Сотрудники ФСБ задержали за госизмену главу районного отдела полиции в Курской области Дмитрия Борзенкова. Об этом РИА Новости сообщили в ведомстве. По данным спецслужб, полицейский передавал секретные сведения Службе безопасности Украины.

ФСБ задержала за госизмену главу отдела полиции в Курской области

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