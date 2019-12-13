Происшествия

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В Москве арестовали пятерых боевиков запрещенной в России террористической организации «Исламское государство» (ИГ), которые планировали теракты. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России в пятницу, 13 декабря.
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ФСБ задержала в Москве пятерых членов «Исламского государства»*

РИА Новости06:47

ФСБ задержала пятерых боевиков ИГ в Москве

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В Москве задержали пятерых членов ИГ, готовивших теракты

ТАСС06:45

ФСБ опубликовала видео задержания пяти членов ИГ в Москве

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