Общество

КоммерсантъКоммерсантъФСБ запретила въезд в Россию французскому социологу Карин Клеман

Карин Клеман добавила, что намерена проконсультироваться с юристами, возможно ли оспорить запрет на въезд: «Ведь у меня и муж, и маленькая дочь — граждане России, они постоянно ездят на родину к родственникам и друзьям».
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с чего всё началось

ФСБ запретила въезд в Россию французскому социологу Карин Клеман

Ранее госпожа Клеман более 20 лет жила и преподавала в России, была замужем за депутатом Госдумы Олегом Шеиным, ее дочь — гражданка РФ. Последний год социолог провела во Франции, где изучала движение «желтых жилетов», и приехала в Россию, чтобы прочитать о нем лекцию.
Коммерсантъ11:19

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ФСБ запретила въезд в Россию французскому социологу Карин Клеман

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Автоматически обработан 7071 источник, обновлено в 16:17, Ашберн
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