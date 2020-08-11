ФСБ заявила о предотвращении теракта в Башкирии
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Сотрудники ФСБ Башкортостана задержали жителя Нефтекамска за попытку поджечь здание местной администрации при помощи самодельного зажигательного устройства, сообщили в пресс-службе управления ведомства по региону.В источнике
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