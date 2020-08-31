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RT на русском
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ФСБ задержала в ряде регионов шестерых сборщиков денег для ИГ

Возбуждено уголовное дело по статье «Содействие террористической деятельности». Ранее ФСБ задержала в Татарстане участника организации «Исламское государство», занимавшегося её финансированием, а также вербовкой и переправкой россиян и граждан СНГ в Сирию.В источнике
С чего всё началось
ТАСС

ФСБ задержала финансистов ИГ в пяти регионах России

ФСБ России в ходе спецоперации задержала в пяти регионах России финансистов террористической организации "Исламское государство" (ИГ, запрещена в России). Об этом ТАСС сообщили в понедельник в Центре общественных связей ФСБ.
ТАСС02:31
Подробнее о событии
ТАСС

Источник: суд арестовал жителя Дагестана, подозреваемого в финансировании терроризма

ТАСС05:58
Известия

СКР задержал в России шестерых сборщиков денег для ИГ

Известия05:05
РИА Новости

Опубликовано видео задержания сборщиков денег для боевиков

РИА Новости03:55
РЕН ТВ

Финансистов ИГ задержали в пяти регионах России

РЕН ТВ03:06
Коммерсантъ

ФСБ задержала членов ИГ в пяти регионах России

Коммерсантъ02:57
РБК

В России разоблачили ячейку финансистов «Исламского государства»

РБК03:26
RT на русском

ФСБ задержала в ряде регионов шестерых сборщиков денег для ИГ

RT на русском02:55

Заболеваемость коронавирусом в Забайкалье за месяц выросла в 2 раза

Руководитель управления Роспотребнадзора по Забайкальскому краю Светлана Лапа на совещании в правительстве региона 31 августа сообщила, что в крае отмечается рост заболеваемости коронавирусом после третьего этапа снятия ограничений — за месяц заболеваемость выросла в 2,3 раза.
Чита.Ру23:17

В Индонезии обнаружили наиболее заразный штамм коронавируса

Наиболее заразный штамм коронавируса, вызывающего COVID-19, впервые обнаруженный в Германии в январе 2020 года и наиболее распространенный в США, обнаружен в Индонезии, сообщает интернет-версия газеты Jakarta Post со ссылкой на ученых расположенного в Джакарте Института молекулярной биологии имени Эйкмана.
РИА Новости02:17
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Россия высылает трех словацких дипломатов

"Послу объявлено, что российская сторона, руководствуясь принципом взаимности, приняла решение выслать из Российской Федерации трех дипломатических сотрудников Посольства Словакии в Москве", - говорится в сообщении.
Газета.Ru05:50
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На выборах в Черногории правящая ДПС набирает 35,12%

Правящая в Черногории Демократическая партия социалистов (ДПС) получила на прошедших выборах в парламент 35,12% голосов, крупнейшая оппозиционная коалиция "За будущее Черногории" - 32,52%, сообщил избирком на основании обработки 98,55% данных с участков.
РИА Новости02:37
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Минобрнауки поручило вузам быть готовыми к введению ограничений

Отмечается, что вузам необходимо обеспечить меры по профилактике коронавирусной инфекции, в частности — установить дезинфицирующие средства для обработки рук при входе в учебное заведение, а также в местах общего пользования, в столовых и уборных вуза.
REGNUM06:10

Дегтярев объявил о полной отмене карантина в Хабаровском крае

Дегтярев стал исполняющим обязанности главы Хабаровского края после ареста предыдущего губернатора Сергея Фургала, которого обвинили в организации заказных убийств и нападений на бизнесменов в 2000-х годах.
РБК01:28
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