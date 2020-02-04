По уголовному делу проходят также бывший глава «Воентелекома» Александр Давыдов, его заместитель Олег Савицкий и советник Дмитрий Семилетов, а кроме того, начальник управления заказов по совершенствованию технической основы системы управления ВС РФ Павел Кутахов и начальник первого управления Главного управления связи ВС РФ Александр Оглоблин.

с чего всё началось

Сотрудники военной контрразведки ФСБ задержали заместителя начальника Генштаба Вооруженных сил (ВС) России генерал-полковника Халила Арсланова, который обвиняется в крупном мошенничестве. Об этом в пятницу, 7 февраля, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на собственный источник.

Политика Путин предложил Лукашенко отведать «кашку» на воде Главы России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко проводят встречу в Сочи. Она проходит в формате рабочего завтрака.

Общество Кировские власти проверят сообщения об убийстве ветеранов анестезистом Министерство здравоохранения Кировской области начало проверку сообщений СМИ об убийстве сотрудником областного госпиталя ветеранов, рассказали RT в пресс-службе ведомства.

Спорт Пять гандболистов навсегда отстранены от выступлений за сборную России Пять гандболистов, выступавших на чемпионате Европы, больше никогда не получат вызов в сборную России из-за своего отношения к национальной команде, сообщил президент Федерации гандбола России (ФГР) Сергей Шишкарев.

Общество Путин подписал закон о новых обязанностях полицейских Президент РФ Владимир Путин подписал поправки в федеральный закон "О полиции", которые касаются прав граждан и обязанностей сотрудников правоохранительных органов.

Экономика Набиуллина оценила влияние коронавируса на экономику России Банк России оценивает влияние коронавируса на экономику России в текущий момент как незначительное, заявила в ходе пресс-конференции глава ЦБ Эльвира Набиуллина.

Политика В Конституции может появиться понятие «федеральные территории» Сопредседатель рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию Андрей Клишас заявил, что в Основном законе может появиться понятие федеральных территорий.

Культура Американский актер Кирк Дуглас скончался Выдающийся голливудский актер Кирк Дуглас умер в 103 года. Об этом в ночь с 5 на 6 февраля сообщил его сын Майкл в своем Instagram.

Технологии Пользователям Android посоветовали удалить ряд вредоносных программ Эксперты предупредили пользователей устройств на операционной системе Android об опасных приложениях от китайского разработчика Shenzhen HAWK Internet.

Происшествия Героиню статьи в СМИ о наркотиках объявили в розыск Кузьминский суд Москвы объявил в розыск Анну Глазову, которая стала известна после выхода скандальной статьи о героине: в пятницу она не явилась на оглашение приговора за хранение наркотиков, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.

Происшествия В Японии число зараженных коронавирусом на лайнере выросло втрое Число зараженных новым коронавирусом на круизном лайнере в Японии выросло втрое, до 61 человека, сообщает телеканал NHK со ссылкой на данные минздрава.

Политика Меркель призвала отменить результаты выборов премьера в Тюрингии Канцлер ФРГ Ангела Меркель подвергла критике ход и результаты выборов премьер-министра федеральной земли Тюрингия, которые обернулись политическим скандалом из-за правой партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) и призвала отменить результаты голосования.