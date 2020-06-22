ФСБ сообщила о задержании начальника отдела полиции одного из районов Курской области по подозрению в госизмене. В Центре общественных связей спецслужбы уточнили, что речь идет о подполковнике Борзенкове Дмитрии Александровиче 1981 года рождения.

ФСБ задержала в Курской области главу отдела полиции за госизмену

Политика Ярославский депутат просит СК проверить пост Дудя о поправках в Конституцию Ярославский депутат Дмитрий Петровский обратился в Следственный комитет России с требованием проверить пост журналиста и блогера Юрия Дудя о поправках в Конституцию "по факту публичного оскорбления власти". 43

Происшествия Суд арестовал астраханку, подозреваемую в убийстве сына Суд санкционировал арест жительницы Астраханской области, подозреваемой в убийстве 12-летнего сына, тело которого нашли замурованным в бетон, сообщает СУСК России по региону. 592

Хоккей IIHF: ЧМ-2021 по хоккею пройдёт в Минске и Риге в мае В понедельник, 22-го июня, стало окончательно известно, что первенство мира по хоккею в 2021 году пройдёт в Минске и Риге.

Наука Подтверждена связь группы крови с тяжестью коронавируса Независимые исследования, проведенные в медучреждениях Китая, в Колумбийском университете США и в университетах Ирана, подтвердили связь между группой крови и тяжестью протекания COVID-19. 811

Общество В Свердловской области продлили режим повышенной готовности Екатеринбург, 22 июня 2020, 16:47 — REGNUM Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев продлил режим по коронавирусу по 29 июня 2020 года. 45

Спорт 30-летняя чемпионка мира по стрельбе умерла после родов Участница сборной Сербии по стрельбе из пневматического пистолета Бобана Момчилович-Величкович умерла в возрасте 30 лет в больнице.

Общество Глава издателя «Ведомостей» покидает должность Генеральный директор издателя газеты «Ведомости» Глеб Прозоров покидает должность, сообщил RNS сам Прозоров и подтвердил представитель «Саппорта», компании-владельца газеты.

Происшествия Волейболист «Факела» устроил дорожный конфликт в Новой Москве Волейболист "Факела" из Нового Уренгоя Александр Кимеров, привлекающийся к играм сборной России, устроил дорожный конфликт с водителем каршеринга в Новой Москве, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах. 14