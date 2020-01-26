Происшествия

Neva.TodayNeva.TodayФСБ подключится к поиску исчезнувшего студента медвуза в Петербурге

Правоохранительные органы Петербурга возбудили уголовное дело по факту пропажи студента медицинского вуза Сергея Павлова. Молодого человека уже объявили в федеральный розыск.
Читать в источнике
Комментировать13

Подробнее о событии

Загадочным исчезновением студента петербургского медвуза займётся ФСБ. На поиск ориентированы все полицейские страны

Фонтанка.Ру08:50

Загадочное исчезновение студента-медика в Петербурге будет расследовать ФСБ

78.ru12:22

Мать пропавшего в Петербурге студента-медика написала письмо президенту

Петербургский дневник12:57

Поиском пропавшего студента петербургского медицинского вуза займется ФСБ

АБН10:31

Розыском пропавшего студента петербургского медвуза займётся ФСБ

Peterburg2.ru10:55

Пропавшего петербургского студента начала искать ФСБ

Мойка7813:41

ФСБ займется поиском пропавшего студента медицинского вуза

Lenta.ru09:59
Показать все источники
Автоматически обработано 7059 источников, обновлено в 13:51, Ашберн
Происшествия

Установлена личность оставившего детей в Шереметьево мужчины

Сотрудники полиции установили личность мужчины, оставившего детей в московском аэропорту Шереметьево. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
Газета.Ru 12:58
Кино

Фильм «Холоп» теперь показывают в США и Канаде

Live24 05:55
Религия

Ушел из жизни протоиерей Всеволод Чаплин

Скончался известный священник и общественный деятель, автор и ведущий программ на ТВ и радио протоиерей Всеволод Чаплин.
Российская газета 11:17
Культура

Режиссер Римас Туминас негативно высказался о Домогарове

Культуромания 08:01
Космос

Потенциально опасный астероид приблизится к Земле 15 февраля

Диаметр небесного тела составляет до 990 метров. Огромный астероид под номером 163373 пролетит рядом с Землей 15 февраля.
МР7.ру вчера в 03:25
Происшествия

На Кутузовском проспекте в Москве найден труп студентки

Труп 19-летней девушки обнаружен сегодня утром на западе Москвы. Предположительно речь идет о суициде.
Московский Комсомолец 04:56
Общество

Иранский провидец 11 лет провел в медитациях

Загадочный старец Салман Салехигударза из Ирана рассказал НТВ, как развивал свой дар ясновидения.
НТВ 04:27
Биатлон

Олимпийский чемпион отчитал «еле волочащих ноги» российских биатлонистов

Lenta.ru 12:31
Общество

Назван вероятный источник коронавируса в Китае

Китайские ученые из Национального центра по профилактике и контролю заболеваний установили, что вероятным источником нового типа коронавируса 2019-nCoV стали дикие животные.
RT на русском 11:16
Общество

Галкин прокомментировал сообщения о вырубке леса около его замка

РИА Новости 09:02
Спорт

Большунов проиграл Клэбо в спринте в Оберстдорфе

Норвежец Клэбо преодолел дистанцию за 3 минуты и 29,46 секунды. Большунов вылетел в полуфинале спринта.
Брянская улица 07:39
Общество

Си Цзиньпин прокомментировал эпидемию коронавируса

Председатель КНР Си Цзиньпин заявил о важности контроля и профилактики нового коронавируса.
Pravda.Ru вчера в 10:11
Биатлон

Фуркад оценил выступление Логинова в этом сезоне

Французский биатлонист Мартен Фуркад поделился мнением о выступлении спортсмена сборной России Александра Логинова в текущем сезоне.
Матч ТВ 11:58
Политика

Пушков прокомментировал слова Кравчука о возвращении Крыма и Донбасса

Кравчук не назвал никаких "способов" возвращения Крыма и Донбасса, считает член Совета Федерации Алексей Пушков.
РИА Новости 02:01
Шоу-бизнес

В Сети появилось фото 70-летнего Михаила Боярского без шляпы и очков

RuNews24.ru 08:58
Армия и оружие

Американские военные в Европе отработают сценарий «войны 2028 года»

Штаты уже начали переброску военной техники на территорию стран Балтии, а также Польши и Грузии - именно там и пройдут учения, которые в сценарии называются как «война 2028 года».
Что происходит 05:39
Происшествия

В Махачкале взорвался газ в жилом доме

В подвале многоэтажного жилого дома в Махачкале произошел взрыв газа.
BFM.ru 08:19
Происшествия

Подозреваемая в убийстве двух своих детей умерла в больнице под Пермью

Женщина, подозреваемая в убийстве двоих из четверых своих детей в городе Кудымкаре Пермского края, скончалась в больнице.
RT на русском 12:52
Энергетика

Прокачка газа по газопроводу «Ямал-Европа» может остановиться в мае

Российская Федерация может прекратить прокачку газа в Евросоюз по газопроводу «Ямал-Европа» уже весной 2020 года.
REGNUM 08:18
Культура

Первый канал раскрыл имена наставников нового сезона шоу «Голос. Дети»

iReactor вчера в 14:32
Гаджеты

Redmi работает над созданием недорогого конкурента Xiaomi Mi Watch

В Сети появилась информация о том, что китайская компания Redmi работает над созданием бюджетного аналога «умных» часов Xiaomi Mi Watch.Как стало известно, индийский регулятор BIS уже сертифицировал модель под номером HMSH01GE.
UfaTime.ru 05:40
Общество

Синоптики предупредили об аномальной погоде в России в феврале

Метеорологи предполагают, что в феврале холодная аномалия температурного режима наступит лишь на северо-востоке России.
Газета.Ru вчера в 16:14
Происшествия

Мать постирала младенца в стиральной машине под Свердловском

Газета.Ru 12:19
Культура

Ведущей нового реалити-шоу станет 3D Людмила Гурченко

Сделать Гурченко ведущей помогли технологии - нейронная сеть с искусственным интеллектом воссоздаст образ легендарной актрисы в формате 3D.
Вестник Кавказа 24 января в 22:43
Политика

Раскрыт порядок принятия поправок в Конституцию

Закон о внесении поправок вступит в силу только с одобрения на общероссийском голосовании, а подпись президента лишь запустит вторую часть, рассказал глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников в интервью «Российской газете».
Lenta.ru 11:21
Здоровье

Врачи рассказали, почему происходит переедание и как его предотвратить

Специалисты рассказали, почему переевший человек ест и не может остановиться, а также - как побороть в себе привычку переедать.
РЕН ТВ 03:12
Шоу-бизнес

Звезда сериала «Кухня» женился на Марии Луговой

Пока звезда сериала "Рыжая" была на сцене, Лавыгин ждал ее в гримерке.
StarHit.ru 03:30
Общество

Глава ВОЗ отправился в Китай для обсуждения коронавируса

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебреисус объявил поздно вечером, что он находится на пути в Пекин.
Коммерсантъ 12:59
Наука

Происхождение китайского коронавируса от змей подвергли сомнению

Уфимские Заметки вчера в 13:32
Политика

Владислав Сурков ушел с госслужбы, заявил политолог

Помощник президента Владислав Сурков ушел с госслужбы, сообщил политолог Алексей Чеснаков.
РИА Новости вчера в 00:17
Главное