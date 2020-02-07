Впоследствии, правда, офицеры Кутахов и Оглоблин заявили, что оговорили Халила Арсланова. По некоторым данным, следствие, военная контрразведка ФСБ и ГУЭБиПК МВД установили, что отказ от показаний был сделан под давлением неустановленных лиц, возможно действовавших в интересах генерал-полковника.

с чего всё началось

РБК направил запрос в главное военное следственное управление СК России. В октябре Арсланову предъявили обвинение по двум эпизодам мошенничества на общую сумму почти 6,7 млрд руб. Речь шла о хищении в рамках исполнения госконтракта на суммы в 191,4 млн руб. и «не менее» 6,5 млрд руб.

Замначальника Генштаба задержали по делу о хищении 6,7 млрд руб

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