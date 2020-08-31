Будьте в Плюсе
Главное
Происшествия
США
Происшествия
Интересное
Происшествия
Политика
Происшествия
Общество
Происшествия
Экономика
Происшествия
В мире
Происшествия
Спорт
Происшествия
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Происшествия
RT на русском
RT на русском

ФСБ задержала в ряде регионов шестерых сборщиков денег для ИГ

Возбуждено уголовное дело по статье «Содействие террористической деятельности». Ранее ФСБ задержала в Татарстане участника организации «Исламское государство», занимавшегося её финансированием, а также вербовкой и переправкой россиян и граждан СНГ в Сирию.В источнике
С чего всё началось
ТАСС

ФСБ задержала финансистов ИГ в пяти регионах России

ФСБ России в ходе спецоперации задержала в пяти регионах России финансистов террористической организации "Исламское государство" (ИГ, запрещена в России). Об этом ТАСС сообщили в понедельник в Центре общественных связей ФСБ.
ТАСС02:31
Подробнее о событии
РИА Новости

Опубликовано видео задержания сборщиков денег для боевиков

РИА Новости03:55
РЕН ТВ

Финансистов ИГ задержали в пяти регионах России

РЕН ТВ03:06
Коммерсантъ

ФСБ задержала членов ИГ в пяти регионах России

Коммерсантъ02:57
РБК

В России разоблачили ячейку финансистов «Исламского государства»

РБК03:26
RT на русском

ФСБ задержала в ряде регионов шестерых сборщиков денег для ИГ

RT на русском02:55
Известия

СК выявил в России шестерых причастных к финансированию терроризма

Известия02:33
ТАСС

ФСБ задержала финансистов ИГ в пяти регионах России

ТАСС02:31

МВД России и Латвии пресекли контрабанду партии метадона на 550 млн рублей

Российские полицейские в ходе совместной операции с латвийскими полицейскими выявили партию метадона стоимостью более 500 млн рублей, сообщила журналистам официальный представитель МВД России Ирина Волк.
МВД России и Латвии пресекли контрабанду партии метадона на 550 млн рублей
ТАСС04:35

«Газпром» подал жалобы на антимонопольного регулятора Польши

"Газпром" подал апелляционные жалобы на антимонопольного регулятора Польши (UOKiK), ранее оштрафовавшего российскую компанию на сумму в 213 млн злотых (более 57 млн евро) за отказ предоставить документы по делу о строительстве газопровода "Северный поток-2".
Российская газета04:41
7

В Киеве предупредили об экологической катастрофе масштабнее Чернобыля

Заместитель главы украинской делегации в трехсторонней контактной группе по Донбассу Витольд Фокин предупредил 29 августа, что стране угрожает бедствие большее, чем Чернобыльская катастрофа.
Известиявчера в 11:26
536

СК два месяца не мог предъявить Фургалу ключевое обвинение в убийстве

Следствие до сих пор не может предъявить экс-губернатору Сергею Фургалу обвинение по ключевому эпизоду - убийству бизнесмена Евгения Зори, поскольку ранее прокуратура Хабаровска признала Фургала не причастным к этому преступлению.
Интерфакс03:34
303

Дегтярев объявил о полной отмене карантина в Хабаровском крае

Дегтярев стал исполняющим обязанности главы Хабаровского края после ареста предыдущего губернатора Сергея Фургала, которого обвинили в организации заказных убийств и нападений на бизнесменов в 2000-х годах.
РБК01:28
42