Общество

Lenta.ruLenta.ruФСБ запретила французскому социологу въезд в Россию на 10 лет

Пограничная служба России запретила въезд в страну на 10 лет французскому социологу Карин Клеман. Об этом сообщает «Коммерсантъ». Журналистам издания Клеман рассказала, что о запрете на въезд пограничники сообщили ей на паспортном контроле в аэропорту Шереметьево.
Читать в источнике
Комментировать21
с чего всё началось

ФСБ запретила въезд в Россию французскому социологу Карин Клеман

Ранее госпожа Клеман более 20 лет жила и преподавала в России, была замужем за депутатом Госдумы Олегом Шеиным, ее дочь — гражданка РФ. Последний год социолог провела во Франции, где изучала движение «желтых жилетов», и приехала в Россию, чтобы прочитать о нем лекцию.
Коммерсантъ11:19

Подробнее о событии

ФСБ запретила въезд в Россию французскому социологу Карин Клеман

Коммерсантъ11:19

Французский социолог Карин Клеман заявила о запрете на въезд в Россию

РБК14:35

ФСБ запретила французскому социологу въезд в Россию на 10 лет

Lenta.ru12:14

Сотрудники ФСБ запретили въезд в Россию французскому социологу Карин Клеман

Эхо Москвы12:01

ФСБ не впустила первую жену астраханского политика в Россию

Московский Комсомолец14:43

ФСБ не пустила в Россию французского социолога с лекцией о «желтых жилетах»

Ведомости13:23

Жене депутата Госдумы запретили въезжать в Россию

URA.Ru12:59
Показать все источники
Автоматически обработан 7071 источник, обновлено в 14:47, Ашберн
Политика

Путин посоветовал не зацикливаться на Украине, а подумать о себе

Президент России Владимир Путин в ходе общения с жителями Санкт-Петербурга после церемонии открытия памятника писателю Даниилу Гранину посоветовал одному из жителей не зацикливаться на украинской проблематике.
Коммерсантъ 14:33
Политика

Россия и Украина договорились о новом обмене заключенными

Москва и Киев вышли на финальную стадию переговоров по новому обмену заключенными между Россией, Украиной и самопровозглашенными республиками Донбасса.
Lenta.ru 10:48
Происшествия

Историк Соколов уже был судим ранее: по его вине погиб человек

Вести.Ru 13:59
Общество

Опубликованы фотографии концептов новых плацкартных вагонов

Федеральная пассажирская компания (ФПК) представила три проекта новых некупейных вагонов, их фотографии разместил РБК.
RT на русском 08:51
Транспорт

Сбой в движении поездов произошел на МЦД-1 из-за попытки суицида

Второй за день сбой произошел на Московских центральных диаметрах (МЦД), сообщила АО "Центральная пригородная пассажирская компания" (ЦППК) в среду.
Интерфакс 13:08
Политика

В Госдуме призвали Киев искать взаимовыгодные решения по транзиту газа

Киеву необходимо садиться за стол переговоров по транзиту газа и вместе с Москвой "искать взаимовыгодные условия", считает заместитель председателя комитета Госдумы по энергетике Игорь Ананских.
Российская газета 13:01
Авто

Украинский армейский внедорожник «Новатор» получит гражданскую версию

Фирма «Украинская бронетехника» объявила, что внедорожник «Новатор» поступит в свободную продажу.
Motor 05:59
Энергетика

Запасы нефти в США за неделю выросли на 1,57 млн баррелей

Коммерческие запасы нефти в США за прошедшую неделю выросли на 1,572 млн баррелей и на 22 ноября составили 451,952 млн баррелей, сообщает Министерство энергетики США.
ТАСС 12:48
Происшествия

200-килограммовый сын Никаса Сафронова застрял в унитазе самолета

Сын заслуженного художника России Никаса Сафронова Лука Затравкин попал в курьезную ситуацию.
Вести.Ru 10:52
Шоу-бизнес

Бывшая жена Андрея Аршавина закрутила роман с многодетным отцом

В начале года стало известно, что Андрей Аршавин больше не живет с Алисой Казьминой, на которой женился в сентябре 2016-го.
StarHit.ru 06:00
Армия и оружие

В России отмечают День морской пехоты

Морские пехотинцы успешно выполняют боевые задачи в Сирии.
Первый канал 00:06
Происшествия

Затравленную на чаепитии девочку из Новосибирска избили в школе

Восьмилетнюю жительницу Новосибирска, которую выгнали с чаепития из-за якобы несданных родителями денег, избили в школе, сообщает сайт "kp.ru".
Газета.Ru 11:03
Политика

Законопроект о выплате пенсий жителям Донбасса внесли в Раду

Депутаты Верховной рады внесли законопроект, согласно которому будут выплачиваться пенсии жителям части Донбасса, находящейся вне контроля Киева, пишет RNS.
Вечерняя Москва 09:34
Шоу-бизнес

Селена Гомес сделала татуировку, как у Джастина Бибера

Поклонники артистки вспомнили, что бывший бойфренд Гомес Джастин Бибер ранее сделал себе такую же татуировку на ноге.
Srnsk вчера в 12:05
Общество

Истек срок апелляции Дании по «Северному потоку — 2»

Срок апелляции на разрешение Датского энергетического агентства по маршруту прокладки газопровода «Северный поток — 2» к юго-востоку от острова Борнхольм истек 27 ноября в 17:00 мск.
BFM.ru 09:22
Политика

Пристайко осудил Apple за признание Крыма российским

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко прокомментировал устранение компанией Apple неточностей на картах и в приложении "Погода" связанных с территориальной принадлежностью полуострова Крым.
Газета.Ru 13:45
Общество

Названы города России с лучшим качеством жизни

BFM.ru вчера в 10:19
Политика

США призвали Евросоюз ввести санкции против ЧВК «Вагнер»

США ввели свои санкции в отношении ЧВК "Вагнер" еще два года назад.
Новые Известия 02:54
Общество

Дональд Трамп выложил в Twitter своё фото в образе Рокки

Говорит Москва 12:41
Космос

Сообщения о гибели Большого Красного Пятна Юпитера сильно преувеличены

Большое Красное Пятно Юпитера представляет собой самый мощный шторм в Солнечной системе.
ГЛАС.RU вчера в 07:20
Энергетика

В Европе решили ударить по российскому газу на Балтике

Как поясняет агентство, рост поставок дешевого СПГ уже сократил долю «Газпрома» на рынке Европы, а с запуском Balticconnector ценовая конкуренция станет еще сильнее, и России может понадобиться изменить ценообразование в Финляндии, чтобы конкурировать с сжиженным природным газом.
Lenta.ru 06:24
Общество

Путин прибыл на церемонию прощания с Людмилой Вербицкой

Президент России Владимир Путин прибыл в Санкт-Петербургский госуниверситет (СПбГУ) на церемонию прощания с президентом вуза Людмилой Вербицкой, передает ТАСС.
Аргументы и Факты 06:35
Политика

В Кремле рассказали о контактах с Киевом по теме украинских кораблей

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва и Киев осуществляют контакты по вопросу оборудования с возвращённых Украине кораблей, добавив, что не владеет детальной информацией.
RT на русском 04:23
Общество

Польша перевезла из Великобритании 100 тонн золота

Вести ФМ 25 ноября в 12:14
Политика

Четыре страны обратились к России с заявлением из-за Азовского моря

Министры иностранных дел четырех государств — Эстонии, Литвы, Швеции и Украины — выступили с совместным заявлением, в котором потребовали от России уважать территориальную целостность Украины и обеспечить беспрепятственный доступ к украинским портам в Азовском море.
РБК вчера в 15:15
Происшествия

Взрывное устройство сработало возле жилого дома в Туле

Интерфакс 05:24
Здоровье

Минздрав внес в правительство законопроект о ВИЧ-диссидентстве

Минздрав РФ разработал и внес в правительство проект федерального закона, предусматривающий запрет на распространение недостоверной информации о влиянии вируса иммунодефицита человека (ВИЧ).
ТАСС 10:07
Общество

«Росатом» пригласил Шнурова посмотреть на сварщика

Газета.Ru 06:42
Кино

Российский хоррор «Тварь» выходит в прокат

В России 28 ноября на экраны выходит новый фильм ужасов «Тварь» режиссера Ольги Городецкой.
Профиль вчера в 13:39
Футбол

«Боруссия» прилетела в Испанию на матч с «Барселоной»

«Боруссия» прилетела в Испанию на матч с «Барселоной», о чем сообщила в своем официальном Twitter, поделившись соответствующим видео.
Спорт-Экспресс вчера в 07:18
Как работают Яндекс.Новости?
Главное