Происшествия
ТАССВ Абакане задержали исполняющего обязанности замглавы Хакасии
Исполняющий обязанности заместителя главы Хакасии - министр строительства и ЖКХ региона Сергей Новиков задержан по подозрению в получении взятки. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.
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с чего всё началось
"Шанс" / Игорь Чигарских Сотрудники ФСБ задержали заместителя главы Хакасии Сергея Новикова. По информации РЕН ТВ, высокопоставленный чиновник из администрации Валентина Коновалова подозревается в получении взятки.РЕН ТВ14:00
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Министр Сергей Новиков задержан по подозрению во взяточничестве
Республиканская Телевизионная Сеть22:29
Глава Хакасии о задержании своего заместителя: «Считаю такие действия недопустимыми»
Шанс (г. Абакан)22:47
Автоматически обработан 7151 источник, обновлено в 23:14, Ашберн
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