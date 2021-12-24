КоммерсантъФСБ задержала военного по подозрению в госизмене в пользу УкраиныВ Воронежской области арестован подозреваемый в госизмене военнослужащий.КоммерсантъПо сведениям ФСБ, задержанный собирал информацию о работе российских военных.Новые ИзвестияВоронежский гарнизонный военный суд арестовал подозреваемого.МОЁ! Оnline ВоронежМаксимальное наказание по статье «Госизмена» составляет 20 лет лишения свободы.Rusvesna.suЧитать далееСвернутьSmotrim.ruSmotrim.ruРЕН ТВТелеканал 360°Центральная Служба НовостейКомсомольская правдаВоенное делоМоя Москва.онлайнМой БрянскРосбалтФАНRuposters.ruВечерняя МоскваiReactorГлагоLРадио 1Национальная служба новостейИзвестияRT на русскомНовые ИзвестияГазета.RuВоенное обозрениеПолитРоссия9111.ruКП - ВоронежDaily StormПодробнее о событииФСБ задержала военного по подозрению в госизмене в пользу УкраиныКоммерсантъ06:49Завербованный Украиной военный задержан в Воронежской областиИнтерфакс06:23Самое цитируемоеПоявилось видео задержания в Воронежской области военного, подозреваемого в госизменеРИА Новости07:38В Воронежской области ФСБ задержала военного, завербованного разведкой УкраиныКомсомольская правда06:26В Воронежской области арестовали российского военного, завербованного разведкой УкраиныГазета.Ru06:29В Воронежской области за госизмену арестовали работавшего на Украину военногоRT на русском06:24ФСБ: завербованный Украиной российский военнослужащий собирал данные о Вооруженных силахРБК06:22В Воронежской области арестовали военнослужащего по подозрению в госизменеТАСС06:15Показать ещёОценить1,4KПоделиться