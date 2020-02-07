Происшествия

РБКРБКЗамначальника Генштаба задержали по делу о хищении 6,7 млрд руб

РБК направил запрос в главное военное следственное управление СК России. В октябре Арсланову предъявили обвинение по двум эпизодам мошенничества на общую сумму почти 6,7 млрд руб. Речь шла о хищении в рамках исполнения госконтракта на суммы в 191,4 млн руб. и «не менее» 6,5 млрд руб.
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с чего всё началось

Заместитель начальника Генштаба Халил Арсланов задержан за мошенничество

Впоследствии, правда, офицеры Кутахов и Оглоблин заявили, что оговорили Халила Арсланова. По некоторым данным, следствие, военная контрразведка ФСБ и ГУЭБиПК МВД установили, что отказ от показаний был сделан под давлением неустановленных лиц, возможно действовавших в интересах генерал-полковника.
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Замначальника Генштаба заявил о попытке следствия дискредитировать руководство ВС

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РИА Новости08:59

Чем известен Халил Арсланов

Коммерсантъ05:34

Замначальника Генштаба задержали по делу о хищении 6,7 млрд руб

РБК05:26

Дело замглавы Генштаба Халила Арсланова. Главное

ТАСС08:56
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Президент России Владимир Путин рассказал, что в ходе встречи в Сочи успел пообщаться со своим белорусским коллегой Александром Лукашенко тет-а-тет около часа.
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Юморист Евгений Петросян заявил, что у него обыкновенная пенсия. По его словам, этих выплат хватает на все расходы.
URA.Ru 05 февраля в 10:01
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Пелагея пожаловалась на травлю после разрыва с Телегиным

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Второй кассационный суд общей юрисдикции пересмотрел в пятницу, 7 февраля, решение об освобождении из СИЗО обвиняемой в шпионаже Карины Цуркан и постановил взять ее под стражу.
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Общество

СК проверяет данные СМИ об убивавшем ветеранов анестезисте

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Пять гандболистов пожизненно отстранены от вызова в сборную России

Президент Федерации гандбола России Сергей Шишкарев подвел итоги выступлений мужской сборной России на чемпионате Европы-2020, где команда заняла 22 место из 24.
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Банк России после снижения ключевой ставки ожидает дальнейшего снижения ставок по ипотеке.
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Авто

Suzuki представила новейший концепт-кар Futuro-e

Suzuki представила новейший концепт-кар Futuro-e на автовыставке Auto Expo в Нью-Дели (Индия).
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Хоккеисты сборной России проиграли Финляндии на Шведских играх

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РИА Новости вчера в 16:14
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Ханю обновил свой же мировой рекорд в короткой программе

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Власти Украины планируют построить в Донбассе две военные базы по стандартам НАТО, которые будут размешаться в Мариуполе (Донецкая область) и Северодонецке (Луганская область).
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Голосование по Конституции пройдет по сценарию президентских выборов

Ожидается, что мобилизация будет проводиться по тем же технологиям, что и во время президентских выборов 2018 года.
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Халил Абдухалимович Арсланов
Российский военачальник. Начальник Главного управления связи Вооруженных cил Российской Федерации - заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных cил Российской Федерации с декабря 2013 года, генерал-полковник.
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