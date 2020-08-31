ФСБ задержала в ряде регионов шестерых сборщиков денег для ИГ

Возбуждено уголовное дело по статье «Содействие террористической деятельности». Ранее ФСБ задержала в Татарстане участника организации «Исламское государство», занимавшегося её финансированием, а также вербовкой и переправкой россиян и граждан СНГ в Сирию.