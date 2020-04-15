Политика
BFM.ruФСБ задержала в Крыму украинских шпионов
В Крыму пресечена деятельность Главного управления разведки Минобороны Украины. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ. По его данным, агентурная группа занималась подготовкой терактов, похищала тайные сведения и вела вербовку россиян.
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Общество
Информационный центр о ситуации с вирусом возглавит доктор Мясников
Главный врач столичной ГКБ № 71 Александр Мясников станет руководителем информационного центра, задача которого — мониторинг ситуации с коронавирусом, сообщила Русская служба Би-би-си.
РБК 09:00
Общество
У 668 членов экипажа авианосца «Шарль де Голль» выявлен коронавирус
По итогам тестирования экипажа французского авианосца "Шарль де Голль" коронавирус обнаружен у 668 человек, сообщили в Министерстве вооруженных сил республики.
Российская газета 17:32
Футбол
Широков считает, что Слуцкого накрыла эйфория
По мнению Широкова, Слуцкого захлестнула эйфория после написания книжек о нем, снимания фильмов. Он подумал, что это он вывел сборную.
ProstoProSport 14:46
Общество
В России остался лишь один регион без коронавируса
В Республике Алтай до сих пор не зарегистрировано ни одного случая заболевания коронавирусом.
MedikForum.ru 06:58
Космос
Астрономы допустили, что ранняя Земля могла быть плоской
Российская газета 09:05
Общество
В Германии частично снимут ограничительные меры
В Германии частично снимут ограничения в общественной жизни. С таким заявлением выступила канцлер Ангела Меркель.
Вести.Ru 15:23
Общество
Эпидемиолог дал прогноз о спаде числа заражений коронавирусом в Москве
Главный внештатный эпидемиолог Минздрава России Николай Брико в эфире телеканала «Доктор» заявил, что при условии соблюдения мер профилактики спад числа заражений коронавирусной инфекцией в Москве может наступить в июне и июле.
RT на русском 17:30
Биатлон
Польховский: действующие тренеры сборной России работают до 31 мая
Действующие тренеры сборной России продолжат свою работу до 31 мая согласно заключенным контрактам, новый тренерский штаб начнет работу с 1 июня, заявил РИА Новости вице-президент Союза биатлонистов России (СБР) Валерий Польховский.
РИА Новости 04:35
Общество
Рособрнадзор назвал новые сроки экзаменов для девятиклассников
Рособрнадзор озвучил даты, в которые будут проходить экзамены для учеников 9 классов. Время экзаменов из-за пандемии немного сдвинулось.
Профиль 06:08
Армия и оружие
Группа боевиков, которых готовили на базе США, сдалась сирийской армии
Двадцать семь боевиков, сдавшихся сирийским военным, сообщили, что прошли подготовку на американской военной базе в районе лагеря "Рукбан", заявил на брифинге руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Олег Журавлев.
РИА Новости 15:04
Политика
Путин перед заседанием правительства выступит с обращением
Президент России Владимир Путин выступит с обращением в начале заседания правительства, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.
РБК 07:11
Путешествия
Спрогнозированы сроки начала продажи туров за рубеж
Ранее генеральный директор туроператора TUI Россия Тарас Демура заявил, что Россия возобновит авиасообщение с другими странами не раньше, чем через три месяца.
Lenta.ru 17:20
Общество
В США назвали самые ранние признаки заболевания COVID-19
Отмечается, что ключевой симптом, по которому можно определить COVID-19 на ранних стадиях, — потеря обоняния при свободных носовых пазухах.
REGNUM 04:27
Общество
Ан-225 «Мрия» доставил в Варшаву девять тонн защитных масок
На борту гиганта в Польшу были доставлены 9 тонн медицинских масок, более 70 тонн спецкомбинезонов и 11 тонн лицевых щитков.
Военное дело 04:50
Здоровье
Правительству предложили для борьбы с вирусом «умные» очки и браслеты
Эксперт Центра научного консультирования, бывший государственный эксперт Научного центра экспертизы средств медицинского применения Минздрава Равиль Ниязов по просьбе РБК ознакомившийся с перечнем предложенных правительству проектов, отметил, что в описании многих из них отсутствует конкретика, не понятно, насколько достижимы и реализуемы заявленные свойства.
РБК 17:00
Экономика
Путин объявил дополнительные меры поддержки бизнеса
Владимир Путин на совещании с правительством объявил о новых мерах поддержки бизнеса.
Ведомости 09:41
Шоу-бизнес
Бабкину перевели из Коммунарки, пишут СМИ
РИА Новости 15:33
Авто
Toyota Land Cruiser 200 получил спецверсию Heritage Edition
Компания Toyota выпустила «памятную» спецверсию Toyota Land Cruiser 200 с символичным названием Heritage Edition.
Автоновости дня 15:20
Политика
На Украине допустили возможность ракетного удара по России
РИА Новости 10:56
Гаджеты
Apple представила новый iPhone SE
Ведомости 11:35
Политика
Захарова назвала махинацией ситуацию с застрявшими в США школьниками
Захарова отметила, что на все запросы российских дипломатов предоставить имеющуюся информацию американцы не сообщили "ни одной фамилии, ни одного контактного телефона, ни одного города", где находятся учащиеся из России.
Российская газета 16:31
Шоу-бизнес
Муж Надежды Бабкиной растрогал поклонников признанием в Сети
Гражданский супруг Надежды Бабкиной, которая до сих пор остается в больнице в тяжелом состоянии, рассказал о поддержке, которую чувствует со стороны друзей.
Городовой 06:25
Шоу-бизнес
Лиза и Гарри Галкины растрогали Пугачеву до слез
Супруг певицы Максим Галкин на своей странице в Instagram выложил видео, на котором видно, как Лиза и Гарри подготовили для мамы сюрприз.
Вести.Ru 08:47
Футбол
Олега Саленко задержали за отсутствие медицинской маски
Бывший форвард киевского «Динамо» и сборной СССР по футболу Олег Саленко был задержан из-за нарушения правил карантина.
Bookmaker-ratings.ru 14:53
Происшествия
Планировавших теракт таджиков-исламистов задержали в Германии
В разных местах в федеральной земле Северный Рейн-Вестфалия утром 15 апреля были задержаны четверо таджиков.
Lenta.ru 08:59
Политика
Путин призвал принять экстраординарные меры для борьбы с коронавирусом
Путин призвал принять экстраординарные меры для борьбы с коронавирусом.
Деловое.ТВ вчера в 08:40
Происшествия
Число заражённых коронавирусом в Мурманской области достигло 268
В Мурманской области число подтверждённых случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 возросло до 268.
RT на русском вчера в 18:13