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RT на русском
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ФСБ задержала в ряде регионов шестерых сборщиков денег для ИГ

Возбуждено уголовное дело по статье «Содействие террористической деятельности». Ранее ФСБ задержала в Татарстане участника организации «Исламское государство», занимавшегося её финансированием, а также вербовкой и переправкой россиян и граждан СНГ в Сирию.В источнике
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RT на русском

ФСБ задержала в ряде регионов шестерых сборщиков денег для ИГ

RT на русском02:55
Московский Комсомолец

В ФСБ заявили о задержании 6 финансистов «Исламского государства»

Московский Комсомолец02:45
Коммерсантъ

ФСБ задержала финансистов ИГ в пяти регионах России

Коммерсантъ02:57
РИА Новости

ФСБ ликвидировала ячейку финансистов ИГ*

РИА Новости02:36
Комсомольская правда

Финансистов «ИГ»* задержали в пяти регионах России

Комсомольская правда02:34
ТАСС

ФСБ задержала финансистов ИГ в пяти регионах России

ТАСС02:31
Lenta.ru

ФСБ сообщила о ликвидации законспирированной ячейки сборщиков денег террористам

Lenta.ru02:39

Штаб Тихановской анонсировал ее обращение к Совбезу ООН

По данным агентства, Тихановская обратится к Совбезу ООН по видеосвязи и сделает это по приглашению Эстонии, которая сейчас входит в состав отвечающего за поддержание международного мира и безопасности органа.
Штаб Тихановской анонсировал ее обращение к Совбезу ООН
РБК03:10

Адвокат Ефремова рассказал о несостыковках в деле артиста о ДТП

Адвокат обвиняемого по делу о смертельном ДТП Михаила Ефремова Эльман Пашаев показал в эфире телеканала НТВ 30 августа видео, которое, по его мнению, позволит «разнести» его оппонентов в суде.
Известиявчера в 09:18
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«Ъ»: Минэкономразвития улучшило прогноз по восстановлению экономики

Минэкономразвития в новом макропрогнозе существенно улучшило оценки по восстановлению российской экономики, пишет газета "Коммерсант" со ссылкой на рабочую версию прогноза, которая обсуждается сейчас профильными ведомствами.
РИА Новости02:34
17

После избиения оппозиционера Жукова в Москве возбудили уголовное дело

Сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело по факту избиения мужчины двумя неизвестными в Москве, сообщили в понедельник "Интерфаксу" в пресс-службе главного управления МВД столицы.
Интерфакс02:24
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34 млрд рублей получат регионы на выплаты по 5000 рублей на детей

Как сообщает ToDay News Ufa, недавно правительство одобрило выделение регионам и городу Байконур средств на софинансирование ежемесячной денежной выплаты на ребенка в возрасте от трех до семи лет включительно.
ToDay News Ufaвчера в 14:25
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В Петербурге остановлено метро от «Шушар» до «Проспекта Славы»

Петербургскии метрополитен Дарья Драи © ИА REGNUM Движение по фиолетовой, пятой линии метро было остановлено в 09:25 мск 31 августа "по технической причине" между станциями "Шушары", "Дунайская" и "Проспект Славы".
REGNUM02:43
5

Минздрав дал рекомендации россиянам по подготовке детей к школе

Риск заражения COVID-19 все еще сохраняется, поэтому родители должны с большим вниманием относиться к подготовке ребенка в школу - рассказать об опасности коронавируса и важности мер профилактики, а также контролировать соблюдение правил личной гигиены, сообщила пресс-служба Минздрава России.
РИА Новости20:16
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На Ленинградской АЭС запущен новейший энергоблок с реактором ВВЭР-1200

Реакторная установка пускового блока № 6 с реактором ВВЭР-1200 Ленинградской АЭС-2 (входит в состав электроэнергетического дивизиона Росатома) впервые выведена на минимально-контролируемый уровень мощности (МКУ).
Евразия Daily03:08