Происшествия
Lenta.ruФСБ задержала замначальника Генштаба
Сотрудники военной контрразведки ФСБ задержали заместителя начальника Генштаба Вооруженных сил (ВС) России генерал-полковника Халила Арсланова, который обвиняется в крупном мошенничестве. Об этом в пятницу, 7 февраля, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на собственный источник.
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с чего всё началось
По уголовному делу проходят также бывший глава «Воентелекома» Александр Давыдов, его заместитель Олег Савицкий и советник Дмитрий Семилетов, а кроме того, начальник управления заказов по совершенствованию технической основы системы управления ВС РФ Павел Кутахов и начальник первого управления Главного управления связи ВС РФ Александр Оглоблин.Коммерсантъ04:16
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Происшествия
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После чего парень пересел на место водителя и несколько часов катал несчастную по городу.
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Сопредседатель рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию Андрей Клишас заявил, что в Основном законе может появиться понятие федеральных территорий.
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Пользователям Android посоветовали удалить ряд вредоносных программ
Эксперты предупредили пользователей устройств на операционной системе Android об опасных приложениях от китайского разработчика Shenzhen HAWK Internet.
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Ракету «Союз» с британскими спутниками OneWeb запустили с Байконура
Спутники связи британской компании OneWeb, которые запустили российской ракетой-носителем "Союз-2.1б" с космодрома "Байконур", вывели на орбиту.
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Назван вероятный промежуточный хозяин китайского коронавируса
Вероятным промежуточным хозяином коронавируса 2019-nCoV является животное панголин.
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В Японии число зараженных коронавирусом на лайнере выросло втрое
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Переживший остановку сердца врач из Уханя умер от коронавируса
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Россия - Финляндия Хельсинки / AbsolutTV.ru / Новости / Сборная России проиграла команде Финляндии в первом матче Шведских хоккейных игр - третьего этапа Евротура со счетом 0:3. Российские хоккеисты под руководством Алексея Кудашова пропустили в свои ворота 3 шайбы в начале первого периода.
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