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Газета.Ru
Газета.Ru

ФСБ обнародовала кадры ареста украинского шпиона в РВСН

ФСБ показала видео ареста военного Ракетных войск стратегического назначения (РВСН) в Барнауле, который осуществлял передачу секретных данных Минобороны Украины.В источнике
Подробнее о событии
Банкфакс

В Барнауле задержан военнослужащий РВСН по подозрению в передаче гостайны Украине (обновлено)

Банкфакс04:25
РИА Новости

Генерал ФСБ прокомментировал задержание украинского шпиона в РВСН

РИА Новости05:41
ТАСС

ФСБ показала кадры задержания военнослужащего РВСН за госизмену

ТАСС03:02
Интерфакс

В Барнауле задержали ракетчика по подозрению в работе на украинскую разведку

Интерфакс02:41
АМИТЕЛ

Военного задержали в Барнауле за передачу гостайны украинской разведке. Подробности

АМИТЕЛ02:40
Эхо Москвы

В Барнауле задержали военнослужащего российских ракетных войск, его заподозрили в передаче секретных данных Украине

Эхо Москвы04:05
Толк

ФСБ подтвердила задержание военного из Барнаула по подозрению в госизмене

Толк02:57

Белый дом обвинил российских военных в нарушении протоколов в Сирии

В результате инцидента, произошедшего 25 августа, по вине военнослужащих РФ пострадал экипаж американского броневика, заявил руководитель пресс-службы Совета национальной безопасности при Белом доме Джон Эллиот.
Белый дом обвинил российских военных в нарушении протоколов в Сирии
Ридус17:32
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В 20 избирательных округах Минска граждане начали процесс отзыва депутатов

Процедура сбора подписей за отзыв депутатов, представляющих 20 избирательных округов Минска, была инициирована избирателями соответствующих округов, 26 августа сообщает интернет-издание tut.by.
ИА Красная Веснавчера в 14:13
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В Керчи после взрыва в жилом доме ввели режим ЧС

Симферополь, 27 августа 2020, 11:20 — REGNUM Режим чрезвычайной ситуации техногенного характера введён в Керчи после взрыва и пожара в жилой многоэтажке на улице Кирова, об этом 27 августа сообщили в пресс-службе республиканского министерства чрезвычайных ситуаций.
REGNUM04:20

СМИ увидели сходство отравления Навального и болгарского бизнесмена

Немецкие врачи из клиники «Шарите», которые занимаются лечением оппозиционера Алексея Навального, связались с болгарскими медиками, лечившими бизнесмена Емельяна Гебрева, которого отравили в Болгарии в 2015 году.
РБК17:37
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МВД сообщило о проверке в связи с госпитализацией Навального

«В настоящее время следователями следственного управления УТ МВД России по Сибирскому федеральному округу проводится доследственная проверка, инициированная в установленном порядке Западно-Сибирской транспортной прокуратурой, в связи с госпитализацией Алексея Навального 20 августа в городе Омске», — сообщили ТАСС в ведомстве.
RT на русском04:57
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Доллар ожидают нехорошие последствия

ФРС на форуме в Джексон-хоул изложит своё видение нынешнего долгового тупика 27 и 28 августа в Канзасе, штат Миссури, по инициативе Федеральной резервной системы (ФРС) США состоится 44-й ежегодный симпозиум по экономической политике 2020 года с интригующим названием: "Предстоящее десятилетие: последствия для денежно-кредитной политики".
Еженедельник Звездавчера в 04:00

«Капризная дама»: Разин рассказал, как Галкин вынужден содержать Пугачеву

Андрей Разин заявил в интервью "Собеседнику", что телеведущий Максим Галкин якобы вынужден содержать Аллу Пугачеву, на что у него, по подсчетам продюсера "Ласкового мая", уходит около десяти миллионов рублей в месяц.
РИА Новости21:35
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Алексиевич отказалась давать показания в СК Белоруссии

Нобелевский лауреат и член президиума координационного совета (КС) Светлана Алексиевич заявила, что воспользовалась правом не свидетельствовать против себя на допросе в Следственном комитете (СК), передает Tut.by.
РБКвчера в 08:59
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В США оценили рассекреченное видео испытаний советской «Царь-бомбы»

Вашингтон, 27 августа 2020, 08:37 — REGNUM Статью, которая посвящена рассекреченном фильму об испытаниях Советским Союзом 50-мегатонной термоядерной бомбы, названной на Западе «Царь-бомбой», опубликовало 27 августа американское издание The Drive.
REGNUM01:37
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