Происшествия
Neva.TodayФСБ подключится к поиску исчезнувшего студента медвуза в Петербурге
Правоохранительные органы Петербурга возбудили уголовное дело по факту пропажи студента медицинского вуза Сергея Павлова. Молодого человека уже объявили в федеральный розыск.
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Происшествия
Установлена личность оставившего детей в Шереметьево мужчины
Сотрудники полиции установили личность мужчины, оставившего детей в московском аэропорту Шереметьево. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
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Ушел из жизни протоиерей Всеволод Чаплин
Скончался известный священник и общественный деятель, автор и ведущий программ на ТВ и радио протоиерей Всеволод Чаплин.
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Режиссер Римас Туминас негативно высказался о Домогарове
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Потенциально опасный астероид приблизится к Земле 15 февраля
Диаметр небесного тела составляет до 990 метров. Огромный астероид под номером 163373 пролетит рядом с Землей 15 февраля.
Происшествия
На Кутузовском проспекте в Москве найден труп студентки
Труп 19-летней девушки обнаружен сегодня утром на западе Москвы. Предположительно речь идет о суициде.
Общество
Иранский провидец 11 лет провел в медитациях
Загадочный старец Салман Салехигударза из Ирана рассказал НТВ, как развивал свой дар ясновидения.
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Назван вероятный источник коронавируса в Китае
Китайские ученые из Национального центра по профилактике и контролю заболеваний установили, что вероятным источником нового типа коронавируса 2019-nCoV стали дикие животные.
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Большунов проиграл Клэбо в спринте в Оберстдорфе
Норвежец Клэбо преодолел дистанцию за 3 минуты и 29,46 секунды. Большунов вылетел в полуфинале спринта.
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Си Цзиньпин прокомментировал эпидемию коронавируса
Председатель КНР Си Цзиньпин заявил о важности контроля и профилактики нового коронавируса.
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Штаты уже начали переброску военной техники на территорию стран Балтии, а также Польши и Грузии - именно там и пройдут учения, которые в сценарии называются как «война 2028 года».
Происшествия
В Махачкале взорвался газ в жилом доме
В подвале многоэтажного жилого дома в Махачкале произошел взрыв газа.
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Женщина, подозреваемая в убийстве двоих из четверых своих детей в городе Кудымкаре Пермского края, скончалась в больнице.
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Прокачка газа по газопроводу «Ямал-Европа» может остановиться в мае
Российская Федерация может прекратить прокачку газа в Евросоюз по газопроводу «Ямал-Европа» уже весной 2020 года.
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Первый канал раскрыл имена наставников нового сезона шоу «Голос. Дети»
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Redmi работает над созданием недорогого конкурента Xiaomi Mi Watch
В Сети появилась информация о том, что китайская компания Redmi работает над созданием бюджетного аналога «умных» часов Xiaomi Mi Watch.Как стало известно, индийский регулятор BIS уже сертифицировал модель под номером HMSH01GE.
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Синоптики предупредили об аномальной погоде в России в феврале
Метеорологи предполагают, что в феврале холодная аномалия температурного режима наступит лишь на северо-востоке России.
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Ведущей нового реалити-шоу станет 3D Людмила Гурченко
Сделать Гурченко ведущей помогли технологии - нейронная сеть с искусственным интеллектом воссоздаст образ легендарной актрисы в формате 3D.
Политика
Раскрыт порядок принятия поправок в Конституцию
Закон о внесении поправок вступит в силу только с одобрения на общероссийском голосовании, а подпись президента лишь запустит вторую часть, рассказал глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников в интервью «Российской газете».
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Специалисты рассказали, почему переевший человек ест и не может остановиться, а также - как побороть в себе привычку переедать.
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Пока звезда сериала "Рыжая" была на сцене, Лавыгин ждал ее в гримерке.
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Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебреисус объявил поздно вечером, что он находится на пути в Пекин.
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Происхождение китайского коронавируса от змей подвергли сомнению
Политика
Владислав Сурков ушел с госслужбы, заявил политолог
Помощник президента Владислав Сурков ушел с госслужбы, сообщил политолог Алексей Чеснаков.