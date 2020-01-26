Правоохранительные органы Петербурга возбудили уголовное дело по факту пропажи студента медицинского вуза Сергея Павлова. Молодого человека уже объявили в федеральный розыск.

ФСБ подключится к поиску исчезнувшего студента медвуза в Петербурге

Религия Ушел из жизни протоиерей Всеволод Чаплин Скончался известный священник и общественный деятель, автор и ведущий программ на ТВ и радио протоиерей Всеволод Чаплин.

Космос Потенциально опасный астероид приблизится к Земле 15 февраля Диаметр небесного тела составляет до 990 метров. Огромный астероид под номером 163373 пролетит рядом с Землей 15 февраля.

Общество Назван вероятный источник коронавируса в Китае Китайские ученые из Национального центра по профилактике и контролю заболеваний установили, что вероятным источником нового типа коронавируса 2019-nCoV стали дикие животные.

Общество Си Цзиньпин прокомментировал эпидемию коронавируса Председатель КНР Си Цзиньпин заявил о важности контроля и профилактики нового коронавируса.

Биатлон Фуркад оценил выступление Логинова в этом сезоне Французский биатлонист Мартен Фуркад поделился мнением о выступлении спортсмена сборной России Александра Логинова в текущем сезоне.

Армия и оружие Американские военные в Европе отработают сценарий «войны 2028 года» Штаты уже начали переброску военной техники на территорию стран Балтии, а также Польши и Грузии - именно там и пройдут учения, которые в сценарии называются как «война 2028 года».

Гаджеты Redmi работает над созданием недорогого конкурента Xiaomi Mi Watch В Сети появилась информация о том, что китайская компания Redmi работает над созданием бюджетного аналога «умных» часов Xiaomi Mi Watch.Как стало известно, индийский регулятор BIS уже сертифицировал модель под номером HMSH01GE.

Культура Ведущей нового реалити-шоу станет 3D Людмила Гурченко Сделать Гурченко ведущей помогли технологии - нейронная сеть с искусственным интеллектом воссоздаст образ легендарной актрисы в формате 3D.

Политика Раскрыт порядок принятия поправок в Конституцию Закон о внесении поправок вступит в силу только с одобрения на общероссийском голосовании, а подпись президента лишь запустит вторую часть, рассказал глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников в интервью «Российской газете».