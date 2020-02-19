Сотрудники Федеральной службы безопасности задержали на территории Москвы и Московской области семь участников международной религиозно-экстремистской организации "Таблиги Джамаат"* (запрещена в РФ) по обвинению в пропаганде экстремистской идеологии и вербовки людей.

ФСБ задержала в Москве и области семерых религиозных экстремистов

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