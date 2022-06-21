Lenta.ruФСБ задержала жителя Владимирской области за подготовку теракта на митинге, он созналсяВо Владимирской области сотрудники ФСБ задержали мужчину по подозрению в подготовке теракта на антиправительственном митинге.Lenta.ruДля реализации преступного замысла, указанный гражданин, обладая специальными техническим навыками, разработал и изготовил "средства инициирования взрывчатых веществ", а также несколько единиц огнестрельного оружия.РИА НовостиЗадержанный планировал применить взрывные устройства и оружие в отношении представителей органов власти в ходе участия в несанкционированном антиправительственном митинге.ТАССВ настоящий момент житель региона находится под стражей.РИА НовостиЧитать далееСвернутьИзвестияИзвестияРИА НовостиPro Город ВладимирШестой каналТелеканал 360°Губерния-33ЦарьградТК ЗвездаСиловой блокГазета.RuФАНПроВладимирREGNUMИА Красная ВеснаПовестка дняИзвестияNewInformТВ МигПодробнее о событииПод Владимиром задержан подозреваемый в подготовке теракта на несанкционированном митингеТАСС07:34Под Владимиром задержали мужчину за подготовку теракта на митинге со взрывами и стрельбойФАН07:36Сотрудники ФСБ задержали жителя Владимирской области, готовившего теракт на митингеРИА Новости07:35ФСБ предотвратила теракт во Владимирской областиURA.Ru07:45Подозреваемый в подготовке теракта арестован во Владимирской областиИнтерфакс - Россия07:33Жителя Владимирской области обвиняют в подготовке теракта на почве ненависти к властиЗебра ТВ07:26Житель Владимирской области готовил терактТВ Миг07:15Показать ещёОценить289Поделиться