Управление ФСБ по Крыму и Севастополю задержало двух уроженцев Средней Азии, сообщает агентство «Крыминформ» со ссылкой на пресс-службу ведомства. Их подозревают в приготовлении к участию в деятельности террористической организации.

Общество Члены экипажа самолёта компании «Победа» заразились коронавирусом «Каждый день на рейсах становится всё больше людей с симптомами вируса, у нас уже есть заболевшие члены экипажа с подтверждённым COVID-19, и огромное количество на карантине после контактов», — приводит РИА Новости его слова.

Музыка Земфира выпустила новую песню «Крым» Впервые за длительный перерыв в карьере Земфира создала новый трек, автором которого является сама вокалистка.

Общество В России призвали продлить нерабочую неделю Глава Роспотребнадзора Анна Попова призвала продлить в России нерабочую неделю, которая была объявлена с 30 марта по 3 апреля указом президента Владимира Путина.

Культура Слепаков записал про коронавирус матерную песню Более двух миллионов просмотров собрал клип Семена Слепакова на новую песню о коронавирусе меньше, чем за сутки.

Музыка Организаторы Евровидения проведут шоу с участием конкурсантов Вместо отмененного из-за распространения коронавируса Евровидения-2020 организаторы проведут специальное шоу с участием конкурсантов этого года, а также исполнителей прошлых лет.

Политика Путин подписал закон о праве правительства вводить режим ЧС Президент Владимир Путин подписал закон, дающий право правительству вводить режим чрезвычайной ситуации или повышенной готовности на всей территории России или на ее части.

Финансы Социальные фонды могут недосчитаться 2,3 триллиона рублей Пенсионный фонд России (ПФР) и фонды социального и медицинского страхования (ФОМС и ФСС) могут недополучить от 200 миллиардов руб. до 2,3 триллиона руб. страховых взносов, пишут "Ведомости" со ссылкой на экспертов Высшей школы экономики (ВШЭ).

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Происшествия Жительница Новокузнецка из-за долга «заразила» знакомую коронавирусом Новокузнецк, Кемеровская область, 2 апреля 2020, 09:37 — REGNUM Новокузнецкие полицейские привлекли к ответственности женщину, которая из мести «заразила» знакомую коронавирусом, сообщили ИА REGNUM в ГУ МВД РФ по Кемеровской области.

Политика Путин снова выступит перед народом Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин снова обратится к нации сегодня после 16:00 мск.

Общество В китайском городе запретили есть кошек и собак В правительстве города заявили, что домашние собаки и кошки установили более тесные отношения с людьми, чем все другие животные, и запрет на их потребление в пищу является обычной практикой в развитых странах.

Общество В Италии выявили новые особенности коронавируса Врачи заметили новые особенности COVID-19 в ходе работы в охваченной эпидемией итальянской Ломбардии. Об этом пишет в своем материале «МК».

Политика Лукашенко сравнил ситуацию с коронавирусом в России и Белоруссии Как сообщало ИА REGNUM, в середине марта президент Белоруссии Александр Лукашенко заявлял, что Россия «полыхает от коронавируса», при этом в самой Белоруссии обстановка по COVID-19 относительно спокойная.