Происшествия
Газета.RuФСБ задержала в Москве майора МВД по делу о мошенничестве с квартирами
ФСБ задержала в Москве бывшего заместителя начальника отделения уголовного розыска ОВД "Пресненский" Руслана Дейниченко по подозрению в превышении должностных полномочий. Об этом сообщает "Московский комсомолец".
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с чего всё началось
Во вторник, 26 ноября, сотрудники ФСБ совместно со следователями главного следственного управления СК по Москве задержали бывшего заместителя начальника отделения уголовного розыска ОМВД по Пресненскому району столицы майора полиции Руслана Дейниченко.РБК02:28
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В Москве ФСБ задержала майора полиции по делу о мошенничестве с квартирами
Московский Комсомолец03:33
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В Иркутске подросток и местный житель спасли 9-летнюю девочку от рук мужчины, ранее судимого за совершение преступлений сексуального характера.
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В Санкт-Петербурге открылся XIV медиа-форум «Диалог культур»
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Здоровье
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Международное агентство по исследованию рака обнародовало пресс-релиз, в котором говорится, что избыточная масса тела может привести к 13 видам рака, в том числе кишечника, печени, почек, желчного пузыря, мочевыделительной системы и так далее.
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Минивэн Renault Espace прошёл обновление, не слишком приметное внешне, но зато значительное внутри. Часть перемен мы предсказывали.
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Общий ущерб от преступлений в России с начала 2019 года вырос на 15% по сравнению с аналогичным показателем прошлого года за тот же период.
Общество
Комитет Госдумы предложил сократить новогодние выходные
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Facebook в своем блоге объявил о пилотном запуске приложения Viewpoints для проведения опросов.
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Скончался актер из фильма «Золотой теленок» Виктор Семенов
Актер Театра на Таганке, заслуженный артист РФ Виктор Семенов умер 25 ноября в возрасте 76 лет.
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Украина рассчитывает использовать возможные санкции США из-за строительства «Северного потока-2» как инструмент в переговорах по транзиту газа из России.
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По мнению представителей МИД, решение суда учитывает все принципиальные предложения российской стороны по определению порядка работы и правил процедур разбирательства по инциденту в Керченском проливе.
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Число жертв землетрясения в Албании увеличилось до девяти
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Налоговым преступлениям установили срок давности
Верховный суд предписал за точку отсчета брать момент неуплаты Срок давности по уголовным делам о налоговых преступлениях будет отсчитываться с момента неуплаты сбора или налога в установленном законом порядке.