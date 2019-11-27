Общество
Lenta.ruФСБ запретила французскому социологу въезд в Россию на 10 лет
Пограничная служба России запретила въезд в страну на 10 лет французскому социологу Карин Клеман. Об этом сообщает «Коммерсантъ». Журналистам издания Клеман рассказала, что о запрете на въезд пограничники сообщили ей на паспортном контроле в аэропорту Шереметьево.
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с чего всё началось
Ранее госпожа Клеман более 20 лет жила и преподавала в России, была замужем за депутатом Госдумы Олегом Шеиным, ее дочь — гражданка РФ. Последний год социолог провела во Франции, где изучала движение «желтых жилетов», и приехала в Россию, чтобы прочитать о нем лекцию.Коммерсантъ11:19
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