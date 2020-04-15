Политика
Российская газетаВ Крыму за подготовку терактов задержали разведчиков Украины
Первая подозревается в передаче в 2017-2018 годах украинской военной разведке сведений гостайны, а второй шпионил на полуострове по заданию украинской спецслужбы. В отношении всех фигурантов Следственное управление ФСБ России возбудило уголовные дела о государственной измене и шпионаже.
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Здоровье
Число зараженных коронавирусом на Украине выросло до 3372
На Украине число случаев заражения коронавирусом нового типа за сутки выросло до 3372, сообщает украинский Минздрав на своей странице в Facebook.
Rambler News Service вчера в 02:59
Политика
Россия выясняет роль американской компании в сносе памятника Коневу
Посольство России в США выясняет, как фирма из США Squire Patton Boggs может быть связана со сносом памятника маршалу Советского Союза Ивану Коневу в Праге.
Коммерсантъ 00:24
Общество
Генпрокуратура потребовала блокировки возмутившей Кадырова статьи «Новой газеты»
Генпрокуратура России потребовала от Роскомнадзора блокировки статьи специального корреспондента «Новой газеты» Елены Милашиной о ситуации с коронавирусом в Чечне.
Lenta.ru 14:17
Общество
Рособрнадзор назвал новые сроки экзаменов в 9-х классах
Региональные власти и учредители заграншкол могут сами определить основные и резервные сроки проведения экзаменов по русскому языку и математике в рамках этого периода.
РБК 05:22
Кино
Первые зрители оценили сериал «Зулейха открывает глаза»
Сериал "Зулейха открывает глаза" с Чулпан Хаматовой в главной роли стартовал на канале "Россия 1". Первым зрителям сериал понравился.
Газета.Ru 04:43
Экономика
Путин объявил о дополнительных мерах поддержки бизнеса
Владимир Путин в начале онлайн-совещания с членами правительства предложил ряд новых мер по поддержке экономики и бизнеса на фоне пандемии коронавируса.
РИА Новости 09:31
Политика
На Украине допустили возможность ракетного удара по России
РИА Новости 10:56
Политика
Захарова призвала США привлечь The New York Times к ответственности
Официальный представитель МИД России Мария Захарова посоветовала США начать привлекать причастных к дезинформации о пандемии коронавируса с издания The New York Times.
РИА Новости вчера в 14:45
Энергетика
Саудовская Аравия нашла способ выдавить Россию с рынка
В продолжающейся ценовой войне Саудовская Аравия нашла новый способ выдавить Россию с европейского рынка, сообщает Reuters со ссылкой на источники в отрасли.
Lenta.ru 10:28
Экономика
Россиянам предложили раздать деньги просто так
Группа экономистов, среди которых профессор экономики парижской Школы политических наук Сергей Гуриев и профессор Чикагского университета Константин Сонин, призвала раздавать деньги россиянам просто так и запустить программу количественного смягчения.
Lenta.ru вчера в 06:47
Общество
На пациентов с COVID-19 в Мурманской области наденут трекер-браслеты
На пациентов с коронавирусной инфекцией в Мурманской области наденут трекер-браслеты, правительство выделило на их закупку 1,5 млн рублей.
Газета.Ru 05:15
Шоу-бизнес
Анастасия Заворотнюк поздравила Татьяну Навку
Актриса Анастасия Заворотнюк опубликовала новую запись в своём аккаунте в Instagram.В посте Заворотнюк поздравила Татьяну Навку с днём рождения.
Вестник вчера в 04:51
Политика
МИД: десятки школьников из России попали в сложную ситуацию в США
"Со своей стороны, МИД и российские дипломатические учреждения в США, разумеется, делают все возможное для розыска детей", — сказала Захарова и попросила их родителей и учителей предоставить любую имеющуюся информацию, которая поможет в сложившейся ситуации.
РИА Новости вчера в 14:36
Общество
Назван нулевой пациент с коронавирусом в России
Газета.Ru 08:17
Технологии
Apple раскрыла данные о передвижениях людей на время пандемии
«Купертиновская» компания предоставила данные передвижения пользователей в 63 странах.
Astera 12:32
Общество
Гендиректор TUI назвал три сценария возобновления полетов за границу
Прекращение Россией авиасообщения с большинством стран заморозило туристический рынок, сейчас TUI полностью приостановила отправку туристов за границу, уточнил Демура.
РБК 08:53
Общество
Меркель объявила о частичном снятии карантина в Германии
Канцлер Германии Ангела Меркель объявила о частичном снятии карантинных мер со следующей недели.
РБК 14:27
Космос
В NASA покажут, как выглядела Вселенная в день вашего рождения
В честь 30-летнетия космического телескопа Hubble на сайте NASA появился сервис, который позволит при вводе даты рождения увидеть, как выглядел в то время космос.
РЕН ТВ вчера в 10:58
Здоровье
Минздрав Казахстана объявил о начале пика эпидемии коронавируса
В Казахстане власти объявили о начале пика эпидемии коронавируса в стране.
РЕН ТВ 12:13
Происшествия
Жалобы защиты экс-полицейских по делу Голунова сняли с рассмотрения
Мосгорсуд в среду снял с рассмотрения апелляционные жалобы защиты на продление ареста четырем бывшим столичным полицейским по делу о фальсификации доказательств против журналиста Ивана Голунова и вернул дело в районный суд, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
РИА Новости 12:52
Космос
В космосе заметили сверхновую звезду рекордной яркости
Международная группа астрономов во главе с учеными Бирмингемского университета открыла сверхновую, которая светит гораздо ярче любых других известных объектов такого типа.
МИР 24 вчера в 01:58
Общество
За сутки в Петербурге 50 жителей попались за нарушением самоизоляции
Стражи порядка составили 50 административных протоколов по статье 20.6.1 КоАП РФ о нарушении самоизоляции, сообщили в комитете по вопросам законности.
Gazeta.SPb 13:19
Биатлон
Польховский: действующие тренеры сборной России работают до 31 мая
Действующие тренеры сборной России продолжат свою работу до 31 мая согласно заключенным контрактам, новый тренерский штаб начнет работу с 1 июня, заявил РИА Новости вице-президент Союза биатлонистов России (СБР) Валерий Польховский.
РИА Новости 04:35
Шоу-бизнес
Опубликована фотография Ирины Шейк в подростковом возрасте
Российская супермодель Ирина Шейк опубликовала фотографию, на которой она запечатлена в подростковом возрасте.
Lenta.ru 14:04
Общество
Более 9 тыс. протоколов о нарушении самоизоляции составили в Москве
"По данным полиции, более 9 тыс. протоколов было составлено с субботы о нарушении режима социального дистанцирования [в отношении тех], кто прогуливается на улице, ходит в парки, на детские площадки и так далее", - сказал Данчиков в эфире телеканала "Россия-24".
ТАСС 14:35
Шоу-бизнес
Лиза и Гарри Галкины растрогали Пугачеву до слез
Супруг певицы Максим Галкин на своей странице в Instagram выложил видео, на котором видно, как Лиза и Гарри подготовили для мамы сюрприз.
Вести.Ru 08:47
Происшествия
СК завершил расследование крушения SSJ100 в Шереметьево
Следственный комитет завершил расследование дела о катастрофе Sukhoi Superjet 100 в Шереметьево в мае 2019 года, под суд пойдет командир экипажа Денис Евдокимов, сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.
РИА Новости 06:06
Футбол
Дзюба назвал причину неудачи сборной на Евро-2016
Нападающий сборной России Артем Дзюба назвал причину провала национальной команды на чемпионате Европы в 2016 году.
МК-Спорт 13:56