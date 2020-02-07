Происшествия
РБКЗамначальника Генштаба задержали по делу о хищении 6,7 млрд руб
РБК направил запрос в главное военное следственное управление СК России. В октябре Арсланову предъявили обвинение по двум эпизодам мошенничества на общую сумму почти 6,7 млрд руб. Речь шла о хищении в рамках исполнения госконтракта на суммы в 191,4 млн руб. и «не менее» 6,5 млрд руб.
Читать в источнике
Оценить1419
с чего всё началось
Впоследствии, правда, офицеры Кутахов и Оглоблин заявили, что оговорили Халила Арсланова. По некоторым данным, следствие, военная контрразведка ФСБ и ГУЭБиПК МВД установили, что отказ от показаний был сделан под давлением неустановленных лиц, возможно действовавших в интересах генерал-полковника.Коммерсантъ04:16
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7058 источников, обновлено в 09:17, Ашберн
Армия и оружие
В Сирии при авиаударе Израиля чуть не сбили пассажирский лайнер
Политика
Bloomberg: США опасаются вводить санкции против «Роснефти»
США рассматривают возможность введения санкций против «Роснефти» за сотрудничество с венесуэльской госкомпанией PDVSA, однако ограничения могут негативно сказаться на мировом рынке.
Политика
Украина потребовала от США вернуть 30 миллионов долларов за оружие
Президент США Дональд Трамп не только заморозил выплату Украине 391 миллиона долларов военной помощи, но и задержал выполнение как минимум шести контрактов на поставку Киеву американского оружия и техники.
Спорт
Минспорт Украины разрешил спортсменам выступать в России
Глава Министерства культуры, молодежи и спорта Украины разрешил спортсменам бороться за медали и выступать на соревнованиях в России.
Политика
Путин и Лукашенко рассказали о беседе тет-а-тет
Президент России Владимир Путин рассказал, что в ходе встречи в Сочи успел пообщаться со своим белорусским коллегой Александром Лукашенко тет-а-тет около часа.
Политика
Додон заявил о готовности предоставить Приднестровью широкую автономию
Молдавия готова предоставить непризнанному Приднестровью «довольно большую автономию», заявил президент страны Игорь Додон.
Шоу-бизнес
Валерий Гаркалин госпитализирован
Шоу-бизнес
Петросян раскрыл размер своей пенсии
Юморист Евгений Петросян заявил, что у него обыкновенная пенсия. По его словам, этих выплат хватает на все расходы.
Шоу-бизнес
Пелагея пожаловалась на травлю после разрыва с Телегиным
Полина Смирнова (Пелагея) пожаловалась на то, что недоброжелатели заказали ее травлю в СМИ, сообщает "Газета.ру".
Общество
Суд вернул под стражу обвиняемую в шпионаже Цуркан
Второй кассационный суд общей юрисдикции пересмотрел в пятницу, 7 февраля, решение об освобождении из СИЗО обвиняемой в шпионаже Карины Цуркан и постановил взять ее под стражу.
Спорт
Пять гандболистов пожизненно отстранены от вызова в сборную России
Президент Федерации гандбола России Сергей Шишкарев подвел итоги выступлений мужской сборной России на чемпионате Европы-2020, где команда заняла 22 место из 24.
Финансы
Банк России ожидает дальнейшего снижения ставок по ипотеке
Банк России после снижения ключевой ставки ожидает дальнейшего снижения ставок по ипотеке.
Авто
Suzuki представила новейший концепт-кар Futuro-e
Suzuki представила новейший концепт-кар Futuro-e на автовыставке Auto Expo в Нью-Дели (Индия).
Хоккей
Хоккеисты сборной России проиграли Финляндии на Шведских играх
Сборная России по хоккею потерпела поражение от национальной команды Финляндии в матче Шведских игр, очередного этапа Еврохоккейтура.
Шоу-бизнес
Дочь Успенской уехала в Америку после скандала у Кудрявцевой
Единственная дочь Любови Успенской Татьяна Плаксина после выхода скандальной передачи «Звезды сошлись» решила отделиться от звездной матери.
Здоровье
В Екатеринбурге сделали карантинную зону для китайцев
Главный эпидемиолог Свердловской области Галина Борисевич отметила, что китайцы будут находиться в карантинной зоне под постоянным наблюдением медиков.
Шоу-бизнес
Юлий Гусман о пенсии: «Получаю меньше Елены Ханги»
Оказалось, пособие режиссера меньше, чем у Елены Ханги, которой государство за заслуги начисляло 23 тысячи рублей.
Происшествия
Умер китайский врач, первым сообщивший о коронавирусе
Китайский врач Ли Вэньлян, который был одним из первых, кто пытался предупредить о вспышке нового коронавируса, скончался от вызванного им заболевания, сообщает больница, где проходил лечение медик.
Фигурное катание
Ханю обновил свой же мировой рекорд в короткой программе
Юдзуру Ханю установил новый мировой рекорд по количеству балов в короткой программе.
Происшествия
Консула Украины в Молдавии заподозрили в изнасиловании подростка
Консула Украины в Молдавии заподозрили в изнасиловании девушки-подростка и отстранили от исполнения обязанностей.
Армия и оружие
Украина создаст две базы в Донбассе по стандартам НАТО
Власти Украины планируют построить в Донбассе две военные базы по стандартам НАТО, которые будут размешаться в Мариуполе (Донецкая область) и Северодонецке (Луганская область).
Политика
Иностранцам могут упростить процедуру получения гражданства РФ
Иностранцам могут упростить процедуру получения гражданства РФ.
Космос
«Союз» с 34 спутниками OneWeb стартовал с космодрома Байконур
Происшествия
Героиню статьи о наркотической зависимости объявили в розыск
Суд приговорил героиню заблокированной Роскомнадзором статьи «Героин — собственность модели» Тэо Логос (Анну Глазову) к одному году и восьми месяцам колонии, а также объявил ее в розыск, сообщили РБК в пресс-службе Кузьминского районного суда.
Политика
Британия решила снять с России часть санкций
Правительство Великобритании решило снять с России часть санкций по завершении переходного периода после Brexit.
Политика
Голосование по Конституции пройдет по сценарию президентских выборов
Ожидается, что мобилизация будет проводиться по тем же технологиям, что и во время президентских выборов 2018 года.