Путин подготовил новое обращение к россиянам в связи с коронавирусом. Видеотрансляция
Президент РФ Владимир Путин выступит с новым обращением к нации в связи с ростом заболеваний коронавирусной инфекции в стране.
Гаджеты
Ноутбук MSI Stealth GS66 оснащен процессором Intel i9-10980HK
Энергетика
Песков прокомментировал желание Белоруссии покупать нефть у РФ по $4
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал желание Белоруссии закупить в апреле 2 млн тонн российской нефти по цене около $4 за баррель, передает корреспондент "Газеты.Ru".
Здоровье
Леонид Рошаль дал советы по восстановлению лёгких после пневмонии
Ранее врач-пульмонолог Александр Пальман в беседе с «Говорит Москва» рассказал о первых симптомах пневмонии.
Экономика
В России ввели кредитные каникулы из-за коронавируса
В России ввели кредитные каникулы из-за коронавируса, соответствующий закон приняла Госдума, передает РИА Новости.
Кино
Российский фантастический фильм «Спутник» покажут онлайн
Фильм должен был выйти в апреле, но из-за сложившейся ситуации в России и в мире было принято неординарное решение - показать фильм в онлайн-кинотеатрах.
Общество
В Нижегородской области введены QR-коды для контроля за самоизоляцией
Система контроля за соблюдением режима самоизоляции на основе интернет-портала начала работать в Нижегородской области.
Авто
Subaru остановит производство в Японии
Наука
Биологам удалось восстановить «часы сегментации»
Исследователи с Японии смогли более подробно описать «часы сегментации» тела эмбриона с помощью индуцированных плюрипотентных стволовых клеток (ИПСК).
Экономика
Путин подписал закон о публикации ЦБ запрета банкам принимать вклады
Согласно подписанному закону, информация должны быть удалена с сайта ЦБ не позднее рабочего дня, который следует за днём окончания рока действия запрета, в случае, если у банка отзывается лицензия на осуществление банковской деятельности — в день размещения соответствующей информации на сайте ЦБ.
Здоровье
В Москве родился ребенок с коронавирусом
В московской больнице №15, перепрофилированной для госпитализации пациентов с коронавирусом, родился ребенок, зараженный этой инфекцией.
Шоу-бизнес
В Сети появилось фото повзрослевшего сына Анастасии Заворотнюк
Анна, дочь актрисы Анастасии Заворотнюк, опубликовала в своем профиле Instagram фото повзрослевшего брата.
Общество
В Италии стали бояться голода больше, чем коронавируса
Итальянцы начали бояться голода больше, чем коронавируса. Они перестали танцевать на балконах.
Общество
«Эхо Москвы» привлекут к ответственности за «фейк» о коронавирусе
Материалы, позволяющие привлечь радиостанцию «Эхо Москвы» к административной ответственности за распространение фейка об эпидемии коронавируса, передала Роскомнадзору Генпрокуратура РФ, 2 апреля сообщает ресс-служба ведомства.
Происшествия
Умер историк Сергей Колтырин, соратник Юрия Дмитриева
Колтырина приговорили к девяти годам колонии по обвинению в педофилии. 24 марта историка освободили от наказания из-за состояния здоровья.
Общество
Большинство россиян вошло в кризис без сбережений
56,8% участников опроса зарабатывают в месяц до 25 тысяч рублей. Большинство россиян вошло в кризис без сбережений.
Здоровье
Названы группы риска по заражению вирусами от птиц
Стало известно, как вирусы передаются от птиц к людям.