Общество

ИнтерфаксИнтерфаксРоссийские пограничники задержали в Азовском море судно с украинцами

По ее данным, капитан судна не выполнил законное требование пограничного наряда об остановке и предпринял попытку скрыться. Как рассказали пограничники, в ходе осмотра корабля было выявлено более 290 экземпляров камбалы-калкан, а также незаконное орудие лова - ставная сеть.
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Российские пограничники задержали в Азовском море судно с украинцами

Сотрудники пограничного управления ФСБ России по республике Крым задержали маломерное судно с четырьмя гражданами Украины на борту без документов, удостоверяющих их личности, в западной части Азовского моря, сообщила пресс-служба ведомства в субботу.
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