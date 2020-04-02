Общество

Право.руПраво.руФСБ задержала в Крыму сторонников сирийских террористов

Управление ФСБ по Крыму и Севастополю задержало двух уроженцев Средней Азии, сообщает агентство «Крыминформ» со ссылкой на пресс-службу ведомства. Их подозревают в приготовлении к участию в деятельности террористической организации.
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Столичные власти ввели наказание за несоблюдение режима повышенной готовности, в частности самоизоляции.
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Согласно подписанному закону, информация должны быть удалена с сайта ЦБ не позднее рабочего дня, который следует за днём окончания рока действия запрета, в случае, если у банка отзывается лицензия на осуществление банковской деятельности — в день размещения соответствующей информации на сайте ЦБ.
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