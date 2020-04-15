Политика

Российская газетаРоссийская газетаВ Крыму за подготовку терактов задержали разведчиков Украины

Первая подозревается в передаче в 2017-2018 годах украинской военной разведке сведений гостайны, а второй шпионил на полуострове по заданию украинской спецслужбы. В отношении всех фигурантов Следственное управление ФСБ России возбудило уголовные дела о государственной измене и шпионаже.
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Опубликовано видео задержания украинских шпионов в Крыму

РИА Новости09:48

ФСБ пресекла деятельность украинских разведчиков в Крыму

Крым 2409:51

Как в Крыму задерживали украинских диверсантов: оперативное видео ФСБ

РИА Новости Крым10:50

Появилось видео задержания ФСБ шпионившей в пользу Украины разведгруппы

РБК11:58

В Крыму за подготовку терактов задержали разведчиков Украины

Российская газета08:46

ФСБ задержала в Крыму украинских разведчиков, которые пытались организовать теракт

КИА08:41

ФСБ распространила видео задержания в Крыму украинских шпионов

ТАСС08:56
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Здоровье

Число зараженных коронавирусом на Украине выросло до 3372

На Украине число случаев заражения коронавирусом нового типа за сутки выросло до 3372, сообщает украинский Минздрав на своей странице в Facebook.
Rambler News Service вчера в 02:59
5
Общество

Собянин отреагировал на очереди в московском метро

Мослента 04:39
1,3K
Политика

Россия выясняет роль американской компании в сносе памятника Коневу

Посольство России в США выясняет, как фирма из США Squire Patton Boggs может быть связана со сносом памятника маршалу Советского Союза Ивану Коневу в Праге.
Коммерсантъ 00:24
4
Политика

В Кремле приняли решение перенести парад 9 Мая

РБК 13:01
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Общество

Генпрокуратура потребовала блокировки возмутившей Кадырова статьи «Новой газеты»

Генпрокуратура России потребовала от Роскомнадзора блокировки статьи специального корреспондента «Новой газеты» Елены Милашиной о ситуации с коронавирусом в Чечне.
Lenta.ru 14:17
3
Общество

Рособрнадзор назвал новые сроки экзаменов в 9-х классах

Региональные власти и учредители заграншкол могут сами определить основные и резервные сроки проведения экзаменов по русскому языку и математике в рамках этого периода.
РБК 05:22
27
Кино

Первые зрители оценили сериал «Зулейха открывает глаза»

Сериал "Зулейха открывает глаза" с Чулпан Хаматовой в главной роли стартовал на канале "Россия 1". Первым зрителям сериал понравился.
Газета.Ru 04:43
655
Экономика

Путин объявил о дополнительных мерах поддержки бизнеса

Владимир Путин в начале онлайн-совещания с членами правительства предложил ряд новых мер по поддержке экономики и бизнеса на фоне пандемии коронавируса.
РИА Новости 09:31
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Политика

На Украине допустили возможность ракетного удара по России

РИА Новости 10:56
4,7K
Политика

Захарова призвала США привлечь The New York Times к ответственности

Официальный представитель МИД России Мария Захарова посоветовала США начать привлекать причастных к дезинформации о пандемии коронавируса с издания The New York Times.
РИА Новости вчера в 14:45
387
Энергетика

Саудовская Аравия нашла способ выдавить Россию с рынка

В продолжающейся ценовой войне Саудовская Аравия нашла новый способ выдавить Россию с европейского рынка, сообщает Reuters со ссылкой на источники в отрасли.
Lenta.ru 10:28
377
Экономика

Россиянам предложили раздать деньги просто так

Группа экономистов, среди которых профессор экономики парижской Школы политических наук Сергей Гуриев и профессор Чикагского университета Константин Сонин, призвала раздавать деньги россиянам просто так и запустить программу количественного смягчения.
Lenta.ru вчера в 06:47
3,1K
Общество

На пациентов с COVID-19 в Мурманской области наденут трекер-браслеты

На пациентов с коронавирусной инфекцией в Мурманской области наденут трекер-браслеты, правительство выделило на их закупку 1,5 млн рублей.
Газета.Ru 05:15
390
Шоу-бизнес

Анастасия Заворотнюк поздравила Татьяну Навку

Актриса Анастасия Заворотнюк опубликовала новую запись в своём аккаунте в Instagram.В посте Заворотнюк поздравила Татьяну Навку с днём рождения.
Вестник вчера в 04:51
31
Политика

МИД: десятки школьников из России попали в сложную ситуацию в США

"Со своей стороны, МИД и российские дипломатические учреждения в США, разумеется, делают все возможное для розыска детей", — сказала Захарова и попросила их родителей и учителей предоставить любую имеющуюся информацию, которая поможет в сложившейся ситуации.
РИА Новости вчера в 14:36
4,3K
Общество

Назван нулевой пациент с коронавирусом в России

Газета.Ru 08:17
1,2K
Технологии

Apple раскрыла данные о передвижениях людей на время пандемии

«Купертиновская» компания предоставила данные передвижения пользователей в 63 странах.
Astera 12:32
38
Общество

Гендиректор TUI назвал три сценария возобновления полетов за границу

Прекращение Россией авиасообщения с большинством стран заморозило туристический рынок, сейчас TUI полностью приостановила отправку туристов за границу, уточнил Демура.
РБК 08:53
14
Общество

Меркель объявила о частичном снятии карантина в Германии

Канцлер Германии Ангела Меркель объявила о частичном снятии карантинных мер со следующей недели.
РБК 14:27
1
Космос

В NASA покажут, как выглядела Вселенная в день вашего рождения

В честь 30-летнетия космического телескопа Hubble на сайте NASA появился сервис, который позволит при вводе даты рождения увидеть, как выглядел в то время космос.
РЕН ТВ вчера в 10:58
Здоровье

Минздрав Казахстана объявил о начале пика эпидемии коронавируса

В Казахстане власти объявили о начале пика эпидемии коронавируса в стране.
РЕН ТВ 12:13
1
Происшествия

Жалобы защиты экс-полицейских по делу Голунова сняли с рассмотрения

Мосгорсуд в среду снял с рассмотрения апелляционные жалобы защиты на продление ареста четырем бывшим столичным полицейским по делу о фальсификации доказательств против журналиста Ивана Голунова и вернул дело в районный суд, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
РИА Новости 12:52
Космос

В космосе заметили сверхновую звезду рекордной яркости

Международная группа астрономов во главе с учеными Бирмингемского университета открыла сверхновую, которая светит гораздо ярче любых других известных объектов такого типа.
МИР 24 вчера в 01:58
Общество

За сутки в Петербурге 50 жителей попались за нарушением самоизоляции

Стражи порядка составили 50 административных протоколов по статье 20.6.1 КоАП РФ о нарушении самоизоляции, сообщили в комитете по вопросам законности.
Gazeta.SPb 13:19
52
Биатлон

Польховский: действующие тренеры сборной России работают до 31 мая

Действующие тренеры сборной России продолжат свою работу до 31 мая согласно заключенным контрактам, новый тренерский штаб начнет работу с 1 июня, заявил РИА Новости вице-президент Союза биатлонистов России (СБР) Валерий Польховский.
РИА Новости 04:35
Шоу-бизнес

Опубликована фотография Ирины Шейк в подростковом возрасте

Российская супермодель Ирина Шейк опубликовала фотографию, на которой она запечатлена в подростковом возрасте.
Lenta.ru 14:04
Общество

Более 9 тыс. протоколов о нарушении самоизоляции составили в Москве

"По данным полиции, более 9 тыс. протоколов было составлено с субботы о нарушении режима социального дистанцирования [в отношении тех], кто прогуливается на улице, ходит в парки, на детские площадки и так далее", - сказал Данчиков в эфире телеканала "Россия-24".
ТАСС 14:35
6
Шоу-бизнес

Лиза и Гарри Галкины растрогали Пугачеву до слез

Супруг певицы Максим Галкин на своей странице в Instagram выложил видео, на котором видно, как Лиза и Гарри подготовили для мамы сюрприз.
Вести.Ru 08:47
12
Происшествия

СК завершил расследование крушения SSJ100 в Шереметьево

Следственный комитет завершил расследование дела о катастрофе Sukhoi Superjet 100 в Шереметьево в мае 2019 года, под суд пойдет командир экипажа Денис Евдокимов, сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.
РИА Новости 06:06
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Футбол

Дзюба назвал причину неудачи сборной на Евро-2016

Нападающий сборной России Артем Дзюба назвал причину провала национальной команды на чемпионате Европы в 2016 году.
МК-Спорт 13:56
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