ФСБ заподозрила Ивана Сафронова в передаче НАТО секретных сведений

ФСБ России подтвердила задержание советника гендиректора госкорпорации «Роскосмос» Ивана Сафронова. По версии службы, он собирал и передавал одной из спецслужб НАТО сведения, составляющие гостайну. Сегодня Иван Сафронов, бывший корреспондент «Коммерсанта» и «Ведомостей», был задержан в Москве.