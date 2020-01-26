Происшествия

Lenta.ruLenta.ruФСБ займется поиском пропавшего студента медицинского вуза

В Петербурге возбуждено уголовное дело об убийстве после пропажи студента медицинского вуза Сергея Павлова. Об этом «Фонтанке» сообщила его мать Ирина. Она обратилась с заявлением в ФСБ, чтобы попытаться получить доступ к мессенджерам сына.
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Загадочным исчезновением студента петербургского медвуза займётся ФСБ. На поиск ориентированы все полицейские страны

Фонтанка.Ру08:50

«Его могли похитить бандиты, которым нужен хирург»: В Петербурге возбудили уголовное дело после пропажи студента-медика

КП - Санкт-Петербург10:40

Загадочное исчезновение студента-медика в Петербурге будет расследовать ФСБ

78.ru12:22

Мать пропавшего в Петербурге студента-медика написала письмо президенту

Петербургский дневник12:57

Поиском пропавшего студента петербургского медицинского вуза займется ФСБ

АБН10:31

Розыском пропавшего студента петербургского медвуза займётся ФСБ

Peterburg2.ru10:55

Пропавшего петербургского студента начала искать ФСБ

Мойка7813:41
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Армия и оружие

На территорию посольства США в Багдаде упали ракеты

Три ракеты упали вечером в воскресенье на территории посольства США в Багдаде, одна из них поразила ресторан дипмиссии, сообщил телеканал "Аль-Арабия" со ссылкой на источник в службах безопасности Ирака.
РИА Новости 16:16
Баскетбол

Леброн Джеймс обошёл Коби Брайанта по очкам за карьеру в НБА

Форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс обошёл легендарного Коби Брайанта в списке самых результативных игроков в истории Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
RT на русском 00:41
Происшествия

Пятикратный чемпион НБА Кобе Брайант погиб в авиакатастрофе в США

В течение игровой карьеры Брайанту удалось стать пятикратным чемпионом НБА, MVP регулярного чемпионата (сезон 2008/2009), а также дважды MVP финальной серии НБА (в 2009 и 2010 годах).
РБК 15:42
Общество

ПФР рассказал, кому из работающих пенсионеров проиндексируют пенсии

Одобренные Госдумой в первом чтении поправки к Конституции предполагают индексацию пенсий, в том числе работающим пенсионерам.
Солидарность 05:49
Футбол

Гончаренко оценил Караева, который находится на просмотре в ЦСКА

Главный тренер московского ЦСКА Виктор Гончаренко оценил работу нападающего клуба КАМАЗ Давида Караева на сборах с командой.
Матч ТВ 14:43
Происшествия

Раскрыто содержание записки отца оставленных в Шереметьеве детей

Уполномоченный по правам ребёнка в Московской области Ксения Мишонова рассказала о содержании записки отца двух мальчиков 2011 и 2014 годов рождения, которых обнаружили в аэропорту Шереметьево без сопровождения взрослых.
RT на русском 14:43
Религия

Умер протоиерей РПЦ Всеволод Чаплин

В возрасте 51 года умер протоиерей Всеволод Чаплин, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на его прихожан.
Коммерсантъ 10:03
Политика

Раскрыт порядок принятия поправок в Конституцию

Закон о внесении поправок вступит в силу только с одобрения на общероссийском голосовании, а подпись президента лишь запустит вторую часть, рассказал глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников в интервью «Российской газете».
Lenta.ru 11:21
Футбол

«Наполи» обыграл «Ювентус» в 21-м туре Серии А

RT на русском 16:41
Происшествия

Автомобиль упал в реку в центре Москвы

В Москве автомобиль сорвался в реку Яузу.
Газета.Ru 14:03
Общество

Водонаева вновь оскорбила получателей маткапитала

Телеведущая и модель Алена Водонаева заявила в эфире НТВ, что не собирается менять точку зрения по вопросу материнского капитала, назвав часть потенциальных получателей выплат "пьющими" и "маргиналами".
РИА Новости вчера в 20:35
Культура

Стали известны имена наставников нового сезона шоу «Голос. Дети»

Кресла наставников займут Баста, Полина Гагарина и Валерий Меладзе. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на пресс-службу канала.
Невские Новости вчера в 11:45
Армия и оружие

Американские военные в Европе отработают сценарий «войны 2028 года»

Штаты уже начали переброску военной техники на территорию стран Балтии, а также Польши и Грузии - именно там и пройдут учения, которые в сценарии называются как «война 2028 года».
Что происходит 05:39
Политика

Сатановский назвал Качиньского «Иудой» за слова о компенсации Польше

Авторитетный российский политолог Евгений Сатановский отреагировал на слова лидера правящей партии Польши «Право и справедливость» Ярослава Качиньского о том, что Москва якобы должна выплатить Варшаве компенсацию за ущерб, причиненный во Второй мировой войне.
Экономика сегодня 12:47
Общество

Синоптики предупредили об аномальной погоде в России в феврале

Метеорологи предполагают, что в феврале холодная аномалия температурного режима наступит лишь на северо-востоке России.
Газета.Ru вчера в 16:14
Кино

Фильм «Холоп» теперь показывают в США и Канаде

Live24 05:55
Политика

Зеленский встретился в Польше с бывшими узниками Освенцима

Президент Украины Владимир Зеленский принял участие в вечере по случаю 75-й годовщины освобождения нацистского концлагеря Аушвиц-Биркенау (Освенцим) в Польше, на котором присутствовали бывшие пленники лагеря и их семьи, сообщила в воскресенье пресс-служба офиса украинского президента.
РИА Новости 15:58
Шоу-бизнес

Ольга Бузова устроила девичник на фоне слухов о скорой свадьбе

В обоих случаях компанию Ольге составлял Давид, и после недавнего дня рождения Ольги, который та отпраздновала именно в Таиланде, слухи о скорой свадьбе возникли с новой силой.
Bimru.ru 11:11
Футбол

«Рома» и «Лацио» сыграли вничью в римском дерби

В матче 21-го тура чемпионата Италии среди команд серии А римские «Рома» и «Лацио» сыграли вничью.
RT на русском 13:53
Технологии

ФАС представила правила предустановки российского ПО на смартфоны

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ представила предварительный список программ, которые должны быть установлены на смартфонах, планшетах, компьютерах и телевизорах с поддержкой Smart TV, реализуемых на территории России.
iReactor 23 января в 22:20
Общество

В Сети сравнили цены на продукты в Киеве и Донецке

РИА Новости вчера в 18:12
Шоу-бизнес

Кристина Агилера приятно удивила фанатов горячим снимком

Кристина Агилера, исполнительница из США, решила порадовать своих поклонников новой фотографией в полуобнаженном виде.
Discover24 вчера в 05:23
Происшествия

Самолет, летевший из Минска в Мюнхен, оставил в Гродно шесть человек

Вести.Ru вчера в 09:27
Кино

Билл Мюррей появится в новой части «Охотников за привидениями»

Режиссером картины «Охотники за привидениями: Наследники» станет Джейсон Райтман, сын Айвана Райтмана, снявшего предыдущие фильмы франшизы.
Известия 16:46
Общество

Япония надеется эвакуировать своих граждан из Китая

Как информирует МИД Японии, власти страны готовы направить чартерный рейс, на котором японские граждане, находящиеся в Китае в заражённых зонах, могли бы вернуться на родину.
Shraibikus News 05:07
Происшествия

В Курске две девочки погибли, провалившись под лед

Сегодня в Единую дежурно-диспетчерскую службу Курска поступило сообщение о том, что на реке Сейм под лёд провалились дети.
Курск сегодня 11:07
Экономика

Мишустина попросили об амнистии капиталов для малого бизнеса

"Партия Роста" обратилась к председателю правительства РФ Михаилу Мишустину с предложением провести налоговую амнистию для малого бизнеса, говорится в письме партии, которое имеется в распоряжении РИА Новости.
РИА Новости 16:19
Технологии

Создана интерактивная карта распространения китайского коронавируса

Центр системных исследований и инжиниринга создал специальную онлайн-панель для мониторинга распространения из Китая нового штамма коронавируса 2019-nCoV.
Профиль 13:13
Экономика

Bloomberg предсказал рост акций компаний на фоне смены кабмина

Акции нескольких компаний могут вырасти на рынке на фоне смены состава правительства и реализации им социальных мер.
Известия 24 января в 07:44
Киберспорт

В Dota 2 вышло обновление 7.24. Убрали святыни и добавили новых героев в Captain’s Mode

В Dota 2 вышло обновление 7.24. С ним в игре уменьшили число слотов в рюкзаке, а также добавили общий тайник у фонтана.
CyberSport.ru 16:31
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