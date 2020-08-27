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Ведомости

ФСБ задержала за госизмену военнослужащего ракетных войск в Барнауле

ФСБ задержала в Барнауле по подозрению в госизмене военного ракетных войск стратегического назначения, который передавал секретные данные минобороны Украины, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на ведомство.В источнике
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Банкфакс

В Барнауле задержан военнослужащий РВСН по подозрению в передаче гостайны Украине (обновлено)

Банкфакс04:25
ТАСС

ФСБ показала кадры задержания военнослужащего РВСН за госизмену

ТАСС03:02
Эхо Москвы

В Барнауле задержали военнослужащего российских ракетных войск, его заподозрили в передаче секретных данных Украине

Эхо Москвы04:05
РИА Новости

ФСБ обнародовала видео ареста украинского шпиона в РВСН

РИА Новости03:40
АМИТЕЛ

Военного задержали в Барнауле за передачу гостайны украинской разведке. Подробности

АМИТЕЛ02:40
Интерфакс

В Барнауле задержали ракетчика по подозрению в работе на украинскую разведку

Интерфакс02:41
Толк

ФСБ подтвердила задержание военного из Барнаула по подозрению в госизмене

Толк02:57

Пригожин выкупил долг Навального и ФБК у «Московского школьника»

Бизнесмен Евгений Пригожин выкупил у комбината питания «Московский школьник» долг оппозиционера Алексея Навального, его соратницы Любови Соболь и Фонда борьбы с коррупцией (ФБК), который образовался в итоге судебного разбирательства по делу о клевете.
РБКвчера в 04:18
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Задержан подозреваемый в разбойном похищении партнера «Додо пицца»

Владелец 21 пиццерии "Додо пицца" Владимир Горецкий в сентябре 2019 года был похищен в Латвии и провел пять дней связанным и с повязкой на голове, рассказал основатель сети Федор Овчинников.
Интерфаксвчера в 04:07
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Возможные места отравления Навального в Томске связаны с властями и силовиками

Собеседники Тайги.инфо в Томске уверены, что Xander Hotel связан с сотрудниками ФСБ, поэтому ведомство могло полностью контролировать всё, что происходит в гостинице в момент визита Навального.
Тайга.инфовчера в 08:15
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