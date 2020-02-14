Происшествия

ТАССТАССФСБ задержала жителя Подмосковья, перечислившего ИГ 25 млн рублей

ФСБ России задержала жителя Московской области, организовавшего сбор денег для запрещенной в России международной террористической организации "Исламское государство", им было перечислено более 25 млн рублей. Об этом ТАСС сообщили в пятницу в Центре общественных связей ФСБ России.
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