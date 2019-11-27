Общество

Lenta.ruLenta.ruФСБ запретила французскому социологу въезд в Россию на 10 лет

Пограничная служба России запретила въезд в страну на 10 лет французскому социологу Карин Клеман. Об этом сообщает «Коммерсантъ». Журналистам издания Клеман рассказала, что о запрете на въезд пограничники сообщили ей на паспортном контроле в аэропорту Шереметьево.
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ФСБ запретила въезд в Россию французскому социологу Карин Клеман

Ранее госпожа Клеман более 20 лет жила и преподавала в России, была замужем за депутатом Госдумы Олегом Шеиным, ее дочь — гражданка РФ. Последний год социолог провела во Франции, где изучала движение «желтых жилетов», и приехала в Россию, чтобы прочитать о нем лекцию.
Коммерсантъ11:19

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ФСБ запретила въезд в Россию французскому социологу Карин Клеман

Коммерсантъ11:19

Французскому социологу Карин Клеман на десять лет запретили въезд в Россию

Эхо Москвы17:04

Французский социолог Карин Клеман заявила о запрете на въезд в Россию

РБК14:35

ФСБ запретила французскому социологу въезд в Россию на 10 лет

Lenta.ru12:14

ФСБ на десять лет запретила въезд в Россию французскому социологу Карин Клеман

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Московский Комсомолец14:43

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Автобус с учащимися Усольского кадетского корпуса попал в ДТП

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Локомотив — Байер 0:2

Футбольный клуб «Локомотив» (Москва) на домашнем стадионе уступил «Байеру» (Леверкузен) в матче группового этапа Лиги чемпионов со счётом 0:2.
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