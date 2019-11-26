Происшествия

Газета.RuГазета.RuФСБ задержала в Москве майора МВД по делу о мошенничестве с квартирами

ФСБ задержала в Москве бывшего заместителя начальника отделения уголовного розыска ОВД "Пресненский" Руслана Дейниченко по подозрению в превышении должностных полномочий. Об этом сообщает "Московский комсомолец".
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ФСБ задержала майора полиции по делу о квартирах на ночь в центре Москвы

Во вторник, 26 ноября, сотрудники ФСБ совместно со следователями главного следственного управления СК по Москве задержали бывшего заместителя начальника отделения уголовного розыска ОМВД по Пресненскому району столицы майора полиции Руслана Дейниченко.
РБК02:28

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Экс‑полицейского задержали по делу о мошенничестве с квартирами в Москве

РИАМО05:24

В Москве ФСБ задержала майора полиции по делу о мошенничестве с квартирами

Московский Комсомолец03:33

Задержанный за аферы с квартирами москвичей экс-полицейский был уволен из МВД по отрицательным мотивам

Агентство Москва04:55

Экс-замглавы угрозыска ОМВД «Пресненский» задержан по подозрению в мошенничестве

ТАСС04:52

РБК сообщил о задержании экс-майора полиции по делу о «квартирах на ночь» в Москве

Коммерсантъ03:35

Подозреваемый в аферах с квартирами экс-полицейский задержан в Москве

Москва 2405:16

ФСБ задержала майора полиции по делу о квартирах на ночь в центре Москвы

РБК02:28
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Политика

Путин обсудил с Зеленским передачу кораблей Украине и газовую проблему

Президент России Владимир Путин и глава Украины Владимир Зеленский обсудили передачу Киеву трех военных кораблей, которые были задержаны в Керченском проливе и вопросы по транзиту газа.
VSE42.RU вчера в 19:20
Политика

Путин рассказал школьникам, как выбирал профессию

Президент России Владимир Путин рассказал участникам Всероссийского форума "Проектория" о том, что в юности выбирал между очень разными профессиями, в частности, между моряком и летчиком, передает РИА Новости.
Радио Sputnik 06:35
Спорт

Вице-президент ВАДА поддерживает отстранение России на четыре года

Вице-президент Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) Линда Хеллеланд полностью поддерживает рекомендацию комитета по соотвествию исключить Россию из всех международных соревнований на ближайшие четыре года.
Спорт-Экспресс 07:41
Здоровье

Скворцова поручила вернуть трансплантолога Каабака в детский медцентр

Глава Минздрава Вероника Скорцова встретилась с уволенным из Национального медицинского исследовательского центра (НМИЦ) здоровья детей трансплантологом Михаилом Каабаком и поручила вернуть его на работу, сообщили РБК в пресс-службе министерства.
РБК 08:02
Армия и оружие

Турецкие военные начали тестировать радары С-400

Российская газета вчера в 04:15
Шоу-бизнес

Супруга Игоря Петренко не может купить коньки для дочери

Дни24 вчера в 04:00
Общество

Иркутский губернатор не увидел смысла в повышении зарплаты бюджетникам

Губернатор Иркутской области Сергей Левченко заявил, что не видит смысла в повышении зарплаты бюджетникам в соответствии с майскими указами президента России.
URA.Ru 06:29
Армия и оружие

В Мали при столкновении вертолетов погибли 13 французских военных

«Президент республики объявляет с большой грустью о смерти 13 французских военных в Мали вечером в понедельник, 25 ноября, при инциденте с двумя вертолетами во время военной операции против джихадистов», — цитирует коммюнике ТАСС.
Известия 05:40
Происшествия

На переправе в Якутии под лед провалился большегруз

Ледовая переправа Якутск - Хатассы - Павловск допущена к эксплуатации 25 ноября для автомобилей с разрешенной максимальной массой до 3 тонн, средняя толщина льда составляет 38-40 см. По информации Минтранса Якутии, переправа на данный момент закрыта для всех видов транспорта.
ТАСС 05:52
Политика

К посольству Украины в Москве принесли унитазы

РИА Новости 06:19
Происшествия

В Уфе автобус с вахтовиками врезался в жилой дом

В Уфе автобус с 30 вахтовиками врезался в жилой дом. За помощью обратилось семь человек.
Сусанин 02:33
Происшествия

В Иркутске подросток спас девочку от рук насильника

В Иркутске подросток и местный житель спасли 9-летнюю девочку от рук мужчины, ранее судимого за совершение преступлений сексуального характера.
Газета.Ru 05:17
Культура

В Санкт-Петербурге открылся XIV медиа-форум «Диалог культур»

27 ноября состоятся ещё два заседания: «Русские медиа за рубежом: реалии и перспективы в современном медиапространстве» при участии руководителей и представителей зарубежных русских СМИ и «Диалог на практике в медиапространстве Евразии», где будут представлены созданные на форуме трансграничные проекты.
REGNUM 06:38
Армия и оружие

Россия показала США ракетный комплекс «Авангард»

ТАСС 07:32
Здоровье

Онкологи назвали 5 причин рака, которые человек может избежать

Международное агентство по исследованию рака обнародовало пресс-релиз, в котором говорится, что избыточная масса тела может привести к 13 видам рака, в том числе кишечника, печени, почек, желчного пузыря, мочевыделительной системы и так далее.
Вечерний курьер 24 ноября в 05:11
Авто

Минивэн Renault Espace сильнее всего изменился внутри

Минивэн Renault Espace прошёл обновление, не слишком приметное внешне, но зато значительное внутри. Часть перемен мы предсказывали.
Драйв 03:43
Экономика

Конгломерат LVMH приобрел Tiffany&Co

Газета.Ru вчера в 07:26
Экономика

Ущерб от преступлений в России вырос с начала года на 15%

Общий ущерб от преступлений в России с начала 2019 года вырос на 15% по сравнению с аналогичным показателем прошлого года за тот же период.
Известия 07:23
Общество

Комитет Госдумы предложил сократить новогодние выходные

Комитет Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов предлагает сократить число выходных дней в новогодние праздники.
BFM.ru 07:38
Политика

Эстония призвала объединиться против агрессии России

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд призвала международное сообщество поддержать Украину в борьбе против российской агрессии.
Lenta.ru 06:05
Общество

Выплаты в 50 рублей по уходу за ребенком отменены

С 1 января ежемесячные компенсационные выплаты по уходу за ребенком в возрасте от полутора до трех лет в России будут отменены.
Газета.Ru 07:12
Общество

Врачи назвали безопасное для здоровья количество мандаринов

Газета.Ru вчера в 20:58
Интернет

Facebook заплатит пользователям за прохождение опросов

Facebook в своем блоге объявил о пилотном запуске приложения Viewpoints для проведения опросов.
Adindex.ru 02:26
Культура

Скончался актер из фильма «Золотой теленок» Виктор Семенов

Актер Театра на Таганке, заслуженный артист РФ Виктор Семенов умер 25 ноября в возрасте 76 лет.
Пятый канал вчера в 09:00
Шоу-бизнес

Дмитрия Ульянова доставили в больницу с подозрением на инсульт

OvideO.ru 02:11
Политика

Украина назвала санкции США инструментом в переговорах с Россией

Украина рассчитывает использовать возможные санкции США из-за строительства «Северного потока-2» как инструмент в переговорах по транзиту газа из России.
Lenta.ru 08:20
Общество

Путин примет участие в открытии трассы М-11

Президент РФ Владимир Путин примет участие в открытии автодороги М11 «Москва — Санкт-Петербург». Об этом сообщает пресс-служба Кремля.
REGNUM 07:25
Политика

МИД РФ оценил решение суда в Гааге по керченскому инциденту

По мнению представителей МИД, решение суда учитывает все принципиальные предложения российской стороны по определению порядка работы и правил процедур разбирательства по инциденту в Керченском проливе.
Газета.Ru вчера в 10:14
Происшествия

Число жертв землетрясения в Албании увеличилось до девяти

В Республике Албании (РА) во вторник произошло самое разрушительное землетрясение за последние 30 лет.
Российская газета 07:23
Общество

Налоговым преступлениям установили срок давности

Верховный суд предписал за точку отсчета брать момент неуплаты Срок давности по уголовным делам о налоговых преступлениях будет отсчитываться с момента неуплаты сбора или налога в установленном законом порядке.
Коммерсантъ 06:14
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