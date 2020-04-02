Общество

Право.руПраво.руФСБ задержала в Крыму сторонников сирийских террористов

Управление ФСБ по Крыму и Севастополю задержало двух уроженцев Средней Азии, сообщает агентство «Крыминформ» со ссылкой на пресс-службу ведомства. Их подозревают в приготовлении к участию в деятельности террористической организации.
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В Крыму задержаны мигранты, которые хотели примкнуть к террористам

Газета.Ru07:08

Стремившиеся стать террористами мигранты попались ФСБ в Крыму

Lenta.ru04:32

ФСБ задержала в Крыму пытавшихся уехать в Сирию исламистов

Известия04:23

В Крыму задержали двоих подозреваемых в попытке примкнуть к сирийским террористам

Говорит Москва04:09

ФСБ задержала в Крыму сторонников международной террористической организации

ИА Крыминформ03:44

В Крыму задержаны наемники сирийских террористов

Российская газета04:30

Уроженцы стран Средней Азии задержаны в Крыму при попытке уехать в Сирию воевать на стороне террористов

Интерфакс - Россия03:54
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Общество

Члены экипажа самолёта компании «Победа» заразились коронавирусом

«Каждый день на рейсах становится всё больше людей с симптомами вируса, у нас уже есть заболевшие члены экипажа с подтверждённым COVID-19, и огромное количество на карантине после контактов», — приводит РИА Новости его слова.
RT на русском 05:13
Музыка

Земфира выпустила новую песню «Крым»

Впервые за длительный перерыв в карьере Земфира создала новый трек, автором которого является сама вокалистка.
NewInform 02:33
Политика

В Кремле оценили возможность переноса парада Победы

Дмитрий Песков заявил, что решение еще не принято. В Кремле оценили возможность переноса парада Победы.
Piter.tv 06:43
Политика

В Кремле оценили прогнозы относительно пика эпидемии коронавируса

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков прокомментировал прогнозы относительно ситуации с распространением коронавируса в России.
RT на русском 06:27
Общество

Мосгордума ввела штрафы за нарушение режима самоизоляции

Депутаты Мосгордумы проголосовали за введение штрафов за нарушение режима самоизоляции в Москве.
Ведомости вчера в 11:36
Общество

В России зарегистрирован 771 новый случай коронавируса

За минувшие сутки, 1 апреля, в России был зарегистрирован 771 случай заражения новой коронавирусной инфекцией.
БИЗНЕС Online 03:29
Общество

В России призвали продлить нерабочую неделю

Глава Роспотребнадзора Анна Попова призвала продлить в России нерабочую неделю, которая была объявлена с 30 марта по 3 апреля указом президента Владимира Путина.
RT на русском 04:08
Культура

Слепаков записал про коронавирус матерную песню

Более двух миллионов просмотров собрал клип Семена Слепакова на новую песню о коронавирусе меньше, чем за сутки.
ToDay News Ufa вчера в 10:46
Политика

Власти США запросили у Пентагона 100 тысяч мешков для трупов

Власти США заказали 100 тысяч мешков для трупов.
Что происходит 07:12
Общество

В ФМБА заявили об окончании вспышки коронавируса в России к лету

В России выявили 3548 больных коронавирусом (2475 из них — в Москве), 30 человек скончались, 235 выздоровели.
РИА Новости вчера в 20:13
Кино

Кинокомпания Universal перенесла дату премьеры «Миньонов 2» на год

Лос-Анджелес, США, 2 апреля 2020, 09:33 — REGNUM Студия Universal Pictures решила перенести премьеру анимационной картины «Миньоны: Грювитация» на целый год из-за ситуации с распространением коронавируса.
REGNUM 02:33
Музыка

Организаторы Евровидения проведут шоу с участием конкурсантов

Вместо отмененного из-за распространения коронавируса Евровидения-2020 организаторы проведут специальное шоу с участием конкурсантов этого года, а также исполнителей прошлых лет.
Вечерняя Москва 31 марта в 13:20
Политика

Путин подписал закон о праве правительства вводить режим ЧС

Президент Владимир Путин подписал закон, дающий право правительству вводить режим чрезвычайной ситуации или повышенной готовности на всей территории России или на ее части.
Ведомости вчера в 12:16
Общество

В США за сутки от коронавируса умерли более 1,2 тыс. человек

За сутки в США скончались свыше 1,2 тыс. заразившихся коронавирусом, свидетельствуют данные Университета Джона Хопкинса.
РБК 00:40
Финансы

Социальные фонды могут недосчитаться 2,3 триллиона рублей

Пенсионный фонд России (ПФР) и фонды социального и медицинского страхования (ФОМС и ФСС) могут недополучить от 200 миллиардов руб. до 2,3 триллиона руб. страховых взносов, пишут "Ведомости" со ссылкой на экспертов Высшей школы экономики (ВШЭ).
Вести.Ru вчера в 05:17
Экономика

Правительство выделит 2,6 млрд рублей для сохранения занятости

Правительство направит 2,6 млрд руб. на выплату зарплат, для поддержки и сохранения занятости в сфере авиаперевозок, туризма, общепита, физкультуры и спорта и дополнительного образования, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.
Коммерсантъ 05:49
Общество

В Татарстане начали выдавать пропуска для выхода из дома по СМС

В ответ пользователь получит код регистрации, который нужно отправить на тот же номер со словом «ЦЕЛЬ», уточнив, зачем нужно покинуть дом.
Сусанин вчера в 06:26
Происшествия

Жительница Новокузнецка из-за долга «заразила» знакомую коронавирусом

Новокузнецк, Кемеровская область, 2 апреля 2020, 09:37 — REGNUM Новокузнецкие полицейские привлекли к ответственности женщину, которая из мести «заразила» знакомую коронавирусом, сообщили ИА REGNUM в ГУ МВД РФ по Кемеровской области.
REGNUM 02:37
Политика

Путин снова выступит перед народом

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин снова обратится к нации сегодня после 16:00 мск.
Новости Архангельска 29.ru 06:06
Общество

В китайском городе запретили есть кошек и собак

В правительстве города заявили, что домашние собаки и кошки установили более тесные отношения с людьми, чем все другие животные, и запрет на их потребление в пищу является обычной практикой в развитых странах.
News.ru 02:33
Здоровье

На коронавирус проверят всех россиян старше 65 лет с симптомами ОРВИ

На Кубани с 31 марта были введены ограничительные меры из-за ситуации по коронавирусу. Полный перечень ограничений можно найти здесь.
Кубань 24 01:12
Авто

Toyota в России подняла цены на автомобили

Автоновости дня 04:50
Политика

В МИДе рассказали об оплате США половины гуманитарного груза

США отплатили половину стоимости гуманитарного груза из России, а вторая половина была оплачена Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ).
Известия 07:02
Армия и оружие

Генерал США пугает поляков «кинетическими боями» из Калининграда

Отставной генерал пугает поляков и прибалтов «российской оккупацией» и «кинетическими боями».
Евразия Daily вчера в 05:00
Шоу-бизнес

Инсайдер: Ирина Шейк уже познакомила Вито Шнабеля со своей мамой

Вскоре роман звезд подтвердили и инсайдеры.
Woman.ru 05:49
Общество

«Почта России» доставит все пенсии и пособия на дом

Только 8% граждан, получающих пенсии, до сих пор лично приходят за выплатами в отделения связи.
Большой бизнес вчера в 17:52
Общество

В Италии выявили новые особенности коронавируса

Врачи заметили новые особенности COVID-19 в ходе работы в охваченной эпидемией итальянской Ломбардии. Об этом пишет в своем материале «МК».
BFM.ru 02:05
Политика

Лукашенко сравнил ситуацию с коронавирусом в России и Белоруссии

Как сообщало ИА REGNUM, в середине марта президент Белоруссии Александр Лукашенко заявлял, что Россия «полыхает от коронавируса», при этом в самой Белоруссии обстановка по COVID-19 относительно спокойная.
REGNUM 06:51
Происшествия

Умер историк Сергей Колтырин, соратник Юрия Дмитриева

Колтырина приговорили к девяти годам колонии по обвинению в педофилии. 24 марта историка освободили от наказания из-за состояния здоровья.
BFM.ru 05:44
Армия и оружие

Пентагон не планирует возвращать в порт авианосец «Теодор Рузвельт»

Пентагон не намерен возвращать атомный авианосец "Теодор Резвельт" в порт, несмотря на распространение коронавируса среди членов экипажа.
ТАСС вчера в 18:44
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