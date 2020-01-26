Происшествия
Lenta.ruФСБ займется поиском пропавшего студента медицинского вуза
В Петербурге возбуждено уголовное дело об убийстве после пропажи студента медицинского вуза Сергея Павлова. Об этом «Фонтанке» сообщила его мать Ирина. Она обратилась с заявлением в ФСБ, чтобы попытаться получить доступ к мессенджерам сына.
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Армия и оружие
На территорию посольства США в Багдаде упали ракеты
Три ракеты упали вечером в воскресенье на территории посольства США в Багдаде, одна из них поразила ресторан дипмиссии, сообщил телеканал "Аль-Арабия" со ссылкой на источник в службах безопасности Ирака.
Баскетбол
Леброн Джеймс обошёл Коби Брайанта по очкам за карьеру в НБА
Форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс обошёл легендарного Коби Брайанта в списке самых результативных игроков в истории Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
Происшествия
Пятикратный чемпион НБА Кобе Брайант погиб в авиакатастрофе в США
В течение игровой карьеры Брайанту удалось стать пятикратным чемпионом НБА, MVP регулярного чемпионата (сезон 2008/2009), а также дважды MVP финальной серии НБА (в 2009 и 2010 годах).
Общество
ПФР рассказал, кому из работающих пенсионеров проиндексируют пенсии
Одобренные Госдумой в первом чтении поправки к Конституции предполагают индексацию пенсий, в том числе работающим пенсионерам.
Футбол
Гончаренко оценил Караева, который находится на просмотре в ЦСКА
Главный тренер московского ЦСКА Виктор Гончаренко оценил работу нападающего клуба КАМАЗ Давида Караева на сборах с командой.
Происшествия
Раскрыто содержание записки отца оставленных в Шереметьеве детей
Уполномоченный по правам ребёнка в Московской области Ксения Мишонова рассказала о содержании записки отца двух мальчиков 2011 и 2014 годов рождения, которых обнаружили в аэропорту Шереметьево без сопровождения взрослых.
Религия
Умер протоиерей РПЦ Всеволод Чаплин
В возрасте 51 года умер протоиерей Всеволод Чаплин, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на его прихожан.
Политика
Раскрыт порядок принятия поправок в Конституцию
Закон о внесении поправок вступит в силу только с одобрения на общероссийском голосовании, а подпись президента лишь запустит вторую часть, рассказал глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников в интервью «Российской газете».
Футбол
«Наполи» обыграл «Ювентус» в 21-м туре Серии А
Происшествия
Автомобиль упал в реку в центре Москвы
В Москве автомобиль сорвался в реку Яузу.
Общество
Водонаева вновь оскорбила получателей маткапитала
Телеведущая и модель Алена Водонаева заявила в эфире НТВ, что не собирается менять точку зрения по вопросу материнского капитала, назвав часть потенциальных получателей выплат "пьющими" и "маргиналами".
Культура
Стали известны имена наставников нового сезона шоу «Голос. Дети»
Кресла наставников займут Баста, Полина Гагарина и Валерий Меладзе. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на пресс-службу канала.
Армия и оружие
Американские военные в Европе отработают сценарий «войны 2028 года»
Штаты уже начали переброску военной техники на территорию стран Балтии, а также Польши и Грузии - именно там и пройдут учения, которые в сценарии называются как «война 2028 года».
Политика
Сатановский назвал Качиньского «Иудой» за слова о компенсации Польше
Авторитетный российский политолог Евгений Сатановский отреагировал на слова лидера правящей партии Польши «Право и справедливость» Ярослава Качиньского о том, что Москва якобы должна выплатить Варшаве компенсацию за ущерб, причиненный во Второй мировой войне.
Общество
Синоптики предупредили об аномальной погоде в России в феврале
Метеорологи предполагают, что в феврале холодная аномалия температурного режима наступит лишь на северо-востоке России.
Политика
Зеленский встретился в Польше с бывшими узниками Освенцима
Президент Украины Владимир Зеленский принял участие в вечере по случаю 75-й годовщины освобождения нацистского концлагеря Аушвиц-Биркенау (Освенцим) в Польше, на котором присутствовали бывшие пленники лагеря и их семьи, сообщила в воскресенье пресс-служба офиса украинского президента.
Шоу-бизнес
Ольга Бузова устроила девичник на фоне слухов о скорой свадьбе
В обоих случаях компанию Ольге составлял Давид, и после недавнего дня рождения Ольги, который та отпраздновала именно в Таиланде, слухи о скорой свадьбе возникли с новой силой.
Футбол
«Рома» и «Лацио» сыграли вничью в римском дерби
В матче 21-го тура чемпионата Италии среди команд серии А римские «Рома» и «Лацио» сыграли вничью.
Технологии
ФАС представила правила предустановки российского ПО на смартфоны
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ представила предварительный список программ, которые должны быть установлены на смартфонах, планшетах, компьютерах и телевизорах с поддержкой Smart TV, реализуемых на территории России.
Общество
В Сети сравнили цены на продукты в Киеве и Донецке
Шоу-бизнес
Кристина Агилера приятно удивила фанатов горячим снимком
Кристина Агилера, исполнительница из США, решила порадовать своих поклонников новой фотографией в полуобнаженном виде.
Происшествия
Самолет, летевший из Минска в Мюнхен, оставил в Гродно шесть человек
Кино
Билл Мюррей появится в новой части «Охотников за привидениями»
Режиссером картины «Охотники за привидениями: Наследники» станет Джейсон Райтман, сын Айвана Райтмана, снявшего предыдущие фильмы франшизы.
Общество
Япония надеется эвакуировать своих граждан из Китая
Как информирует МИД Японии, власти страны готовы направить чартерный рейс, на котором японские граждане, находящиеся в Китае в заражённых зонах, могли бы вернуться на родину.
Происшествия
В Курске две девочки погибли, провалившись под лед
Сегодня в Единую дежурно-диспетчерскую службу Курска поступило сообщение о том, что на реке Сейм под лёд провалились дети.
Экономика
Мишустина попросили об амнистии капиталов для малого бизнеса
"Партия Роста" обратилась к председателю правительства РФ Михаилу Мишустину с предложением провести налоговую амнистию для малого бизнеса, говорится в письме партии, которое имеется в распоряжении РИА Новости.
Технологии
Создана интерактивная карта распространения китайского коронавируса
Центр системных исследований и инжиниринга создал специальную онлайн-панель для мониторинга распространения из Китая нового штамма коронавируса 2019-nCoV.
Экономика
Bloomberg предсказал рост акций компаний на фоне смены кабмина
Акции нескольких компаний могут вырасти на рынке на фоне смены состава правительства и реализации им социальных мер.
Киберспорт
В Dota 2 вышло обновление 7.24. Убрали святыни и добавили новых героев в Captain’s Mode
В Dota 2 вышло обновление 7.24. С ним в игре уменьшили число слотов в рюкзаке, а также добавили общий тайник у фонтана.