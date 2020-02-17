Уголовное дело возбуждено в отношении жителя Крыма, подозреваемого в участии в деятельности незаконного вооруженного формирования (НВФ) на территории Украины. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления ФСБ России в понедельник.

с чего всё началось

Сотрудники Федеральной службы безопасности задержали жителя Крыма. Его подозревают в участии в созданном на Украине незаконном вооружённом формировании — батальоне им. Номана Челебиджихана. В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело.

Политика Кремль отреагировал на высказывания Лукашенко в адрес России Россия продолжит диалог с Минском по поставкам энергоносителей, исходя из того, что на встрече в Сочи лидеры двух стран достигли определенного понимания, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Происшествия Начальник полиции Москвы написал рапорт об отставке Заместитель начальника Главного управления МВД по Москве - начальник столичной полиции Сергей Плахих написал рапорт об отставке, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

Здоровье Правительство разработало меры для улучшения лечения онкобольных детей Председатель правительства РФ Михаил Мишустин сообщил, что кабмин разработал целый ряд мер для совершенствования лечения онкобольных детей, в четверг состоялось совещание по этому вопросу с вице-премьером Татьяной Голиковой и врачами-онкологами.

Происшествия У россиянки на борту Diamond Princess выявлен коронавирус Лайнер Diamond Princess 20 января отправился из японского города Иокогама в двухнедельный круиз по маршруту Кагосима - Гонконг - Окинава, который должен был завершиться 4 февраля, однако выяснилось, что один из пассажиров, который сошел на берег в Гонконге, был заражен коронавирусом.

Здоровье Коронавирус оказался особо опасным для онкобольных Коронавирус нового типа представляет особую опасность для людей с онкологическими заболеваниями, пришли к выводу ученые в Китае.

Общество Сенатор оценил письмо немецкого писателя о Великой Отечественной войне Член комитета Совета Федерации по международным делам Олег Морозов оценил письмо немецкого писателя Вольфа фон Фихтенберга, который поблагодарил весь советский народ за победу над нацистской Германией.

Политика В Кремле прокомментировали позицию судьи Конституционного суда по СССР Ранее судья Конституционного суда Константин Арановский в особом мнении к постановлению КС по одному из решений заявил, что РФ не является правопреемницей Советского Союза.

Происшествия В Подмосковье полицейского задержали за изготовление и сбыт амфетамина Сотрудники управления собственной безопасности подмосковной полиции за сбыт и производство наркотиков задержали оперуполномоченного уголовного розыска УМВД России по Наро-Фоминскому городскому округу.

Политика Кремль решил создать атмосферу праздника на голосовании по Конституции Регионам поставлена задача создать в день голосования по поправкам в Основной закон праздничную атмосферу в целях повышения явки, сообщили два участника семинара.

Общество Большой театр ответил на претензии Волочковой по поводу пенсии Балерина Анастасия Волочкова пожаловалась на то, что в Большом театре ей не отдают трудовую книжку, поэтому она не может оформить пенсию.

Политика В раде предложили отправить в Москву делегацию на парад Победы Народный депутат Верховной рады Украины от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Вадим Рабинович внес предложение сформировать делегацию от парламента, которая примет участие в ежегодном параде Победы 9 мая в Москве.

Экономика Количество жалоб на МФО и коллекторов увеличилось В 2019 году в ведомство поступило 28,4 тыс. жалоб от граждан на действия профессиональных взыскателей, что на 29,1 % больше, чем в 2018 году.

Общество Россиян предупредили о морозах в марте Ранее Вильфанд предупреждал, что синоптическая весна наступает в 20-х числах марта, но в нынешнем году весна придет быстрее из-за аномально теплой зимы.

Происшествия В Омске мужчина на спор обезглавил человека Житель Омска 14 февраля решил доказать знакомому, что ему "не слабо" убить человека, после чего нанес ему несколько ударов ножом и отрезал голову, сообщили в СК по Омской области.

Политика Украинских прокуроров по делу MH17 отстранили от работы Все шесть украинских прокуроров, работавших по делу о крушении в Донбассе Boeing MH17, отстранены от работы в ходе реформы генеральной прокуратуры.

Политика В Конституцию внесут поправку о молодежной политике Ранее председатель Российского союза сельской молодежи Юлия Оглоблина на встрече президента РФ Владимира Путина с членами рабочей группы по изменению конституции обратила внимание на то, что в действующей конституции нет ни одного упоминания о молодежи и молодежной политике.