ФСБ задержала в ряде регионов шестерых сборщиков денег для ИГ
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ФСБ задержала в ряде регионов шестерых сборщиков денег для ИГ
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Возбуждено уголовное дело по статье «Содействие террористической деятельности». Ранее ФСБ задержала в Татарстане участника организации «Исламское государство», занимавшегося её финансированием, а также вербовкой и переправкой россиян и граждан СНГ в Сирию.В источнике
С чего всё началось
ФСБ задержала финансистов ИГ в пяти регионах России
ФСБ России в ходе спецоперации задержала в пяти регионах России финансистов террористической организации "Исламское государство" (ИГ, запрещена в России). Об этом ТАСС сообщили в понедельник в Центре общественных связей ФСБ.
ТАСС02:31
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