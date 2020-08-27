ФСБ задержала за госизмену военнослужащего ракетных войск в Барнауле
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ФСБ задержала в Барнауле по подозрению в госизмене военного ракетных войск стратегического назначения, который передавал секретные данные минобороны Украины, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на ведомство.В источнике
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