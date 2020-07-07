ФСБ заподозрила Ивана Сафронова в передаче НАТО секретных сведений
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ФСБ России подтвердила задержание советника гендиректора госкорпорации «Роскосмос» Ивана Сафронова. По версии службы, он собирал и передавал одной из спецслужб НАТО сведения, составляющие гостайну. Сегодня Иван Сафронов, бывший корреспондент «Коммерсанта» и «Ведомостей», был задержан в Москве.В источнике
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