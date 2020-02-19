Происшествия

Газета.RuГазета.RuФСБ задержала в Москве и области семерых религиозных экстремистов

Сотрудники Федеральной службы безопасности задержали на территории Москвы и Московской области семь участников международной религиозно-экстремистской организации "Таблиги Джамаат"* (запрещена в РФ) по обвинению в пропаганде экстремистской идеологии и вербовки людей.
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В Москве задержали семерых исламистов

РИА Новости06:46

ФСБ задержала семь членов экстремистской организации «Таблиги Джамаат»

RT на русском07:11

ФСБ задержала в Москве главарей экстремистской ячейки «Таблиги Джамаат»

Интерфакс06:57

ФСБ сообщила о задержании семерых членов исламистской организации

РБК06:53

Семеро вербовщиков-экстремистов задержаны в Москве

РЕН ТВ06:47

ФСБ задержала в столичном регионе семь членов экстремистской организации «Таблиги Джамаат»

ТАСС06:46

ФСБ задержала в Московском области семерых исламистов

Газета.Ru09:55
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Экономика

Цены на квартиры в новостройках установили новый рекорд

По данным исследования федерального портала "Мир квартир", с 2014 по 2019 год средняя стоимость квартир в новых домах в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Казани, Краснодаре, Сочи и Перми увеличилась на 38,6% — до 107,3 тыс. рублей за 1 кв. м. Таким образом в России установились самые высокие цены на квартиры в новостройках за последние шесть лет.
Известия вчера в 18:49
Армия и оружие

Эрдоган пригрозил новой операцией в Сирии

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что военная операция в сирийском Идлибе является вопросом времени, передает турецкий телеканал NTV.
РБК 04:53
Авто

Экспортная Lada Riva стала такой же редкой, как Pagani Zonda

По итогу составлен рейтинг, в котором Lada Riva заняла первое место, как самое редкое транспортное средство.
Car.ru 11:42
Спорт

Тренер прокомментировал наезд норвежского лыжника на Большунова

Тренер сборной Норвегии по лыжным гонкам Эйрик Мюр Носсум прокомментировал обвинения россиянина Александра Большунова в адрес норвежца Симена Хегстада Крюгера в "нечестной игре".
РИА Новости 07:51
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Алсу призналась в покупке голосов для дочери на шоу «Голос»

Как пояснила Алсу, "в рамках этого так называемого голосования, которое было аукционом, все участники покупали свои голоса", "потому что невозможно было отдать голос, не заплатив деньги".
Российская газета 07:47
Общество

Совет Федерации отреагировал на жалобы Якубовича о маленькой пенсии

Специалисты комитета по бюджету российского Совфеда в ответ на жалобы телеведущего объяснили, что в государстве действует распределительная система пенсий.
Ореанда-Новости 12:18
Общество

Население «мутит воду», но администрация Петрозаводска «все порешала»

Возмущение депутата Александра Анишина вызвали публикации сайта "Столица на Онего", в которых сообщалось о протесте жителей Петрозаводска, разгоревшемся после внезапного и масштабного сноса деревьев в парке "Каменный бор".
Столица на Онего 02:54
Культура

Первый канал покажет фильм «Дело Собчака» в федеральном телеэфире

Фильм «Дело Собчака» будет показан в федеральном телеэфире Первым каналом 19 февраля, 17 февраля сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Первого канала.
Красная весна 17 февраля в 15:15
Общество

Меган Маркл и принц Гарри лишились права на бренд Sussex Royal

Королева Великобритании Елизавета II запретила принцу Гарии и его супруге Меган Маркл использовать торговую марку Sussex Royal, а также продавать товары с названием «королевский».
Новый День 08:02
Футбол

Венгер предложил изменить правило определения офсайда

Бывший главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер предложил изменить правило определения офсайда, сообщает журналист Танкреди Палмери в своем Twitter.
Газета.Ru 03:27
Общество

Сбежавшая из больницы пациентка прокомментировала увольнение главврача

Сбежавшая из карантина по коронавирусу пациентка Алла Ильина, которую по решению суда вернули под наблюдение в больницу имени Боткина в Петербурге, не связывает увольнение главного врача с серией побегов из медучреждения.
РИА Новости 09:50
Шоу-бизнес

Воеводина оказалась не единственной женой экс-короля Малайзии

WomanHit.ru вчера в 11:02
Шоу-бизнес

Анна Банщикова стала блондинкой и визуально постарела на 10 лет

Kleo.ru вчера в 03:53
Общество

Путин в Санкт-Петербурге почтит память Анатолия Собчака

Pravda.Ru вчера в 09:35
Общество

Шепелев обратился к зрителям после ухода с Первого канала

РИА Новости 07:10
Экономика

В Думу внесли законопроект об индексации пенсий работающим пенсионерам

Законопроект о восстановлении с 2020 года индексации пенсий работающим пенсионерам внесен в Государственную думу.
Известия 17 февраля в 19:23
Происшествия

В США убили 20-летнего рэпера Pop Smoke

Американского рэпера Pop Smoke убили в Лос-Анджелесе. Об этом Rolling Stone сообщил представитель местной полиции.
РИА Новости 11:01
Биатлон

Фуркад выиграл индивидуальную гонку на ЧМ по биатлону, Поршнев — 11-й

RT на русском 09:43
Футбол

ЦСКА объявил состав на матч с «Картахеной»

ЦСКА представил стартовый состав на товарищеский матч с испанским клубом «Картахена», который пройдёт сегодня, 19 февраля.
Чемпионат 13:45
Политика

Потерю Крыма признал украинский генерал

Украинский генерал-лейтенант Геннадий Москаль в эфире телеканала "112 Украина" прокомментировал предложение президента страны Владимира Зеленского провести выборы на территории полуострова Крым.
Газета.Ru 10:54
Происшествия

Вылечившегося от ОРВИ китайца убили в Курской области

С 13 по 17 февраля 2020 года китаец проходил лечение в Железногорской городской больнице № 2 с подозрением на ОРВИ, после чего вылечился и был выписан.
Вести.Ru 10:30
Общество

Китай включил арбидол в список препаратов для лечения коронавируса

Противовирусный препарат включен в шестую версию предварительного плана диагностики и лечения заболевания, говорится на сайте национальной комиссии здравоохранения.
Ведомости 12:54
Музыка

Игорь Крутой назвал достойного представлять Россию на Евровидении

Композитор Игорь Крутой высказал мнение о том, кто мог бы представлять Россию на конкурсе "Евровидение" в Роттердаме в мае.
Московский Комсомолец 11:32
Автоспорт

Квят стал пятым в первый день предсезонных тестов «Формулы-1»

Российский гонщик команды "Альфа Таури" Даниил Квят показал пятое время в первый день предсезонных тестов "Формулы-1", которые проходят в Барселоне.
РИА Новости 12:41
Футбол

«Ливерпуль» проиграл «Атлетико» в матче плей-офф Лиги чемпионов

Российская газета вчера в 17:05
Экономика

Украинский министр рассказал о технологическом отставании страны

Украинский министр экономики Тимофей Милованов сообщил, что государство существенно отстало от соседей в технологическом плане.
Взгляд.ру 17 февраля в 12:40
Политика

Майор сообщил о конфликте с Зеленским из-за вопроса о службе в армии

РБК 13:34
Шоу-бизнес

Сын Екатерины Семеновой госпитализирован с инсультом

RuNews24.ru 12:43
Происшествия

Двое сотрудников «Ростелекома» задержаны по делу о картельном сговоре

По версии следствия, на торгах по реализации программы «Цифровая экономика» в рамках нацпроекта «Информационная инфраструктура» в Воронеже девять компаний под покровительством топ-менеджеров «Ростелекома» осуществили картельный сговор на 800 млн рублей.
Известия 10:59
Кино

Премьера фильма «Калашников» прошла в Москве

Премьерный показ фильма о легендарном конструкторе стрелкового оружия Михаиле Калашникове прошел в минувший вторник в киноцентре «Октябрь».
Газета Культура 02:30
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