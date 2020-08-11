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Газета.Ru
Газета.Ru

ФСБ заявила о предотвращении теракта в Башкирии

Сотрудники ФСБ Башкортостана задержали жителя Нефтекамска за попытку поджечь здание местной администрации при помощи самодельного зажигательного устройства, сообщили в пресс-службе управления ведомства по региону.В источнике
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RT на русском

ФСБ предотвратила теракт в Башкирии

RT на русском06:29
КП - Уфа

Опубликовано видео задержания жителя Башкирии, готовившего теракт у здания администрации

КП - Уфа07:46
ТАСС

ФСБ предотвратила теракт в Башкирии

ТАСС06:38
Уфа1.ру

ФСБ задержала готовившегося совершить теракт жителя Башкирии

Уфа1.ру08:13
РИА Новости

ФСБ задержала жителя Нефтекамска за подготовку теракта

РИА Новости06:29
Стерлеград

УФСБ по РБ: В Башкирии в здании городской администрации планировался теракт

Стерлеград06:09
Башинформ

В Башкирии в здании городской администрации планировался теракт - видео

Башинформ06:01

«Биннофарм» может производить около 1,5 млн доз вакцины от CОVID в год

Фармацевтический завод "Биннофарм" (Зеленоград, входит в группу АФК "Система") в настоящее время может производить около 1,5 миллиона доз первой в мире вакцины от коронавируса, разработанной "Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени почетного академика Н.Ф. Гамалеи"; первые партии вакцины уже готовы к отправке в регионы России, говорится в сообщении АФК.
ПРАЙМ05:26
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Полиция допросила мужа Легкоступовой

Москва, 11 августа 2020, 15:28 — REGNUM Супруг певицы Валентины Легкоступовой, которая в настоящее время находится в больнице в коме после черепно-мозговой травмы, Юрий Фирсов доставлен на допрос в полицейский участок.
REGNUM08:28
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«Спартак» поддержал требования ветеранов клуба к главе РФС

Московский "Спартак" поддержал требования ветеранов красно-белых пожизненно отстранить арбитров Василия Казарцева, видеоассистента рефери Алексея Еськова и главу проекта по внедрению VAR в России Леонида Калошина, передает ТАСС.
Газета.Ru10:17

Россиянам назвали опасные места для оплаты банковской картой

Начальник отдела по противодействию мошенничеству Центра прикладных систем безопасности компании «Инфосистемы Джет» Алексей Сизов назвал агентству «Прайм» места, где опасно расплачиваться банковскими картами.
Lenta.ru20:28
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Стоимость «онлайн-набора» к школе в Саратове выросла на 5%

По средней стоимости подготовки к школе, включая предметы для онлайн-обучения, - 17,6 тыс. руб. (на 5% больше, чем в прошлом году) - Саратов стал одним из самых недорогих городов - дешевле только в Тольятти (16 тыс.).
СаратовБизнесКонсалтинг02:33
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Россия увеличила поставки нефтепродуктов в США до рекорда за 16 лет

На Соединенные Штаты в январе—июне текущего года пришлось более 12% всего российского экспорта нефтепродуктов (общий показатель — 74,63 млн т). Это второе место — после Нидерландов, куда Россия поставила 12,19 млн т нефтепродуктов (16,3% от общего объема).
РБК01:00
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