Происшествия

Lenta.ruLenta.ruФСБ задержала за госизмену главу отдела полиции в Курской области

Сотрудники ФСБ задержали за госизмену главу районного отдела полиции в Курской области Дмитрия Борзенкова. Об этом РИА Новости сообщили в ведомстве. По данным спецслужб, полицейский передавал секретные сведения Службе безопасности Украины.
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ФСБ задержала подполковника полиции за шпионаж в пользу Пентагона

Комсомольская правда08:30

Начальника райотдела МВД в Курской области арестовали за передачу данных Украине

Коммерсантъ07:20

Хронология задержаний агентов украинских спецслужб в России

ТАСС07:55

ФСБ задержала в Курской области главу отдела полиции за госизмену

РИА Новости06:51

ФСБ задержала подполковника полиции за шпионаж в пользу Украины

Lenta.ru09:50

В Курской области отстранили заподозренного в госизмене подполковника МВД

РБК08:09

Начальник райотдела курской полиции арестован по подозрению в госизмене

Известия06:49
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Общество

Москва переходит к новому этапу снятия ограничений

Еще раз проанализировав ситуацию, взвесив все за и против, посоветовавшись со специалистами, считаю возможным сделать следующий очень серьезный шаг по выходу из санитарных ограничений.
Российская газета 11:17
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Происшествия

Верзилова арестовали на 15 суток за нецензурную брань

Мещанский суд Москвы в понедельник назначил 15 суток административного ареста издателю "Медиазоны" и участнику Pussy Riot Петру Верзилову за нецензурную брань в общественном месте, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
РИА Новости 11:29
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Происшествия

В Петербурге задержали молодых людей, избивших музыканта и его жену

Санкт-Петербург, 22 июня 2020, 18:19 — REGNUM В Санкт-Петербурге задержали четырех молодых людей, напавших на уличного музыканта и его беременную жену под предлогом расхождения в музыкальных вкусах.
REGNUM 11:19
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Шоу-бизнес

Гарик Харламов объявил о разводе с Кристиной Асмус

Российский актер, комик, телеведущий и в целом шоумен Гарик Харлмов опубликовал в своем Instagram пост, где объявил о разводе с актрисой Кристиной Асмус, звездой ситкома "Интерны" и героиней резонансной сцены в триллере "Текст".
Российская газета 10:48
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Здоровье

Врач рассказала, когда нельзя пить аспирин при похмелье

Мешать аспирин с кофе на утро после обильного употребления алкоголя вредно для здоровья, рассказала врач-терапевт, автор книги "Как болел бы врач: маленькие хитрости большого здравоохранения" Ольга Кашубина в интервью радио Sputnik.
РИА Новости вчера в 21:01
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Политика

Путин раскритиковал чиновников за выпячивание благосостояния

Вообще, если человек приходит на государственную службу, он приходит для того, чтобы служить государству.
Российская газета вчера в 07:44
4,5K
Здоровье

Президент наградил медсестру из Волгограда медалью Луки Крымского

Врач-пульмонолог ГУЗ КБ № 4 Корнилова Ольга Викторовна удостоена ордена Пирогова, а медсестре – анестезисту ГУЗ КБ № 5 Ивановой Алене Витальевне будет вручена медаль Луки Крымского.
РИАЦ 06:57
Происшествия

Блогер из России погибла в ДТП на Бали

Посольство РФ в Индонезии занимается происшествием на острове Бали, в результате которого погибла российская гражданка Анастасия Тропицель.
ТАСС вчера в 22:28
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Культура

Сценарист «Чернобыля» про The Last of Us Part II: «Это лучшее, во что я играл»

The Last of Us Part II вышла 19 июня эксклюзивно для PlayStation 4. Игра получила высокие оценки от журналистов, однако побила рекорд по количеству негативных отзывов от пользователей.
CyberSport.ru 09:16
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Происшествия

Родители убитой аспирантки отказались от гражданского иска к Соколову

Санкт-Петербург, 22 июня 2020, 17:54 — REGNUM Родители убитой историком Олегом Соколовым аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко отказались от гражданского иска за причинение морального вреда.
REGNUM 10:54
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Музыка

Диму Билана лишили победы на «Евровидении-2008»

Культуромания 02:14
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Происшествия

В Антарктиде произошел пожар на российской научной станции

На российской научной станции "Мирный" произошел пожар, полностью сгорели несколько лабораторий, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на заявление НИИ Арктики и Антарктики в понедельник.
Газета.Ru 11:26
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Шоу-бизнес

Муж Полины Гагариной ответил на слухи о разводе с певицей

Фотограф Дмитрий Исхаков в своем Instagram прокомментировал слухи о расставании со своей супругой певицей Полиной Гагариной .
РИА Новости 08:51
20
Происшествия

Суд в Астрахани арестовал на два месяца подозреваемую в убийстве сына

Накануне в Астрахани нашли забетонированное в подвале тело 12-летнего школьника.
Говорит Москва вчера в 06:58
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Политика

Кадыров счел неуместным искать преемников Путину

Глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал поправки в Конституцию и фразу президента России Владимира Путина «работать надо, а не преемников искать».
Компания 05:40
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Космос

Сделаны самые близкие в истории снимки Солнца

TV BRICS вчера в 06:28
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Происшествия

Экс-министр образования Дагестана получил 4,5 года колонии за взятку

Лефортовский суд Москвы приговорил к 4,5 годам колонии бывшего министра образования и науки Дагестана Шахабаса Шахова за растрату и взяточничество, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Ксения Первовласенко.
РИА Новости 10:56
Происшествия

На Урале омбудсмен попросил найти школьниц, издевавшихся над голубем

Уполномоченный по правам ребенка в Свердловской области Игорь Мороков обратился в правоохранительные органы, чтобы те установили личности школьниц, издевавшихся над голубем.
РИА Новости 07:05
80
Происшествия

Адвокат назвал причину пьяной езды Ефремова

Известия 00:18
1,4K
Политика

Владимир Путин посетил главный храм Вооруженных сил

Вести.Ru 03:21
1,7K
Общество

Голикова заявила о сохранении масочного режима как минимум до осени

Вице-премьер Татьяна Голикова заявила о необходимости соблюдать масочный режим как минимум до осени для того, чтобы предотвратить распространение коронавируса и избежать сезонных простудных заболеваний, передает ТАСС.
Ведомости 11:28
1,6K
Общество

Собянин: Многие ограничения пока остаются в силе

Многие ограничения пока остаются в силе, нельзя проводить массовые мероприятия, на паузе стоит огромная и очень важная для города индустрия отдыха и развлечений, заявил мэр Москвы Сергей Собянин.
Эхо Москвы 11:20
Спорт

Чемпионка мира по стрельбе умерла в возрасте 30 лет

Сербский стрелок из пневматического пистолета Бобана Момчилович-Величкович скончалась в возрасте 30 лет после непродолжительной и тяжелой болезни, сообщается сайте Стрелковой ассоциации Сербии.
РИА Новости 00:26
Общество

ПФР готовит россиянам единовременную выплату в размере 10 тысяч рублей

Россияне смогут получить от ПФР новую единовременную выплату в размере 10 тысяч рублей на каждого ребенка в возрасте от 17 до 18 лет.
iReactor вчера в 10:23
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Политика

Путин порассуждал о «подарках русского народа» республикам СССР

Президент России Владимир Путин порассуждал о выходе советских республик из состава СССР.
Lenta.ru вчера в 10:18
266
Политика

Президент Хорватии не прилетит в Москву из-за сломанного самолета

Российская газета 09:19
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Общество

КПРФ обратилась к генпрокурору из-за поощрения москвичей за голосование

Первый секретарь московского горкома КПРФ просит генпрокурора проверить законность проведения в Москве программы «Миллион призов» на платформе «Активный гражданин».
РБК 10:37
Здоровье

В Севастополе коронавирус выявлен у персонала горбольницы

Оба отделения, находящиеся в отдельных зданиях, закрыты на двухнедельный карантин.
Вести.Севастополь 08:11
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Политика

Зеленский призвал не спорить о Второй мировой войне

Президент Украины Владимир Зеленский призвал общество прекратить споры о Второй мировой войне и чтить всех погибших и пострадавших.
Rambler News Service 05:04
Армия и оружие

Египет приготовился к вторжению в Ливию

Египет может вторгнуться в Ливию на законных основаниях.
Lenta.ru 20 июня в 23:32
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