Происшествия
Lenta.ruФСБ займется поиском пропавшего студента медицинского вуза
В Петербурге возбуждено уголовное дело об убийстве после пропажи студента медицинского вуза Сергея Павлова. Об этом «Фонтанке» сообщила его мать Ирина. Она обратилась с заявлением в ФСБ, чтобы попытаться получить доступ к мессенджерам сына.
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Религия
Ушел из жизни протоиерей Всеволод Чаплин
Фигурное катание
Фигуристы Синицина и Кацалапов победили в танцах на льду на ЧЕ
Виктория Синицина и Никита Кацалапов взяли золото на проходящем в Австрии чемпионате Европы по фигурному катанию в танцах на льду.
Политика
AP опубликовало запись беседы Трампа о противостоянии России и Украины
Associated Press опубликовало запись разговора президента США Дональда Трампа о противостоянии Москвы и Киева, которая якобы была сделана во время делового ужина в 2018 году в Trump International Hotel в Вашингтоне.
Политика
Шнуров рассказал, при каких условиях пойдет в политику
Музыкант подчеркнул, что по идее депутат - это человек от народа, поэтому именно народ должен предложить ему стать политиком.
Общество
Жена главы Чувашии прокомментировала скандальное видео с супругом
Жена главы Чувашии Михаила Игнатьева назвала поведение мужа "шуткой". По словам Ларисы Игнатьевой, видео "переделано, форматировано".
Происшествия
Мужчина оставил своих детей в аэропорту Шереметьево
Неизвестный мужчина оставил своих детей в аэропорту Шереметьево. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
Происшествия
В Польше ограбили квартиру нобелевского лауреата Ольги Токарчук
Неизвестные ограбили квартиру лауреата Нобелевской премии в области литературы 2018 года, польской писательницы и поэтессы Ольги Токарчук.
Происшествия
В Курске две девочки провалились под лед и утонули
Спасатели извлекли тела двух школьниц из реки Сейм в Курске, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по региону.
Общество
Губернатор Краснодарского края сравнил размер свалки с Мамаевым курганом и оказался в центре скандала
Шоу-бизнес
Дмитрий Иванов: адвокат Жорин качает бабки из Лолиты
Бывший муж Лолиты сообщил, что еще не было ни одного суда по бракоразводному процессу, лишь предварительное заседание, несмотря на слова адвоката Сергея Жорина.
Общество
Назван вероятный источник коронавируса в Китае
Китайские ученые из Национального центра по профилактике и контролю заболеваний установили, что вероятным источником нового типа коронавируса 2019-nCoV стали дикие животные.
Наука
Ученые предполагают, что диабет и рак могут быть заразными
Кино
Названы победители премии «Золотой орёл»
Лучшим актёром прошлого года, по версии премии «Золотой орёл», стал Александр Петров за роль в фильме «Текст», лучшей актрисой — Виктория Мирошниченко за роль в фильме «Дылда».
Политика
Раскрыт порядок принятия поправок в Конституцию
Закон о внесении поправок вступит в силу только с одобрения на общероссийском голосовании, а подпись президента лишь запустит вторую часть, рассказал глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников в интервью «Российской газете».
Здоровье
Врач предупредила об опасности блюд из сырого мяса и соленой рыбы
Как сообщает ToDay News Ufa, Елена Чернышева, врач высшей категории и кандидат биологических наук, предостерегла от употребления блюд из сырого мяса и соленой рыбы.
Происшествия
На Кутузовском проспекте в Москве найден труп студентки
Труп 19-летней девушки обнаружен сегодня утром на западе Москвы. Предположительно речь идет о суициде.
Политика
Израильтянка Иссахар подала президенту России прошение о помиловании
«В результате нашего обсуждения Наама приняла решение обратиться к президенту России с ходатайством о помиловании и освобождении, и такое ходатайство ею уже подано в письменном виде в установленном порядке через администрацию следственного изолятора, в котором она находится», — говорится в заявлении защиты.
Энергетика
Белоруссия обсудит с Россией возможность поставок нефти из Казахстана
«Вопрос возможных поставок через территорию России казахстанской нефти в Белоруссию будет обсуждён белорусскими коллегами с российской стороной самостоятельно», — приводит сообщение ведомства РИА Новости.
Здоровье
Коронавирус оказался заразным и во время инкубационного периода
Смертельный коронавирус 2019-nCoV является инфекционным и во время инкубационного периода в своем носителе, сообщает The Guardian со ссылкой на главу Государственного управления здравоохранения КНР Ма Сяовэя.
Происшествия
Убившая своих детей жительница Пермского края умерла в больнице
В Пермском крае скончалась 32-летняя жительница Кудымкара, которая убила своих детей. и затем пыталась покончить с собой.
Происшествия
Россиянка постирала новорожденного ребенка в стиральной машине
Жительница города Талица Свердловской области постирала новорожденного ребенка в стиральной машине.
Шоу-бизнес
Помолодевшая Алла Пугачева отпраздновала китайский Новый год с другом
Для отдыха Алла Борисовна выбрала китайский ресторан. Повод оказался подходящим - китайский Новый год.
Хоккей
Гретцки хочет, чтобы Овечкин побил его рекорд
Общество
Поправки в Конституцию вернут индексацию пенсий работающим пенсионерам
Законопроект о поправках в Конституцию предполагает регулярную индексацию пенсий, в том числе работающим пенсионерам.
Армия и оружие
В Минобороны РФ дали оценку отношениям военных России и США в Сирии
В Минобороны РФ отметили, что между российскими и американскими военными в Сирии налажены эффективные каналы взаимодействия по согласованию действий в целях устранения каких-либо конфликтных ситуаций.
Авто
13 японских автомобилей, которые оказались не нужны россиянам
Политика
ЦРУ опубликовало архивные данные об «агенте Гитлера» Бандере
"30 июня 1941 года украинский фашист и профессиональный агент Гитлера Степан Бандера (агентурная кличка Консул 2) провозгласил во Львове воссоздание государства Западная Украина", — сообщается в документе.
Единоборства
Блейдс нокаутировал Дос Сантоса на UFC Fight Night
В главном поединке турнира UFC Fight Night 166 в Роли (Северная Каролина, США) американский боец ММА Кертис Блейдс победил бразильца Жуниора Дос Сантоса.