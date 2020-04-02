Общество
Право.руФСБ задержала в Крыму сторонников сирийских террористов
Управление ФСБ по Крыму и Севастополю задержало двух уроженцев Средней Азии, сообщает агентство «Крыминформ» со ссылкой на пресс-службу ведомства. Их подозревают в приготовлении к участию в деятельности террористической организации.
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Общество
Члены экипажа самолёта компании «Победа» заразились коронавирусом
«Каждый день на рейсах становится всё больше людей с симптомами вируса, у нас уже есть заболевшие члены экипажа с подтверждённым COVID-19, и огромное количество на карантине после контактов», — приводит РИА Новости его слова.
Музыка
Земфира выпустила новую песню «Крым»
Впервые за длительный перерыв в карьере Земфира создала новый трек, автором которого является сама вокалистка.
Политика
В Кремле оценили возможность переноса парада Победы
Дмитрий Песков заявил, что решение еще не принято. В Кремле оценили возможность переноса парада Победы.
Политика
В Кремле оценили прогнозы относительно пика эпидемии коронавируса
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков прокомментировал прогнозы относительно ситуации с распространением коронавируса в России.
Общество
Мосгордума ввела штрафы за нарушение режима самоизоляции
Депутаты Мосгордумы проголосовали за введение штрафов за нарушение режима самоизоляции в Москве.
Общество
В России зарегистрирован 771 новый случай коронавируса
За минувшие сутки, 1 апреля, в России был зарегистрирован 771 случай заражения новой коронавирусной инфекцией.
Общество
В России призвали продлить нерабочую неделю
Глава Роспотребнадзора Анна Попова призвала продлить в России нерабочую неделю, которая была объявлена с 30 марта по 3 апреля указом президента Владимира Путина.
Культура
Слепаков записал про коронавирус матерную песню
Более двух миллионов просмотров собрал клип Семена Слепакова на новую песню о коронавирусе меньше, чем за сутки.
Политика
Власти США запросили у Пентагона 100 тысяч мешков для трупов
Власти США заказали 100 тысяч мешков для трупов.
Общество
В ФМБА заявили об окончании вспышки коронавируса в России к лету
В России выявили 3548 больных коронавирусом (2475 из них — в Москве), 30 человек скончались, 235 выздоровели.
Кино
Кинокомпания Universal перенесла дату премьеры «Миньонов 2» на год
Лос-Анджелес, США, 2 апреля 2020, 09:33 — REGNUM Студия Universal Pictures решила перенести премьеру анимационной картины «Миньоны: Грювитация» на целый год из-за ситуации с распространением коронавируса.
Музыка
Организаторы Евровидения проведут шоу с участием конкурсантов
Вместо отмененного из-за распространения коронавируса Евровидения-2020 организаторы проведут специальное шоу с участием конкурсантов этого года, а также исполнителей прошлых лет.
Политика
Путин подписал закон о праве правительства вводить режим ЧС
Президент Владимир Путин подписал закон, дающий право правительству вводить режим чрезвычайной ситуации или повышенной готовности на всей территории России или на ее части.
Общество
В США за сутки от коронавируса умерли более 1,2 тыс. человек
За сутки в США скончались свыше 1,2 тыс. заразившихся коронавирусом, свидетельствуют данные Университета Джона Хопкинса.
Финансы
Социальные фонды могут недосчитаться 2,3 триллиона рублей
Пенсионный фонд России (ПФР) и фонды социального и медицинского страхования (ФОМС и ФСС) могут недополучить от 200 миллиардов руб. до 2,3 триллиона руб. страховых взносов, пишут "Ведомости" со ссылкой на экспертов Высшей школы экономики (ВШЭ).
Экономика
Правительство выделит 2,6 млрд рублей для сохранения занятости
Правительство направит 2,6 млрд руб. на выплату зарплат, для поддержки и сохранения занятости в сфере авиаперевозок, туризма, общепита, физкультуры и спорта и дополнительного образования, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.
Общество
В Татарстане начали выдавать пропуска для выхода из дома по СМС
В ответ пользователь получит код регистрации, который нужно отправить на тот же номер со словом «ЦЕЛЬ», уточнив, зачем нужно покинуть дом.
Происшествия
Жительница Новокузнецка из-за долга «заразила» знакомую коронавирусом
Новокузнецк, Кемеровская область, 2 апреля 2020, 09:37 — REGNUM Новокузнецкие полицейские привлекли к ответственности женщину, которая из мести «заразила» знакомую коронавирусом, сообщили ИА REGNUM в ГУ МВД РФ по Кемеровской области.
Политика
Путин снова выступит перед народом
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин снова обратится к нации сегодня после 16:00 мск.
Общество
В китайском городе запретили есть кошек и собак
В правительстве города заявили, что домашние собаки и кошки установили более тесные отношения с людьми, чем все другие животные, и запрет на их потребление в пищу является обычной практикой в развитых странах.
Здоровье
На коронавирус проверят всех россиян старше 65 лет с симптомами ОРВИ
На Кубани с 31 марта были введены ограничительные меры из-за ситуации по коронавирусу. Полный перечень ограничений можно найти здесь.
Авто
Toyota в России подняла цены на автомобили
Политика
В МИДе рассказали об оплате США половины гуманитарного груза
США отплатили половину стоимости гуманитарного груза из России, а вторая половина была оплачена Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ).
Армия и оружие
Генерал США пугает поляков «кинетическими боями» из Калининграда
Отставной генерал пугает поляков и прибалтов «российской оккупацией» и «кинетическими боями».
Шоу-бизнес
Инсайдер: Ирина Шейк уже познакомила Вито Шнабеля со своей мамой
Вскоре роман звезд подтвердили и инсайдеры.
Общество
«Почта России» доставит все пенсии и пособия на дом
Только 8% граждан, получающих пенсии, до сих пор лично приходят за выплатами в отделения связи.
Общество
В Италии выявили новые особенности коронавируса
Врачи заметили новые особенности COVID-19 в ходе работы в охваченной эпидемией итальянской Ломбардии. Об этом пишет в своем материале «МК».
Политика
Лукашенко сравнил ситуацию с коронавирусом в России и Белоруссии
Как сообщало ИА REGNUM, в середине марта президент Белоруссии Александр Лукашенко заявлял, что Россия «полыхает от коронавируса», при этом в самой Белоруссии обстановка по COVID-19 относительно спокойная.
Происшествия
Умер историк Сергей Колтырин, соратник Юрия Дмитриева
Колтырина приговорили к девяти годам колонии по обвинению в педофилии. 24 марта историка освободили от наказания из-за состояния здоровья.
Армия и оружие
Пентагон не планирует возвращать в порт авианосец «Теодор Рузвельт»
Пентагон не намерен возвращать атомный авианосец "Теодор Резвельт" в порт, несмотря на распространение коронавируса среди членов экипажа.