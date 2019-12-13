Происшествия
ИзвестияФСБ задержала в Москве пятерых готовивших теракты боевиков ИГ
В Москве арестовали пятерых боевиков запрещенной в России террористической организации «Исламское государство» (ИГ), которые планировали теракты. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России в пятницу, 13 декабря.
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Происшествия
На нижегородца завели дело за истязание соседей конским ржанием
Уголовное дело об истязании возбуждено в отношении 46-летнего нижегородца, систематически изводившего соседей конским ржанием.
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Названы самые популярные клипы десятилетия по версии Youtube
Youtube в преддверии Нового года подвел итоги минувшего десятилетия и составил рейтинг самых популярных музыкальных клипов с 2010-го по 2019 год.
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Загитова объяснила решение сделать паузу в карьере
Политика
МИД Турции ответил на резолюцию о признании Сенатом США геноцида армян
Резолюция Сената США о признании геноцида армянского населения в Османской империи в 1915 году не имеет правовой основы и подрывает развитие турецко-американских отношений.
Политика
Песков прокомментировал «повышенные тона» на нормандском саммите
Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков прокомментировал заявление заместителя министра иностранных дел России Андрея Руденко о "повышенных тонах" во время обсуждений на саммите в Париже.
Футбол
Роналдиньо не считает Месси лучшим игроком в истории футбола
Происшествия
На «Адмирале Кузнецове» найден второй погибший
На авианосце «Адмирал Кузнецов» поисковая группа обнаружила второго погибшего при пожаре.
Происшествия
Тела шести погибших после извержения вулкана нашли в Новой Зеландии
Спасатели нашли тела шести жертв извержения вулкана на острове Уайт-Айленд в Новой Зеландии, информирует полиция страны в Twitter.
Общество
Rambler заявил права на веб-сервер Nginx
Rambler заявил права на веб-сервер Nginx Разработка самого популярного сейчас в мире веб-сервера Nginx в штате компании Rambler спустя 15 лет обернулась уголовным делом для его создателя Игоря Сысоева.
Общество
Путин заявил об опасности искусственного снижения ставки по ипотеке
Президент РФ Владимир Путин заявил, что над снижением ставки по ипотечным кредитам нужно работать, но опасно это делать искусственно.
Космос
На МКС доставили ящик вина
Энергетика
Нафтогаз снизил цену на газ для населения Украины на 13%
Нафтогаз в декабре снизил цены на газ для населения Украины на 13% по сравнению с тарифами, действовавшими в ноябре.
Происшествия
При пожаре в наркологическом диспансере в Тюмени погиб человек
При пожаре в наркологическом диспансере в Тюмени один человек погиб, семеро госпитализированы.
Космос
Открытие «невозможной черной дыры», вероятно, оказалось ошибкой
Видео, демонстрирующее колебания частоты излучения в двойной системе / © Brian Jackson Независимо от американских исследователей опровержения открытия «невозможной черной дыры» опубликовали еще две команды ученых.
Общество
В Кремле оценили данные Росстата о естественной убыли населения
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал данные Росстата, согласно которым естественная убыль населения в стране по итогам 2019 года станет самой высокой за 11 лет.
Политика
Зеленский внес в Раду проект изменений в конституцию Украины
Проект изменений внес президент страны Владимир Зеленский.
Политика
В ФРГ отреагировали на высылку двух немецких дипломатов из России
Высылка немецких дипломатов из России — неоправданный шаг Москвы, который посылает неверный сигнал. Об этом заявили журналистам в МИД ФРГ.
Политика
В Шотландии может пройти новый референдум о независимости
Шотландская национальная партия по итогам парламентских выборов смогла заручиться внушительной поддержкой населения, что открывает возможность для проведения в автономии нового референдума о независимости.
Авто
Серийное производство автомобилей Aurus начнется в начале 2021 года
По словам главы Минпромторга Мантурова, запуск серийного производства назначен на первый квартал 2021 года.
Игры
Microsoft презентовала консоль Xbox Series X нового поколения
Microsoft официально анонсировала новое поколение игровой консоли.
Экономика
Орешкин: первая половина 2020 года потеряна для российской экономики
Первые шесть месяцев 2020 года уже потеряны для российской экономики, заявил глава Минэкономики Максим Орешкин.
Политика
Не догавкал. «Эсхатолога» Андрея Окару выгнали из студии «60 минут»
Оскорбившего жителей станицы Луганской «политолога» Андрея Окару ведущий выгнал из студии «60 минут».
Политика
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Лидеры Евросоюза приняли решение о продлении экономических санкций против России.
Шоу-бизнес
Копией Филиппа Киркорова стала дочь Анастасии Стоцкой
Нашлись те, кто в открытую заявил, что девочка – копия Филиппа Киркорова, об этом сообщает "Дни.ру".
Политика
Разгневанные коммунисты требуют отставки Путина и Медведева
Иркутский обком КПРФ потребовал отставки президента Путина и премьер-министра Медведева из-за увольнения первого секретаря обкома Сергея Левченко с поста губернатора Иркутской области.
Происшествия
Суд в Киеве арестовал вторую подозреваемую в убийстве Шеремета
Печерский районный суд Киева на два месяца арестовал детского хирурга Юлию Кузьменко, которую подозревают в убийстве украинского журналиста Павла Шеремета.