Военные суда, задержанные за провокацию в Керченском проливе в ноябре прошлого года, были переданы Украине в нормальном состоянии и с исправной сантехникой, что подтверждает видеозапись. Об этом говорится в заявлении Центра общественных связей (ЦОС) ФСБ России, поступившем в ТАСС.

с чего всё началось

Задержанные в ноябре 2018 года за провокацию в керченском проливе корабли были переданы Украине в нормальном состоянии и с рабочей сантехникой. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление Центра общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

ФСБ: задержанные корабли были переданы Украине в нормальном состоянии

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