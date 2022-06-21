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ФСБ задержала жителя Владимирской области за подготовку теракта на митинге, он сознался

Во Владимирской области сотрудники ФСБ задержали мужчину по подозрению в подготовке теракта на антиправительственном митинге.
Lenta.ru
Для реализации преступного замысла, указанный гражданин, обладая специальными техническим навыками, разработал и изготовил "средства инициирования взрывчатых веществ", а также несколько единиц огнестрельного оружия.
РИА Новости
Задержанный планировал применить взрывные устройства и оружие в отношении представителей органов власти в ходе участия в несанкционированном антиправительственном митинге.
ТАСС
В настоящий момент житель региона находится под стражей.
РИА Новости

Подробнее о событии

Под Владимиром задержан подозреваемый в подготовке теракта на несанкционированном митинге
ТАСС07:34
Под Владимиром задержали мужчину за подготовку теракта на митинге со взрывами и стрельбой
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Сотрудники ФСБ задержали жителя Владимирской области, готовившего теракт на митинге
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