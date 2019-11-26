Во вторник, 26 ноября, сотрудники ФСБ совместно со следователями главного следственного управления СК по Москве задержали бывшего заместителя начальника отделения уголовного розыска ОМВД по Пресненскому району столицы майора полиции Руслана Дейниченко.

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ФСБ задержала в Москве бывшего заместителя начальника отделения уголовного розыска ОВД "Пресненский" Руслана Дейниченко по подозрению в превышении должностных полномочий. Об этом сообщает "Московский комсомолец".

ФСБ задержала в Москве майора МВД по делу о мошенничестве с квартирами

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