Происшествия
Lenta.ruФСБ задержала замначальника Генштаба
Сотрудники военной контрразведки ФСБ задержали заместителя начальника Генштаба Вооруженных сил (ВС) России генерал-полковника Халила Арсланова, который обвиняется в крупном мошенничестве. Об этом в пятницу, 7 февраля, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на собственный источник.
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с чего всё началось
Впоследствии, правда, офицеры Кутахов и Оглоблин заявили, что оговорили Халила Арсланова. По некоторым данным, следствие, военная контрразведка ФСБ и ГУЭБиПК МВД установили, что отказ от показаний был сделан под давлением неустановленных лиц, возможно действовавших в интересах генерал-полковника.Коммерсантъ04:16
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