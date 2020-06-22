Происшествия

РИА НовостиРИА НовостиФСБ задержала в Курской области главу отдела полиции за госизмену

ФСБ сообщила о задержании начальника отдела полиции одного из районов Курской области по подозрению в госизмене. В Центре общественных связей спецслужбы уточнили, что речь идет о подполковнике Борзенкове Дмитрии Александровиче 1981 года рождения.
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ФСБ задержала подполковника полиции за шпионаж в пользу Пентагона

Комсомольская правда08:30

Начальник райотдела курской полиции арестован по подозрению в госизмене

Известия06:49

В Курской области отстранили заподозренного в госизмене подполковника МВД

РБК08:09

ФСБ задержала в Курской области главу отдела полиции за госизмену

РИА Новости06:51

ФСБ задержала подполковника полиции за шпионаж в пользу Украины

Lenta.ru09:50

Хронология задержаний агентов украинских спецслужб в России

ТАСС07:55

Начальника райотдела МВД в Курской области арестовали за передачу данных Украине

Коммерсантъ07:20
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Футбол

Появилось фото новой домашней формы «Боруссии». На ней изображены молнии

Матч ТВ 10:11
Общество

Театралы призвали Минкульт отозвать иск по делу «Седьмой студии»

Пресс-атташе театра "Практика" Мария Никитина сообщила, что в адрес министра культуры Ольги Любимовой направлено письмо в защиту обвиняемых по делу "Седьмой студии".
Московский Комсомолец 05:16
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Происшествия

Житель Москвы погиб при попытке повесить портрет Сталина

64-летний житель Москвы захотел облагородить свой подъезд портретом Иосифа Сталина. За это пенсионер поплатился жизнью.
Вести.Ru 10:12
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Армия и оружие

США готовят к отправке на Украину противотанковые комплексы Javelin

Известия вчера в 17:49
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Политика

Ярославский депутат просит СК проверить пост Дудя о поправках в Конституцию

Ярославский депутат Дмитрий Петровский обратился в Следственный комитет России с требованием проверить пост журналиста и блогера Юрия Дудя о поправках в Конституцию "по факту публичного оскорбления власти".
Газета.Ru 09:16
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Общество

Популярный Instagram-блогер погибла в ДТП на Бали

Девушка рассказывала в Instagram о работе на фрилансе, вдохновляла подписчиков преодолевать себя.
Интерфакс 05:50
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Политика

Зеленский назвал переговоры с Путиным «запутанной и сложной» работой

Президент Украины Владимир Зеленский в понедельник, 22 июня, назвал контакты со своим российским коллегой Владимиром Путиным сложной и запутанной работой.
Известия 07:06
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Происшествия

Суд арестовал астраханку, подозреваемую в убийстве сына

Суд санкционировал арест жительницы Астраханской области, подозреваемой в убийстве 12-летнего сына, тело которого нашли замурованным в бетон, сообщает СУСК России по региону.
РИА Новости вчера в 07:40
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Происшествия

В Севастополе зараженный коронавирусом разгромил инфекционный бокс

В Севастополе пациент больницы, зараженный коронавирусом, разгромил инфекционный бокс.
Новый День 10:06
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Хоккей

IIHF: ЧМ-2021 по хоккею пройдёт в Минске и Риге в мае

В понедельник, 22-го июня, стало окончательно известно, что первенство мира по хоккею в 2021 году пройдёт в Минске и Риге.
Sport.ru 09:59
Футбол

Кокорин опубликовал фото в маске из кожи крокодила за 30 тысяч рублей

Газета.Ru 07:18
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Политика

Песков рассказал о портрете Путина на диване в его кабинете

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил, откуда взялся портрет главы государства Владимира Путина у него в кабинете, передает корреспондент "Газеты.Ru".
Газета.Ru 05:09
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Шоу-бизнес

Муж Полины Гагариной ответил на слухи о разводе с певицей

Фотограф Дмитрий Исхаков в своем Instagram прокомментировал слухи о расставании со своей супругой певицей Полиной Гагариной .
РИА Новости 08:51
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Общество

Голикова считает снижение бедности в России в два раза достижимым

В России достижимо снижение бедности в два раза к 2024 году, заявила российский вице-премьер по социальной политике Татьяна Голикова.
Газета.Ru 09:43
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Политика

Путин порассуждал о «подарках русского народа» республикам СССР

Президент России Владимир Путин порассуждал о выходе советских республик из состава СССР.
Lenta.ru вчера в 10:18
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Наука

Подтверждена связь группы крови с тяжестью коронавируса

Независимые исследования, проведенные в медучреждениях Китая, в Колумбийском университете США и в университетах Ирана, подтвердили связь между группой крови и тяжестью протекания COVID-19.
BFM.ru вчера в 12:20
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Общество

В Свердловской области продлили режим повышенной готовности

Екатеринбург, 22 июня 2020, 16:47 — REGNUM Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев продлил режим по коронавирусу по 29 июня 2020 года.
REGNUM 09:47
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Здоровье

В челябинском онкоцентре выявили очаг коронавируса

РИА Новости 03:35
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Экономика

«Победе» единственной из авиакомпаний отказано в бюджетных субсидиях

Получается, что «Победа» стала единственной авиакомпанией, которой Росавиация отказала в субсидиях.
Ведомости 09:15
Шоу-бизнес

Гарик Харламов объявил о разводе с Кристиной Асмус

Российский шоумен Гарик Харлмов опубликовал в инстаграме пост, в котором сообщил о разводе с актрисой Кристиной Асмус.
РИА Новости 10:04
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Спорт

30-летняя чемпионка мира по стрельбе умерла после родов

Участница сборной Сербии по стрельбе из пневматического пистолета Бобана Момчилович-Величкович умерла в возрасте 30 лет в больнице.
Pravda.Ru 06:43
Общество

В Киеве активисты ЛГБТ повесили флаг на меч «Родины-матери»

Известия вчера в 20:01
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Общество

Илон Маск назвал семь своих любимых видеоигр

Российская газета 06:52
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Путешествия

Ростуризм: популярные направления в России откроют к началу июля

РИА Новости 06:34
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Шоу-бизнес

Похудевшая Надежда Бабкина похвасталась новым образом

70-летняя народная артистка предстала перед поклонниками с новой прической и в элегантном наряде.
MedikForum.ru 08:23
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Общество

ПФР готовит новую единовременную выплату в размере 10 тысяч рублей

Выплаты в размере 10 тысяч рублей получат семьи с детьми в возрасте от 17 до 18 лет.
NewInform вчера в 11:02
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Общество

Глава издателя «Ведомостей» покидает должность

Генеральный директор издателя газеты «Ведомости» Глеб Прозоров покидает должность, сообщил RNS сам Прозоров и подтвердил представитель «Саппорта», компании-владельца газеты.
Rambler News Service 10:28
Футбол

Гончаренко может покинуть пост главного тренера ФК ЦСКА

REGNUM вчера в 10:30
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Происшествия

Волейболист «Факела» устроил дорожный конфликт в Новой Москве

Волейболист "Факела" из Нового Уренгоя Александр Кимеров, привлекающийся к играм сборной России, устроил дорожный конфликт с водителем каршеринга в Новой Москве, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Российская газета 09:42
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Общество

В Минкомсвязи назвали причины разблокировки Telegram в России

Решение о разблокировке Telegram в России было принято из-за невозможности его заблокировать и активного сотрудничества мессенджера в вопросах борьбы с терроризмом.
RT на русском 09:30
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