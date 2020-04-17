"Шанс" / Игорь Чигарских Сотрудники ФСБ задержали заместителя главы Хакасии Сергея Новикова. По информации РЕН ТВ, высокопоставленный чиновник из администрации Валентина Коновалова подозревается в получении взятки.

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Исполняющий обязанности заместителя главы Хакасии - министр строительства и ЖКХ региона Сергей Новиков задержан по подозрению в получении взятки. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

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