Происшествия
Газета.RuФСБ задержала в Москве и области семерых религиозных экстремистов
Сотрудники Федеральной службы безопасности задержали на территории Москвы и Московской области семь участников международной религиозно-экстремистской организации "Таблиги Джамаат"* (запрещена в РФ) по обвинению в пропаганде экстремистской идеологии и вербовки людей.
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Экономика
Цены на квартиры в новостройках установили новый рекорд
По данным исследования федерального портала "Мир квартир", с 2014 по 2019 год средняя стоимость квартир в новых домах в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Казани, Краснодаре, Сочи и Перми увеличилась на 38,6% — до 107,3 тыс. рублей за 1 кв. м. Таким образом в России установились самые высокие цены на квартиры в новостройках за последние шесть лет.
Армия и оружие
Эрдоган пригрозил новой операцией в Сирии
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что военная операция в сирийском Идлибе является вопросом времени, передает турецкий телеканал NTV.
Авто
Экспортная Lada Riva стала такой же редкой, как Pagani Zonda
По итогу составлен рейтинг, в котором Lada Riva заняла первое место, как самое редкое транспортное средство.
Спорт
Тренер прокомментировал наезд норвежского лыжника на Большунова
Тренер сборной Норвегии по лыжным гонкам Эйрик Мюр Носсум прокомментировал обвинения россиянина Александра Большунова в адрес норвежца Симена Хегстада Крюгера в "нечестной игре".
Шоу-бизнес
Алсу призналась в покупке голосов для дочери на шоу «Голос»
Как пояснила Алсу, "в рамках этого так называемого голосования, которое было аукционом, все участники покупали свои голоса", "потому что невозможно было отдать голос, не заплатив деньги".
Общество
Совет Федерации отреагировал на жалобы Якубовича о маленькой пенсии
Специалисты комитета по бюджету российского Совфеда в ответ на жалобы телеведущего объяснили, что в государстве действует распределительная система пенсий.
Общество
Население «мутит воду», но администрация Петрозаводска «все порешала»
Возмущение депутата Александра Анишина вызвали публикации сайта "Столица на Онего", в которых сообщалось о протесте жителей Петрозаводска, разгоревшемся после внезапного и масштабного сноса деревьев в парке "Каменный бор".
Культура
Первый канал покажет фильм «Дело Собчака» в федеральном телеэфире
Фильм «Дело Собчака» будет показан в федеральном телеэфире Первым каналом 19 февраля, 17 февраля сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Первого канала.
Общество
Меган Маркл и принц Гарри лишились права на бренд Sussex Royal
Королева Великобритании Елизавета II запретила принцу Гарии и его супруге Меган Маркл использовать торговую марку Sussex Royal, а также продавать товары с названием «королевский».
Футбол
Венгер предложил изменить правило определения офсайда
Бывший главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер предложил изменить правило определения офсайда, сообщает журналист Танкреди Палмери в своем Twitter.
Общество
Сбежавшая из больницы пациентка прокомментировала увольнение главврача
Сбежавшая из карантина по коронавирусу пациентка Алла Ильина, которую по решению суда вернули под наблюдение в больницу имени Боткина в Петербурге, не связывает увольнение главного врача с серией побегов из медучреждения.
Шоу-бизнес
Воеводина оказалась не единственной женой экс-короля Малайзии
Шоу-бизнес
Анна Банщикова стала блондинкой и визуально постарела на 10 лет
Общество
Путин в Санкт-Петербурге почтит память Анатолия Собчака
Общество
Шепелев обратился к зрителям после ухода с Первого канала
Экономика
В Думу внесли законопроект об индексации пенсий работающим пенсионерам
Законопроект о восстановлении с 2020 года индексации пенсий работающим пенсионерам внесен в Государственную думу.
Происшествия
В США убили 20-летнего рэпера Pop Smoke
Американского рэпера Pop Smoke убили в Лос-Анджелесе. Об этом Rolling Stone сообщил представитель местной полиции.
Биатлон
Фуркад выиграл индивидуальную гонку на ЧМ по биатлону, Поршнев — 11-й
Футбол
ЦСКА объявил состав на матч с «Картахеной»
ЦСКА представил стартовый состав на товарищеский матч с испанским клубом «Картахена», который пройдёт сегодня, 19 февраля.
Политика
Потерю Крыма признал украинский генерал
Украинский генерал-лейтенант Геннадий Москаль в эфире телеканала "112 Украина" прокомментировал предложение президента страны Владимира Зеленского провести выборы на территории полуострова Крым.
Происшествия
Вылечившегося от ОРВИ китайца убили в Курской области
С 13 по 17 февраля 2020 года китаец проходил лечение в Железногорской городской больнице № 2 с подозрением на ОРВИ, после чего вылечился и был выписан.
Общество
Китай включил арбидол в список препаратов для лечения коронавируса
Противовирусный препарат включен в шестую версию предварительного плана диагностики и лечения заболевания, говорится на сайте национальной комиссии здравоохранения.
Музыка
Игорь Крутой назвал достойного представлять Россию на Евровидении
Композитор Игорь Крутой высказал мнение о том, кто мог бы представлять Россию на конкурсе "Евровидение" в Роттердаме в мае.
Автоспорт
Квят стал пятым в первый день предсезонных тестов «Формулы-1»
Российский гонщик команды "Альфа Таури" Даниил Квят показал пятое время в первый день предсезонных тестов "Формулы-1", которые проходят в Барселоне.
Футбол
«Ливерпуль» проиграл «Атлетико» в матче плей-офф Лиги чемпионов
Экономика
Украинский министр рассказал о технологическом отставании страны
Украинский министр экономики Тимофей Милованов сообщил, что государство существенно отстало от соседей в технологическом плане.
Шоу-бизнес
Сын Екатерины Семеновой госпитализирован с инсультом
Происшествия
Двое сотрудников «Ростелекома» задержаны по делу о картельном сговоре
По версии следствия, на торгах по реализации программы «Цифровая экономика» в рамках нацпроекта «Информационная инфраструктура» в Воронеже девять компаний под покровительством топ-менеджеров «Ростелекома» осуществили картельный сговор на 800 млн рублей.
Кино
Премьера фильма «Калашников» прошла в Москве
Премьерный показ фильма о легендарном конструкторе стрелкового оружия Михаиле Калашникове прошел в минувший вторник в киноцентре «Октябрь».