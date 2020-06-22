Происшествия
Lenta.ruФСБ задержала за госизмену главу отдела полиции в Курской области
Сотрудники ФСБ задержали за госизмену главу районного отдела полиции в Курской области Дмитрия Борзенкова. Об этом РИА Новости сообщили в ведомстве. По данным спецслужб, полицейский передавал секретные сведения Службе безопасности Украины.
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Общество
Москва переходит к новому этапу снятия ограничений
Еще раз проанализировав ситуацию, взвесив все за и против, посоветовавшись со специалистами, считаю возможным сделать следующий очень серьезный шаг по выходу из санитарных ограничений.
Российская газета 11:17
Происшествия
Верзилова арестовали на 15 суток за нецензурную брань
Мещанский суд Москвы в понедельник назначил 15 суток административного ареста издателю "Медиазоны" и участнику Pussy Riot Петру Верзилову за нецензурную брань в общественном месте, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
РИА Новости 11:29
Происшествия
В Петербурге задержали молодых людей, избивших музыканта и его жену
Санкт-Петербург, 22 июня 2020, 18:19 — REGNUM В Санкт-Петербурге задержали четырех молодых людей, напавших на уличного музыканта и его беременную жену под предлогом расхождения в музыкальных вкусах.
REGNUM 11:19
Шоу-бизнес
Гарик Харламов объявил о разводе с Кристиной Асмус
Российский актер, комик, телеведущий и в целом шоумен Гарик Харлмов опубликовал в своем Instagram пост, где объявил о разводе с актрисой Кристиной Асмус, звездой ситкома "Интерны" и героиней резонансной сцены в триллере "Текст".
Российская газета 10:48
Здоровье
Врач рассказала, когда нельзя пить аспирин при похмелье
Мешать аспирин с кофе на утро после обильного употребления алкоголя вредно для здоровья, рассказала врач-терапевт, автор книги "Как болел бы врач: маленькие хитрости большого здравоохранения" Ольга Кашубина в интервью радио Sputnik.
РИА Новости вчера в 21:01
Политика
Путин раскритиковал чиновников за выпячивание благосостояния
Вообще, если человек приходит на государственную службу, он приходит для того, чтобы служить государству.
Российская газета вчера в 07:44
Здоровье
Президент наградил медсестру из Волгограда медалью Луки Крымского
Врач-пульмонолог ГУЗ КБ № 4 Корнилова Ольга Викторовна удостоена ордена Пирогова, а медсестре – анестезисту ГУЗ КБ № 5 Ивановой Алене Витальевне будет вручена медаль Луки Крымского.
РИАЦ 06:57
Происшествия
Блогер из России погибла в ДТП на Бали
Посольство РФ в Индонезии занимается происшествием на острове Бали, в результате которого погибла российская гражданка Анастасия Тропицель.
ТАСС вчера в 22:28
Культура
Сценарист «Чернобыля» про The Last of Us Part II: «Это лучшее, во что я играл»
The Last of Us Part II вышла 19 июня эксклюзивно для PlayStation 4. Игра получила высокие оценки от журналистов, однако побила рекорд по количеству негативных отзывов от пользователей.
CyberSport.ru 09:16
Происшествия
Родители убитой аспирантки отказались от гражданского иска к Соколову
Санкт-Петербург, 22 июня 2020, 17:54 — REGNUM Родители убитой историком Олегом Соколовым аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко отказались от гражданского иска за причинение морального вреда.
REGNUM 10:54
Музыка
Диму Билана лишили победы на «Евровидении-2008»
Культуромания 02:14
Происшествия
В Антарктиде произошел пожар на российской научной станции
На российской научной станции "Мирный" произошел пожар, полностью сгорели несколько лабораторий, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на заявление НИИ Арктики и Антарктики в понедельник.
Газета.Ru 11:26
Шоу-бизнес
Муж Полины Гагариной ответил на слухи о разводе с певицей
Фотограф Дмитрий Исхаков в своем Instagram прокомментировал слухи о расставании со своей супругой певицей Полиной Гагариной .
РИА Новости 08:51
Происшествия
Суд в Астрахани арестовал на два месяца подозреваемую в убийстве сына
Накануне в Астрахани нашли забетонированное в подвале тело 12-летнего школьника.
Говорит Москва вчера в 06:58
Политика
Кадыров счел неуместным искать преемников Путину
Глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал поправки в Конституцию и фразу президента России Владимира Путина «работать надо, а не преемников искать».
Компания 05:40
Космос
Сделаны самые близкие в истории снимки Солнца
TV BRICS вчера в 06:28
Происшествия
Экс-министр образования Дагестана получил 4,5 года колонии за взятку
Лефортовский суд Москвы приговорил к 4,5 годам колонии бывшего министра образования и науки Дагестана Шахабаса Шахова за растрату и взяточничество, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Ксения Первовласенко.
РИА Новости 10:56
Происшествия
На Урале омбудсмен попросил найти школьниц, издевавшихся над голубем
Уполномоченный по правам ребенка в Свердловской области Игорь Мороков обратился в правоохранительные органы, чтобы те установили личности школьниц, издевавшихся над голубем.
РИА Новости 07:05
Происшествия
Адвокат назвал причину пьяной езды Ефремова
Известия 00:18
Общество
Голикова заявила о сохранении масочного режима как минимум до осени
Вице-премьер Татьяна Голикова заявила о необходимости соблюдать масочный режим как минимум до осени для того, чтобы предотвратить распространение коронавируса и избежать сезонных простудных заболеваний, передает ТАСС.
Ведомости 11:28
Общество
Собянин: Многие ограничения пока остаются в силе
Многие ограничения пока остаются в силе, нельзя проводить массовые мероприятия, на паузе стоит огромная и очень важная для города индустрия отдыха и развлечений, заявил мэр Москвы Сергей Собянин.
Эхо Москвы 11:20
Спорт
Чемпионка мира по стрельбе умерла в возрасте 30 лет
Сербский стрелок из пневматического пистолета Бобана Момчилович-Величкович скончалась в возрасте 30 лет после непродолжительной и тяжелой болезни, сообщается сайте Стрелковой ассоциации Сербии.
РИА Новости 00:26
Общество
ПФР готовит россиянам единовременную выплату в размере 10 тысяч рублей
Россияне смогут получить от ПФР новую единовременную выплату в размере 10 тысяч рублей на каждого ребенка в возрасте от 17 до 18 лет.
iReactor вчера в 10:23
Политика
Путин порассуждал о «подарках русского народа» республикам СССР
Президент России Владимир Путин порассуждал о выходе советских республик из состава СССР.
Lenta.ru вчера в 10:18
Политика
Президент Хорватии не прилетит в Москву из-за сломанного самолета
Российская газета 09:19
Общество
КПРФ обратилась к генпрокурору из-за поощрения москвичей за голосование
Первый секретарь московского горкома КПРФ просит генпрокурора проверить законность проведения в Москве программы «Миллион призов» на платформе «Активный гражданин».
РБК 10:37
Здоровье
В Севастополе коронавирус выявлен у персонала горбольницы
Оба отделения, находящиеся в отдельных зданиях, закрыты на двухнедельный карантин.
Вести.Севастополь 08:11
Политика
Зеленский призвал не спорить о Второй мировой войне
Президент Украины Владимир Зеленский призвал общество прекратить споры о Второй мировой войне и чтить всех погибших и пострадавших.
Rambler News Service 05:04
Армия и оружие
Египет приготовился к вторжению в Ливию
Египет может вторгнуться в Ливию на законных основаниях.
Lenta.ru 20 июня в 23:32