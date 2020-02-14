Происшествия
ТАССФСБ задержала жителя Подмосковья, перечислившего ИГ 25 млн рублей
ФСБ России задержала жителя Московской области, организовавшего сбор денег для запрещенной в России международной террористической организации "Исламское государство", им было перечислено более 25 млн рублей. Об этом ТАСС сообщили в пятницу в Центре общественных связей ФСБ России.
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Происшествия
У генерала ФСБ нашелся только Lexus
ГВСУ СКР, в свою очередь, приняло меры для погашения ущерба по скандальному делу, однако смогло разыскать и арестовать только внедорожник Lexus, принадлежащий генералу.
Футбол
«Суперлиги не будет, но есть движение в сторону закрытости ЛЧ»
Думаю, это вполне адекватные деньги за Головина, если он продолжит прогрессировать.
Происшествия
СК запросил у Канады материалы по убийству детей в Ейске в 1942 году
Следственный комитет России попросил Канаду предоставить материалы уголовных дел в отношении Гельмута Оберлендера, который подозревается в причастности к массовому убийству детдомовцев в Ейске в 1942 году.
Политика
Песков назвал сообщения о встрече Патрушева с Зеленским враньем
В Кремле прокомментировали публикации СМИ о том, что секретарь Совета безопасности Николай Патрушев якобы встречался в Омане с президентом Украины Владимиром Зеленским.
Политика
Нидерланды отказались судить подозреваемых по делу MH17 в России
Власти Нидерландов отказались от предложения Москвы провести судебный процесс над подозреваемыми в причастности к крушению малайзийского Boeing на Украине в 2014 году на территории России.
Политика
Губернатор Калужской области Артамонов покинул пост
Глава Калужской области Анатолий Артамонов подал в отставку по собственному желанию.
Хоккей
Новым президентом КХЛ избран Алексей Морозов
Общество
Мать петрозаводской школьницы прокомментировала инцидент с директором
Мать петрозаводской школьницы, которую директор образовательного учреждения отчитала из-за внешнего вида, рассказала об инциденте.
Политика
Лукашенко заявил о намеках России на присоединение Белоруссии
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Россия намекает на присоединение Белоруссии в обмен на единые цены на энергоносители, передает БелТА.
Кино
Роберт Паттинсон примерил костюм Бэтмена
В коротком ролике, залитом мрачным красным светом, актер предстал не в полный рост, из-за чего разглядеть костюм во всей красе сложно, но некоторые детали, вроде маски и символа летучей мыши на груди, видны отчетливо.
Политика
Песков: Вопрос о выходном для голосования по Конституции проработают
Напомним, вчера Владимир Путин поддержал предложение рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию о том, что день голосования должен быть будним, но при этом объявлен выходным.
Происшествия
В Петербурге три человека попытались покинуть карантин по коронавирусу
"Еще трое пациентов больницы имени Боткина выразили желание покинуть карантин (по коронавирусу – ред.), но двоих из них уговорили остаться", - рассказала представитель комздрава, не уточнив подробностей.
Общество
Сбербанк опроверг утечку данных клиентов
Сбербанк опроверг информацию об утечке данные 20 тысяч клиентов. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на заявление кредитного учреждения.
Происшествия
Замглавы налоговой инспекции в Подмосковье задержали по делу о неуплате налогов на 1 млрд рублей
Следственный комитет РФ предъявил замначальника инспекции ФНС РФ по Сергиеву Посаду и трем ее подчиненным обвинение в злоупотреблении должностными полномочиями по делу о неуплате налогов на 1 млрд рублей.
Шоу-бизнес
Надежда Бабкина продемонстрировала идиллию с молодым мужем
Певица и ведущая Первого канала Надежда Бабкина продемонстрировала идиллию со своим молодым супругом.
Общество
Джефф Безос купил особняк в Беверли-Хиллз стоимостью $165 млн
Основатель крупнейшего онлайн-ритейлера мира Amazon Джефф Безос купил особняк в районе Беверли-Хиллз стоимостью $165 млн, сообщает РБК со ссылкой на The Wall Street Journal (WSJ).
Происшествия
Мать объяснила, почему оставила младенца у метро в Москве
Мать младенца, обнаруженного сотрудниками московского метро в подземном переходе у "Парка Победы", рассказала на допросе, что решила избавиться от ребенка из-за материальных трудностей, сообщает в пятницу Следственный комитет.
Здоровье
Появились новые льготы на лекарства для пенсионеров
Появились новые льготы на лекарства для пенсионеров.
Футбол
«Зенит» не подтвердил аренду Кокорина в «Сочи»
Петербургский "Зенит" не подтвердил информацию о том, что нападающий Александр Кокорин уйдет в аренду в "Сочи", передает "Чемпионат.com".
Общество
В Гидрометцентре рассказали о погоде в марте
Согласно прогнозу заведующей лабораторией Гидрометцентра РФ Людмилы Паршиной, в первый месяц весны на всей территории европейской России температура воздуха будет находиться в пределах климатической нормы, пишет "Российская газета".
Футбол
«Зенит» вошел в список финансово стабильных клубов мира
Петербургский «Зенит» попал в тридцатку самых стабильных клубов мира в плане финансовой составляющей.
Политика
В Кремле отреагировали на угрозы российскому послу в Турции
В Кремле уверены, что Анкара примет все меры для безопасности российского посла, а также других российских граждан, заявил Песков, отреагировав на сообщения об угрозах российскому послу.
Армия и оружие
Стало известно о возможной гибели российского военного в Ливии
В октябре в Ливии погиб 55-летний журналист из Екатеринбурга Евгений Илюбаев. Он принимал участие в военных действиях как сотрудник ЧВК.
Общество
Суд заочно арестовал Бориса Минца
Басманный суд заочно арестовал бизнесмена, владельца O1 Group Бориса Минца, рассказала «Ведомостям» пресс-секретарь суда Ирина Морозова.
Экономика
Взносы на капремонт за год выросли на 6-10 процентов
Средний минимальный взнос на капремонт за 9 месяцев 2019 года, по данным Фонда содействия реформированию ЖКХ, увеличился до 8,49 рубля за метр - на 10,4%. При этом, по сведениям Ассоциации региональных операторов капремонта (АРОКР) многоквартирных домов, в 2020 году взносы уже повысили 54 региона.
Политика
FT: Власти США считают, что Дерипаска отмывал деньги Путина
Власти США пришли к выводу, что российский миллиардер Олег Дерипаска владел и отмывал деньги президента России Владимира Путина.
Происшествия
В Челябинске произошло обрушение в горящем цехе
Обрушение произошло в горящем цехе по производству пищевой пленки в Челябинске на площади 800 квадратных метров, площадь пожара увеличилась до 2,5 тысячи "квадратов", сообщили РИА Новости в пресс-центре ГУМЧС России по региону.
Футбол
«Челси» договорился о трансфере Зиеша
Согласно источнику, следующим клубом игрока станет лондонский «Челси», который договорился о его трансфере за 40 млн евро.
Общество
Россиянам предложили «гаражную амнистию» в 2021 году
Минэкономразвития и Росреестр внесли в правительство РФ законопроект о так называемой гаражной амнистии.
Армия и оружие
Донецк вновь оказался под массированным огнём ВСУ
Утром в пятницу, 14 февраля, по западной окраине столицы ДНР был нанесён массированный удар из миномётов со стороны боевиков ВСУ.