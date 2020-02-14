Происшествия

ТАССТАССФСБ задержала жителя Подмосковья, перечислившего ИГ 25 млн рублей

ФСБ России задержала жителя Московской области, организовавшего сбор денег для запрещенной в России международной террористической организации "Исламское государство", им было перечислено более 25 млн рублей. Об этом ТАСС сообщили в пятницу в Центре общественных связей ФСБ России.
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ФСБ задержала жителя Подмосковья, перечислившего ИГ 25 млн рублей

RT на русском02:54

Жителя Подмосковья задержали за финансирование ИГИЛ

РИАМО03:35

ФСБ сообщила о задержании спонсора ИГ* в Подмосковье

Телеканал 360°03:00

Жителя Московской области задержали за финансирование ИГИЛ

Подмосковье Сегодня04:22

ФСБ задержала жителя Подмосковья, перечислившего ИГ 25 млн рублей

ТАСС02:46

ФСБ показала видео задержания подозреваемого в финансировании ИГ мужчины

РБК03:42

ФСБ опубликовала видео задержания финансиста ИГ*

РИА Новости03:29
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Происшествия

У генерала ФСБ нашелся только Lexus

ГВСУ СКР, в свою очередь, приняло меры для погашения ущерба по скандальному делу, однако смогло разыскать и арестовать только внедорожник Lexus, принадлежащий генералу.
Коммерсантъ вчера в 18:12
Футбол

«Суперлиги не будет, но есть движение в сторону закрытости ЛЧ»

Думаю, это вполне адекватные деньги за Головина, если он продолжит прогрессировать.
Известия вчера в 16:01
Происшествия

СК запросил у Канады материалы по убийству детей в Ейске в 1942 году

Следственный комитет России попросил Канаду предоставить материалы уголовных дел в отношении Гельмута Оберлендера, который подозревается в причастности к массовому убийству детдомовцев в Ейске в 1942 году.
RT на русском 01:29
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Песков назвал сообщения о встрече Патрушева с Зеленским враньем

В Кремле прокомментировали публикации СМИ о том, что секретарь Совета безопасности Николай Патрушев якобы встречался в Омане с президентом Украины Владимиром Зеленским.
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Политика

Нидерланды отказались судить подозреваемых по делу MH17 в России

Власти Нидерландов отказались от предложения Москвы провести судебный процесс над подозреваемыми в причастности к крушению малайзийского Boeing на Украине в 2014 году на территории России.
REGNUM 00:39
Политика

Губернатор Калужской области Артамонов покинул пост

Глава Калужской области Анатолий Артамонов подал в отставку по собственному желанию.
Газета.Ru 00:37
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Мать петрозаводской школьницы прокомментировала инцидент с директором

Мать петрозаводской школьницы, которую директор образовательного учреждения отчитала из-за внешнего вида, рассказала об инциденте.
РИА Новости вчера в 19:07
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Лукашенко заявил о намеках России на присоединение Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Россия намекает на присоединение Белоруссии в обмен на единые цены на энергоносители, передает БелТА.
Газета.Ru 05:13
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Роберт Паттинсон примерил костюм Бэтмена

В коротком ролике, залитом мрачным красным светом, актер предстал не в полный рост, из-за чего разглядеть костюм во всей красе сложно, но некоторые детали, вроде маски и символа летучей мыши на груди, видны отчетливо.
Газета.Ru 04:03
Политика

Песков: Вопрос о выходном для голосования по Конституции проработают

Напомним, вчера Владимир Путин поддержал предложение рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию о том, что день голосования должен быть будним, но при этом объявлен выходным.
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Происшествия

В Петербурге три человека попытались покинуть карантин по коронавирусу

"Еще трое пациентов больницы имени Боткина выразили желание покинуть карантин (по коронавирусу – ред.), но двоих из них уговорили остаться", - рассказала представитель комздрава, не уточнив подробностей.
РИА Новости 05:25
Общество

Сбербанк опроверг утечку данных клиентов

Сбербанк опроверг информацию об утечке данные 20 тысяч клиентов. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на заявление кредитного учреждения.
Lenta.ru 04:28
Происшествия

Замглавы налоговой инспекции в Подмосковье задержали по делу о неуплате налогов на 1 млрд рублей

Следственный комитет РФ предъявил замначальника инспекции ФНС РФ по Сергиеву Посаду и трем ее подчиненным обвинение в злоупотреблении должностными полномочиями по делу о неуплате налогов на 1 млрд рублей.
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Шоу-бизнес

Надежда Бабкина продемонстрировала идиллию с молодым мужем

Певица и ведущая Первого канала Надежда Бабкина продемонстрировала идиллию со своим молодым супругом.
Bimru.ru вчера в 10:46
Общество

Джефф Безос купил особняк в Беверли-Хиллз стоимостью $165 млн

Основатель крупнейшего онлайн-ритейлера мира Amazon Джефф Безос купил особняк в районе Беверли-Хиллз стоимостью $165 млн, сообщает РБК со ссылкой на The Wall Street Journal (WSJ).
Retailer.ru вчера в 07:38
Происшествия

Мать объяснила, почему оставила младенца у метро в Москве

Мать младенца, обнаруженного сотрудниками московского метро в подземном переходе у "Парка Победы", рассказала на допросе, что решила избавиться от ребенка из-за материальных трудностей, сообщает в пятницу Следственный комитет.
РИА Новости 05:40
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Появились новые льготы на лекарства для пенсионеров.
Вести Подмосковья 03:41
Футбол

«Зенит» не подтвердил аренду Кокорина в «Сочи»

Петербургский "Зенит" не подтвердил информацию о том, что нападающий Александр Кокорин уйдет в аренду в "Сочи", передает "Чемпионат.com".
Газета.Ru 05:32
Общество

В Гидрометцентре рассказали о погоде в марте

Согласно прогнозу заведующей лабораторией Гидрометцентра РФ Людмилы Паршиной, в первый месяц весны на всей территории европейской России температура воздуха будет находиться в пределах климатической нормы, пишет "Российская газета".
Инфорос вчера в 02:35
Футбол

«Зенит» вошел в список финансово стабильных клубов мира

Петербургский «Зенит» попал в тридцатку самых стабильных клубов мира в плане финансовой составляющей.
КМВ Новости 03:50
Политика

В Кремле отреагировали на угрозы российскому послу в Турции

В Кремле уверены, что Анкара примет все меры для безопасности российского посла, а также других российских граждан, заявил Песков, отреагировав на сообщения об угрозах российскому послу.
Lenta.ru 04:44
Армия и оружие

Стало известно о возможной гибели российского военного в Ливии

В октябре в Ливии погиб 55-летний журналист из Екатеринбурга Евгений Илюбаев. Он принимал участие в военных действиях как сотрудник ЧВК.
Lenta.ru 05:21
Общество

Суд заочно арестовал Бориса Минца

Басманный суд заочно арестовал бизнесмена, владельца O1 Group Бориса Минца, рассказала «Ведомостям» пресс-секретарь суда Ирина Морозова.
Ведомости вчера в 03:59
Экономика

Взносы на капремонт за год выросли на 6-10 процентов

Средний минимальный взнос на капремонт за 9 месяцев 2019 года, по данным Фонда содействия реформированию ЖКХ, увеличился до 8,49 рубля за метр - на 10,4%. При этом, по сведениям Ассоциации региональных операторов капремонта (АРОКР) многоквартирных домов, в 2020 году взносы уже повысили 54 региона.
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Политика

FT: Власти США считают, что Дерипаска отмывал деньги Путина

Власти США пришли к выводу, что российский миллиардер Олег Дерипаска владел и отмывал деньги президента России Владимира Путина.
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Происшествия

В Челябинске произошло обрушение в горящем цехе

Обрушение произошло в горящем цехе по производству пищевой пленки в Челябинске на площади 800 квадратных метров, площадь пожара увеличилась до 2,5 тысячи "квадратов", сообщили РИА Новости в пресс-центре ГУМЧС России по региону.
РИА Новости 05:00
Футбол

«Челси» договорился о трансфере Зиеша

Согласно источнику, следующим клубом игрока станет лондонский «Челси», который договорился о его трансфере за 40 млн евро.
ProstoProSport 12 февраля в 16:16
Общество

Россиянам предложили «гаражную амнистию» в 2021 году

Минэкономразвития и Росреестр внесли в правительство РФ законопроект о так называемой гаражной амнистии.
ТАСС вчера в 02:31
Армия и оружие

Донецк вновь оказался под массированным огнём ВСУ

Утром в пятницу, 14 февраля, по западной окраине столицы ДНР был нанесён массированный удар из миномётов со стороны боевиков ВСУ.
ANNA-News 03:47
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