Происшествия

Газета.RuГазета.RuФСБ задержала в Москве майора МВД по делу о мошенничестве с квартирами

ФСБ задержала в Москве бывшего заместителя начальника отделения уголовного розыска ОВД "Пресненский" Руслана Дейниченко по подозрению в превышении должностных полномочий. Об этом сообщает "Московский комсомолец".
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с чего всё началось

ФСБ задержала майора полиции по делу о квартирах на ночь в центре Москвы

Во вторник, 26 ноября, сотрудники ФСБ совместно со следователями главного следственного управления СК по Москве задержали бывшего заместителя начальника отделения уголовного розыска ОМВД по Пресненскому району столицы майора полиции Руслана Дейниченко.
РБК02:28

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Квартирные махинации отставного майора с Пресни выдал его коллега

Московский Комсомолец09:16

ФСБ задержала майора полиции по делу о квартирах на ночь в центре Москвы

РБК02:28

Подозреваемый в аферах с квартирами экс-полицейский задержан в Москве

Москва 2405:16

Задержанный за аферы с квартирами москвичей экс-полицейский был уволен из МВД по отрицательным мотивам

Агентство Москва04:55

Экс-замглавы угрозыска ОМВД «Пресненский» задержан по подозрению в мошенничестве

ТАСС04:52

РБК сообщил о задержании экс-майора полиции по делу о «квартирах на ночь» в Москве

Коммерсантъ03:35

Экс‑полицейского задержали по делу о мошенничестве с квартирами в Москве

РИАМО05:24
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Спорт

Колобков нашел противоречия в рекомендациях WADA

Министр спорта России Павел Колобков заявил, что в рекомендациях Всемирного антидопингового агентства (WADA) отстранить Россию от участия в международных спортивных соревнованиях есть «определенные противоречия».
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Белый дом закрыт из-за нарушения воздушного пространства Вашингтона

Территория Белого дома изолирована в целях безопасности из-за нарушения воздушного пространства в Вашингтоне, передаёт 26 ноября NBC News.
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Эрдоган призвал Турцию отказаться от доллара в пользу лиры

Курс местной валюты больше не падает. Реджеп Тайип Эрдоган призвал Турцию отказаться от доллара в пользу местной лиры.
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Студент МГУ заявил, что сотрудники ФСБ били и резали ему руки два часа

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Депутат Госдумы Ярослав Нилов предложил сократить продолжительность новогодних выходных.
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Политика

Сенатор США заявил о пересечении Турцией «красной линии» из-за С-400

Американский сенатор Крис Ван Холлен заявил, что Турция пересекла «красную линию», начав тестирование радиолокационных станций (РЛС) зенитно-ракетных систем С-400, приобретённых у России.
RT на русском вчера в 18:44
Происшествия

В Сочи возбудили дело после самоубийства девушки-следователя

Известия 09:39
Политика

Зеленский назвал отношения Украины с Россией сложными

Президент Украины Владимир Зеленский назвал отношения с Россией как "очень сложные".
МонаВиста 06:54
Общество

Выплаты в 50 рублей по уходу за ребенком отменены

С 1 января ежемесячные компенсационные выплаты по уходу за ребенком в возрасте от полутора до трех лет в России будут отменены.
Газета.Ru 07:12
Общество

В России хотят ввести маркировку домашних животных

Министерство сельского хозяйства России до конца 2019 года внесет в Госдуму законопроект об обязательной регистрации домашних животных, сообщил в беседе с "Известиями" глава комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов.
РИА Новости 00:44
Политика

Сенцову в Европарламенте вручили премию Сахарова

На пленарном заседании в Европарламенте бывшему политзаключённому Олегу Сенцову вручили премию имени Андрея Сахарова.
News.ru 07:55
Происшествия

В Москве три человека пострадали в драке за «народную парковку»

РБК 05:32
Происшествия

Замглавы Росалкогольрегулирования арестована

Пресненский суд Москвы арестовал замглавы Росалкогольрегулирования Ирину Голосную по делу о злоупотреблении полномочиями.
RT на русском вчера в 09:36
Энергетика

Цены на электричество на Украине поднимут до «реального рыночного уровня»

По словам Оржеля, в следующем году Украина еще не откажется от льгот полностью, но точно существенно уменьшит их объем.
REGNUM вчера в 12:40
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Казань стала лидером по качеству жизни в России

Казань признана лучшим городом в России по качеству жизни.
Газета.Ru 05:35
Политика

Посол России рассказал об обидах Великобритании из-за дела Скрипалей

Дипломат напомнил, что РФ не понимает и не принимает обвинения в свой адрес по ЧП в Солсбери, так как в них нет "ни документальной, ни доказательной базы".
Радио Sputnik 04:17
Общество

Польша перевезла из Великобритании 100 тонн золота

Польша перевезла из Великобритании 100 тонн золота, сообщает Национальный банк страны.
Вести ФМ вчера в 12:14
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Число жертв землетрясения в Албании увеличилось до девяти

В Республике Албании (РА) во вторник произошло самое разрушительное землетрясение за последние 30 лет.
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Политика

Президент Эстонии подарила Зеленскому именной велосипед

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд подарила украинскому лидеру Владимиру Зеленскому, прибывшему в понедельник, 25 ноября, с визитом в Таллин, велосипед.
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Происшествия

В Иркутске подросток спас девочку от рук насильника

Газета.Ru 05:17
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Названа причина крушения Boeing 737 в Ростове-на-Дону

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Фанаты требуют отстранить Ягудина от работы комментатором

Газета.Ru вчера в 08:35
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В Севастополе осудили мужчину, который насиловал своих детей

РИА Новости 06:40
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Польские пилоты хотят летать на МиГ-29

Летчики отказываются летать на других самолетах.
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Путин встретится с президентом УЕФА Чеферином 27 ноября в Петербурге

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Не менее 80% домов на Рублевке названы морально устаревшими

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Басков публично поддержал Ротару

Российский эстрадный и оперный певец Николай Басков публично защитил советскую и украинскую эстрадную певицу Софию Ротару от нападок общественности.
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Скворцова поручила вернуть в НМИЦ трансплантологов Каабака и Бабенко

Министр здравоохранения России Вероника Скворцова поручила директору Национального медицинского исследовательского центра (НМИЦ) здоровья детей включить Михаила Каабака и Надежду Бабенко в группу трансплантологов детского центра.
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Гаджеты

Представлены процессоры AMD Ryzen Threadripper 3960X и 3970X

Что касается быстродействия, то 32-ядерный 3970X на 50–100% превосходит модель Ryzen Threadripper 2990WX.
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