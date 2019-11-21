Политика

Газета.RuГазета.RuФСБ: задержанные корабли были переданы Украине в нормальном состоянии

Задержанные в ноябре 2018 года за провокацию в керченском проливе корабли были переданы Украине в нормальном состоянии и с рабочей сантехникой. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление Центра общественных связей (ЦОС) ФСБ России.
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с чего всё началось

В ФСБ ответили на претензии Украины об «угробленных» Россией кораблях

Военные суда, задержанные за провокацию в Керченском проливе в ноябре прошлого года, были переданы Украине в нормальном состоянии и с исправной сантехникой, что подтверждает видеозапись. Об этом говорится в заявлении Центра общественных связей (ЦОС) ФСБ России, поступившем в ТАСС.
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