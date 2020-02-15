Общество
ИнтерфаксРоссийские пограничники задержали в Азовском море судно с украинцами
По ее данным, капитан судна не выполнил законное требование пограничного наряда об остановке и предпринял попытку скрыться. Как рассказали пограничники, в ходе осмотра корабля было выявлено более 290 экземпляров камбалы-калкан, а также незаконное орудие лова - ставная сеть.
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с чего всё началось
Сотрудники пограничного управления ФСБ России по республике Крым задержали маломерное судно с четырьмя гражданами Украины на борту без документов, удостоверяющих их личности, в западной части Азовского моря, сообщила пресс-служба ведомства в субботу.Интерфакс04:49
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Зеленский ответил на обвинения в предательстве из-за беседы с Путиным
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Экономика
Евроскептицизм: почему европейская валюта терпит бедствие в 2020 году
Лишь сотых долей цента не хватает европейской валюте, чтобы обновить антирекорд трех последних лет.
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По словам Синявского, при модернизации танк разбирается полностью, после чего собирается полностью из новых деталей, которые производятся исключительно на Украине.
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Лицо сына от Тимати впервые показала Анастасия Решетова
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Общество
В Петербурге задержали участников акции в защиту Конституции
В Петербурге сотрудники полиции задержали участников акции против внесения изменений в Конституцию России.
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Мария Захарова заявила о своем неуважении к Ксении Собчак
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В России обвинили Турцию в передаче террористам американских ПЗРК
Российский военно-дипломатический источник обвинил Турцию в передаче террористам в Сирии переносных зенитных ракетных комплексов (ПЗРК) американского производства.
Технологии
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Киберпреступники могут получать удаленный доступ к веб-камерам ноутбуков и ПК.
Биатлон
Устюгов прокомментировал решение IBU о дисквалификации
Российский биатлонист Евгений Устюгов заявил, что не удивлен решению Международного союза биатлонистов (IBU) о его дисквалификации за нарушение антидопинговых правил.
Шоу-бизнес
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Общество
Киркоров не боится обвинений в оскорблении чувств верующих из-за клипа
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Общество
В Европе зафиксирована первая смерть человека от коронавируса
В Европе зафиксирована первая смерть человека от коронавируса, сообщает BFM TV со ссылкой на министра здравоохранения Франции Аньес Бузен.
Политика
Стали известны тезисы Кремля для агитации за поправки в Конституцию
Администрация президента РФ определилась с главными пунктами для информационной кампании в поддержку изменений в Конституцию.
Политика
Зеленский выступил за патрулирование границы с Россией в Донбассе вместе с ОБСЕ, ДНР и ЛНР
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина надеется на продвижение идеи совместного патрулирования с представителями ОБСЕ и Донецкой и Луганской народных республик границы С Россией в Донбассе во время подготовки к местным выборам.
Религия
Православные отмечают Сретение Господне
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