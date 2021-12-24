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ФСБ задержала военного по подозрению в госизмене в пользу Украины

В Воронежской области арестован подозреваемый в госизмене военнослужащий.
Коммерсантъ
По сведениям
 ФСБ, задержанный собирал информацию о работе российских военных.
Новые Известия
Воронежский гарнизонный военный суд арестовал подозреваемого.
МОЁ! Оnline Воронеж
Максимальное наказание по статье «Госизмена» составляет 20 лет лишения свободы.
Rusvesna.su

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ФСБ задержала военного по подозрению в госизмене в пользу Украины
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