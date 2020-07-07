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КоммерсантъКоммерсантъ

ФСБ заподозрила Ивана Сафронова в передаче НАТО секретных сведений

ФСБ России подтвердила задержание советника гендиректора госкорпорации «Роскосмос» Ивана Сафронова. По версии службы, он собирал и передавал одной из спецслужб НАТО сведения, составляющие гостайну. Сегодня Иван Сафронов, бывший корреспондент «Коммерсанта» и «Ведомостей», был задержан в Москве.В источнике
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Советника Рогозина заподозрили в передаче данных спецслужбам НАТО

RT на русском04:53

ФСБ: Советник главы «Роскосмоса» подозревается в передаче секретных сведений одной из спецслужб НАТО

Эхо Москвы04:48

Советника главы «Роскосмоса» заподозрили в работе на одну из спецслужб НАТО

Известия04:49

ФСБ заподозрила Ивана Сафронова в передаче НАТО секретных сведений

Коммерсантъ04:49

Задержанного советника Рогозина заподозрили в работе на спецслужбы НАТО

Lenta.ru04:52

ФСБ: Задержанный советник главы «Роскосмоса» работал на одну из спецслужб НАТО

Life.ru04:47

ФСБ заподозрила журналиста Ивана Сафронова в работе на одну из спецслужб НАТО

Дождь04:46
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Актеру Михаилу Ефремову предъявлено обвинение в окончательной редакции

Два дня назад стало известно, что расследование уголовного дела по ДТП в центре Москвы в отношении актера Михаила Ефремова завершилось, и стороны приступят к ознакомлению с его материалами.
MOS.newsвчера в 15:00
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Хинштейн прокомментировал высказывание Навального о евреях

Председатель комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи, журналист и общественный деятель Александр Хинштейн прокомментировал RT обнаруженную старую запись Алексея Навального в «Живом журнале».
RT на русском04:01

Патрушев отверг обвинения в связи России с талибами

Сообщения о сговоре Москвы с движением «Талибан» (организация запрещена в РФ) не имеют под собой никаких оснований, заявил 7 июля секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев в интервью газете «Аргументы и факты».
Известия04:05
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Минэнерго поручило нефтяникам увеличить продажи бензина на бирже

Нефтяным компаниям поручено увеличить объем реализации бензина и дизельного топлива на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже до уровня не ниже 11% и 7% от уровня производства соответственно.
РБК04:41
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Из-за бубонной чумы в Китае объявили третий уровень предупреждения

На севере Китая, в хошуне Урад-Чжунци в автономном районе Внутренняя Монголия, объявили третий уровень эпидемиологического предупреждения из-за выявления случая подозрения у пациента бубонной чумы.
UfacityNews.ru04:16
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Партия Прилепина призвала провести референдум о присоединении Донбасса

Партия "За правду", лидер которой — писатель Захар Прилепин, представила предвыборную программу, в которой призвала провести референдум по самопровозглашенным ДНР, ЛНР и Приднестровью.
РИА Новостивчера в 15:28
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Москва и Барселона расширили сотрудничество в туристической сфере

«Меморандум с коллегами из Барселоны предусматривает сотрудничество на регулярной основе — обмен опытом и успешными практиками, а в будущем, когда позволит ситуация, и совместные мероприятия», — заявила заместитель столичного градоначальника Наталья Сергунина.
ИА Красная Весна04:41
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Украинские военные разворовали из-за драгметаллов польские МиГ-29, взятые на ремонт, и сказали что так и было

ВВС Польши столкнулись с очень серьёзной проблемой – направленные на ремонт на Украину истребители МиГ-29, от которых, польская армия по очевидным причинам не может отказаться, не смогут вернуться на службу из-за того, что украинские военнослужащие, которые занимались ремонтом этих боевых машин, украли комплектующие и блоки с боевых самолётов из-за находившихся там драгоценных металлов.
Avia.pro18:35
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В Москве по подозрению во взятке задержали друга Воронцова

Сотрудники Следственного комитета в Москве по подозрению в получении взятки задержали инспектора столичной ГИБДД Павла Гладченко, который дружит с основателем паблика «Омбудсмен полиции» Владимиром Воронцовым.
РБКвчера в 17:33
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