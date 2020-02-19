Происшествия
Газета.RuФСБ задержала в Московском области семерых исламистов
В Московском регионе сотрудники ФСБ в ходе совместной с МВД операции задержали трех главарей и четверых активистов запрещенной в России религиозно-экстремистской организации "Таблиги Джамаат". При обысках в их жилищах нашли экстремистскую литературу и запрещенную российскими законами атрибутику.
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В качестве надежного источника приложений Никитин посоветовал использовать только официальный магазин Google Play.
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В Ленинградском электромашиностроительном заводе заявили, что восстановить работу ранее вышедшего из строя гребного электродвигателя (ГЭД) на правом валу атомного ледокола "Арктика" невозможно.
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На Зеленского накричали в Борисполе и назвали предателем
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Исполнительный директор Роскосмоса по пилотируемым космическим программам Сергей Крикалев подтвердил, что основной экипаж новой экспедиции на МКС могут заменить на дублеров.
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Максим Галкин похвастался успехами детей на лыжах
Юморист рассказал, что дети впервые в своей жизни встали на горные лыжи. Он показал, что брат и сестра делают большие успехи в этом деле.
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Гражданам Китая временно запретили въезд в Россию
Власти РФ временно запретили въезд в Россию гражданам Китая в целях туризма, работы и в частных целях.
Биатлон
Мартен Фуркад выиграл индивидуальную гонку на ЧМ по биатлону
Победой французского биатлониста Мартена Фуркада завершилась индивидуальная гонка на 20 км на чемпионате мира в Италии.
Экономика
Цены на квартиры в новостройках установили новый рекорд
По данным исследования федерального портала "Мир квартир", с 2014 по 2019 год средняя стоимость квартир в новых домах в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Казани, Краснодаре, Сочи и Перми увеличилась на 38,6% — до 107,3 тыс. рублей за 1 кв. м. Таким образом в России установились самые высокие цены на квартиры в новостройках за последние шесть лет.
Происшествия
Самолет SSJ100 совершил аварийную посадку во Внуково
Шоу-бизнес
Оксана Самойлова родила Джигану сына
Модель Оксана Самойлова и рэпер Джиган стали родителями в четвертый раз.
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Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству поддержал новые поправки ко второму чтению законопроекта об изменениях Конституции.
Общество
В России принят закон о бесплатном питании для школьников
Краснодар, 19 февраля – Юг Times.Закон приняла вчера Госдума. Учеников младших классов теперь будут обеспечивать в школах горячим питанием.
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Бывший полицейский признался, что подбросил Голунову наркотики
Бывший полицейский Денис Коновалов, обвиняемый по делу Ивана Голунова, признался, что подбросил журналисту наркотики, и сказал, что сделал это по указанию своего начальника Игоря Ляховца.
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ЦБ раскрыл основной канал хищений денег у граждан
При покупках в интернете, по данным ЦБ, мошенники похитили у россиян в прошлом году почти три миллиарда рублей.
Общество
Газпром покинули два члена команды Миллера
Как сообщало ИА REGNUM, в конце февраля 2019 года Газпром покинули заместители председателя правления Александр Медведев и Валерия Голубева.
Происшествия
Экс-директора «Адамаса» объявили в международный розыск
Басманный суд Москвы санкционировал заочный арест бывшего исполнительного директора ювелирной компании "Адамас" Максима Вайнберга, обвиняемого в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере.
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