Происшествия

Lenta.ruLenta.ruФСБ займется поиском пропавшего студента медицинского вуза

В Петербурге возбуждено уголовное дело об убийстве после пропажи студента медицинского вуза Сергея Павлова. Об этом «Фонтанке» сообщила его мать Ирина. Она обратилась с заявлением в ФСБ, чтобы попытаться получить доступ к мессенджерам сына.
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Загадочным исчезновением студента петербургского медвуза займётся ФСБ. На поиск ориентированы все полицейские страны

Фонтанка.Ру08:50

Поиском пропавшего студента петербургского медицинского вуза займется ФСБ

АБН10:31

Розыском пропавшего студента петербургского медвуза займётся ФСБ

Peterburg2.ru10:55

В Петербурге и Ленобласти ищут пропавшего студента медвуза

Форпост Северо-Запад11:07

ФСБ подключится к поискам пропавшего студента медвуза

Piter.tv11:09

ФСБ займется поиском пропавшего студента медицинского вуза

Lenta.ru09:59

Волонтёры прочесывают последний участок леса под Хиттолово, где теряется цифровой след студента-хирурга Сергея Павлова

47 новостей11:00
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Религия

Ушел из жизни протоиерей Всеволод Чаплин

Российская газета 11:17
Фигурное катание

Фигуристы Синицина и Кацалапов победили в танцах на льду на ЧЕ

Виктория Синицина и Никита Кацалапов взяли золото на проходящем в Австрии чемпионате Европы по фигурному катанию в танцах на льду.
Московский Комсомолец вчера в 11:16
Политика

AP опубликовало запись беседы Трампа о противостоянии России и Украины

Associated Press опубликовало запись разговора президента США Дональда Трампа о противостоянии Москвы и Киева, которая якобы была сделана во время делового ужина в 2018 году в Trump International Hotel в Вашингтоне.
РИА Новости 02:15
Политика

Шнуров рассказал, при каких условиях пойдет в политику

Музыкант подчеркнул, что по идее депутат - это человек от народа, поэтому именно народ должен предложить ему стать политиком.
РИА Новости 08:22
Общество

Жена главы Чувашии прокомментировала скандальное видео с супругом

Жена главы Чувашии Михаила Игнатьева назвала поведение мужа "шуткой". По словам Ларисы Игнатьевой, видео "переделано, форматировано".
Газета.Ru 08:35
Происшествия

Мужчина оставил своих детей в аэропорту Шереметьево

Неизвестный мужчина оставил своих детей в аэропорту Шереметьево. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
Газета.Ru 11:59
Кино

Фильм «Холоп» теперь показывают в США и Канаде

Live24 05:55
Происшествия

В Польше ограбили квартиру нобелевского лауреата Ольги Токарчук

Неизвестные ограбили квартиру лауреата Нобелевской премии в области литературы 2018 года, польской писательницы и поэтессы Ольги Токарчук.
ТАСС 10:02
Происшествия

В Курске две девочки провалились под лед и утонули

Спасатели извлекли тела двух школьниц из реки Сейм в Курске, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по региону.
Интерфакс 11:01
Общество

Губернатор Краснодарского края сравнил размер свалки с Мамаевым курганом и оказался в центре скандала

BFM.ru 07:37
Шоу-бизнес

Дмитрий Иванов: адвокат Жорин качает бабки из Лолиты

Бывший муж Лолиты сообщил, что еще не было ни одного суда по бракоразводному процессу, лишь предварительное заседание, несмотря на слова адвоката Сергея Жорина.
НТВ 06:46
Общество

Назван вероятный источник коронавируса в Китае

Китайские ученые из Национального центра по профилактике и контролю заболеваний установили, что вероятным источником нового типа коронавируса 2019-nCoV стали дикие животные.
RT на русском 11:16
Наука

Ученые предполагают, что диабет и рак могут быть заразными

Ugpressa.ru вчера в 23:50
Кино

Названы победители премии «Золотой орёл»

Лучшим актёром прошлого года, по версии премии «Золотой орёл», стал Александр Петров за роль в фильме «Текст», лучшей актрисой — Виктория Мирошниченко за роль в фильме «Дылда».
News.ru 24 января в 14:31
Политика

Раскрыт порядок принятия поправок в Конституцию

Закон о внесении поправок вступит в силу только с одобрения на общероссийском голосовании, а подпись президента лишь запустит вторую часть, рассказал глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников в интервью «Российской газете».
Lenta.ru 11:21
Здоровье

Врач предупредила об опасности блюд из сырого мяса и соленой рыбы

Как сообщает ToDay News Ufa, Елена Чернышева, врач высшей категории и кандидат биологических наук, предостерегла от употребления блюд из сырого мяса и соленой рыбы.
ToDay News Ufa 03:50
Происшествия

На Кутузовском проспекте в Москве найден труп студентки

Труп 19-летней девушки обнаружен сегодня утром на западе Москвы. Предположительно речь идет о суициде.
Московский Комсомолец 04:56
Политика

Израильтянка Иссахар подала президенту России прошение о помиловании

«В результате нашего обсуждения Наама приняла решение обратиться к президенту России с ходатайством о помиловании и освобождении, и такое ходатайство ею уже подано в письменном виде в установленном порядке через администрацию следственного изолятора, в котором она находится», — говорится в заявлении защиты.
РБК 07:48
Энергетика

Белоруссия обсудит с Россией возможность поставок нефти из Казахстана

«Вопрос возможных поставок через территорию России казахстанской нефти в Белоруссию будет обсуждён белорусскими коллегами с российской стороной самостоятельно», — приводит сообщение ведомства РИА Новости.
RT на русском 11:57
Здоровье

Коронавирус оказался заразным и во время инкубационного периода

Смертельный коронавирус 2019-nCoV является инфекционным и во время инкубационного периода в своем носителе, сообщает The Guardian со ссылкой на главу Государственного управления здравоохранения КНР Ма Сяовэя.
ТК Звезда 06:04
Происшествия

Убившая своих детей жительница Пермского края умерла в больнице

В Пермском крае скончалась 32-летняя жительница Кудымкара, которая убила своих детей. и затем пыталась покончить с собой.
REGNUM 08:52
Происшествия

Россиянка постирала новорожденного ребенка в стиральной машине

Жительница города Талица Свердловской области постирала новорожденного ребенка в стиральной машине.
Lenta.ru 11:59
Шоу-бизнес

Помолодевшая Алла Пугачева отпраздновала китайский Новый год с другом

Для отдыха Алла Борисовна выбрала китайский ресторан. Повод оказался подходящим - китайский Новый год.
Lisa.ru 03:00
Хоккей

Гретцки хочет, чтобы Овечкин побил его рекорд

Газета.Ru 24 января в 22:48
Хоккей

«Авангард» обыграл «Металлург» и обеспечил себе участие в плей-офф КХЛ

РИА Новости 11:32
Общество

Поправки в Конституцию вернут индексацию пенсий работающим пенсионерам

Законопроект о поправках в Конституцию предполагает регулярную индексацию пенсий, в том числе работающим пенсионерам.
Ведомости 23 января в 08:46
Армия и оружие

В Минобороны РФ дали оценку отношениям военных России и США в Сирии

В Минобороны РФ отметили, что между российскими и американскими военными в Сирии налажены эффективные каналы взаимодействия по согласованию действий в целях устранения каких-либо конфликтных ситуаций.
REGNUM вчера в 09:47
Авто

13 японских автомобилей, которые оказались не нужны россиянам

Российская газета 08:04
Политика

ЦРУ опубликовало архивные данные об «агенте Гитлера» Бандере

"30 июня 1941 года украинский фашист и профессиональный агент Гитлера Степан Бандера (агентурная кличка Консул 2) провозгласил во Львове воссоздание государства Западная Украина", — сообщается в документе.
РИА Новости 23 января в 18:00
Единоборства

Блейдс нокаутировал Дос Сантоса на UFC Fight Night

В главном поединке турнира UFC Fight Night 166 в Роли (Северная Каролина, США) американский боец ММА Кертис Блейдс победил бразильца Жуниора Дос Сантоса.
Спорт-Экспресс вчера в 22:32
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