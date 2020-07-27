Происшествия

РБКРБКФСБ заявила о предотвращении теракта в Москве

В Москве предотвращен теракт, сообщает ФСБ. Предполагаемый террорист ликвидирован в Химках. При задержании он открыл огонь по оперативникам и был убит ответным огнем, говорится в сообщении центра общественных связей ФСБ, поступившем в РБК.
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ФСБ предотвратила теракт в Москве

RT на русском06:03

ФСБ сообщила о предотвращении теракта в Москве

Коммерсантъ06:10

ФСБ заявила о предотвращении теракта в Москве

РБК06:06

ФСБ раскрыла подробности ликвидации боевика в Москве

РИА Новости06:40

ФСБ предотвратила теракт в Москве — видео

Life.ru06:01

ФСБ предотвратила теракт в Москве

Москва 2406:01

Родственники ликвидированного в Химках террориста 2 недели считали его пропавшим без вести

ТАСС06:28
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Шоу-бизнес

Григорьев-Апполонов закрутил роман с девушкой на 30 лет младше его

Московский Комсомолец 00:22
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Общество

Тимати сообщил об уходе из Black Star

Певец Тимур Юнусов, более известный как Тимати, объявил об уходе из лейбла Black Star, сооснователем которого он является.
РБК 06:00
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Общество

Названа самая высокая стоимость аренды двухкомнатных квартир в Москве

Первую строчку рейтинга занимают апартаменты в МФК Neva Towers ММДЦ "Москва-Сити" - двушка за 200 тысяч рублей площадью 60 кв. м. В квартире есть объединенная кухня-столовая-гостиная, спальня, ванная комната.
Российская газета 04:03
Общество

Дегтярев ввел персональную ответственность для чиновников

Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев ввел персональную ответственность для чиновников за нарушение сроков строительства и ввода в эксплуатацию объектов, средства на которые выделялись из федерального бюджета.
Piter.tv 04:01
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Происшествия

В Петербурге задержали мужчину, подозреваемого в убийстве жены

ТАСС 06:08
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Транспорт

Трассу «Таврида» в Крыму могут сдать в эксплуатацию досрочно

Совсем скоро стартуют работы на последнем, восьмом участке «Тавриды». Уже подписан контракт на строительство первой очереди этого участка.
RuNews24.ru 05:15
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Армия и оружие

Иранцы вывели в Ормузский пролив модель авианосца США

Иранские военные отбуксировали в Ормузский пролив модель американского авианосца с самолетами.
Ruposters.ru 04:24
Кино

Из-за коронавируса отложен 11 сезон «Ходячих мертвецов»

Ранее издание UfaTime.ru сообщало о том, что из-за пандемии коронавируса отложены премьеры Disney и Paramount.
UfaTime.ru вчера в 10:36
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Общество

Исследование показало разницу зарплат в Москве и регионах

Врачи, учителя, продавцы, охранники и водители могут зарабатывать в Москве на 40-50% больше, чем в регионах, показало июльское исследование сервиса "Работа.ру".
РИА Новости вчера в 20:11
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Происшествия

В Забайкалье проверят видео с закурившим от свечи в храме подростком

РБК 06:29
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Общество

Мишустин подписал постановление о трудоустройстве женщин с детьми

Председатель правительства уточнил, что этим категориям граждан после выхода на пенсию или из декретного отпуска зачастую необходимо пройти переобучение или повысить квалификацию, однако ранее региональные госслужбы занятости не могли самостоятельно заключать договоры и выделять субсидии организаторам подобных курсов.
РИА Новости 04:52
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Армия и оружие

Бессрочное перемирие в Донбассе нарушили

Командование Операции Объединенных сил (ООС) Украины сообщило о нарушении самопровозглашенными Донецкой и Луганской народными республиками (ДНР и ЛНР) бессрочного перемирия в Донбассе в первый день вступления в силу мер по его обеспечению.
Lenta.ru 05:36
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Происшествия

Жители Перми спасли утопающую женщину, создав живую цепь

В Перми местные жители спасли женщину, тонувшую в реке Каме. По сообщениям очевидцев, ей на помощь бросился один из прохожих.
RT на русском вчера в 09:00
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Общество

Дегтярев встретился с участниками акций в Хабаровске

Политическая Экспертиза вчера в 06:46
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Происшествия

Фургала проверят на причастность к убийству и покушению

Арестованный экс-губернатор Хабаровского края Сергей Фургал будет проверен на причастность к убийству и покушению на убийство.
Вести.Ru 04:52
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Общество

Сергей Шнуров прибыл в Хабаровск на съёмки фильма о протестующих

Музыкант и политик Сергей Шнуров прилетел в Хабаровск, чтобы снять документальный фильм о протестующих против задержания губернатора региона Сергея Фургала, сообщает радиостанция "Говорит Москва".
DP.RU 03:38
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Политика

Онлайн-голосование на довыборах в Госдуму пройдет в двух регионах РФ

Москва, 27 июля 2020, 13:06 — REGNUM Онлайн-голосование на довыборах в Государственную думу пройдет в Курской и Ярославской областях.
REGNUM 06:06
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Технологии

Spotify начал продавать рекламу в России

Музыкальный стриминговый сервис Spotify запустил в России продажи рекламы.
Ведомости 04:59
Общество

Около 300 тыс. иностранцев получили гражданство России с начала года

За первые шесть месяцев текущего года около 300 тыс. иностранцев получили российское гражданство, рассказала начальник Главного управления по вопросам миграции МВД РФ Валентина Казакова.
Известия вчера в 19:55
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Экономика

Путин разрешил заморозить реальные пенсии россиян на 10 лет

Президент России Владимир Путин разрешил заморозить реальные пенсии россиян на 10 лет.
Evo-rus.com 25 июля в 16:17
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Политика

В Кремле оценили телефонный разговор Путина и Зеленского

Телефонный разговор президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского был содержательным, конструктивным и делом, заявил пресс-секретарь российского главы Дмитрий Песков.
Газета.Ru 06:31
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Происшествия

При падении автомобиля в канал под Волгоградом умерли пять человек

РИА Новости 05:39
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Политика

В Кремле прокомментировали слова Мааса об участии России в G7

Президент РФ Владимир Путин не выступал с какими-то инициативами по присоединению к работе G7, заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков, комментируя слова главы МИД ФРГ Хайко Мааса о невозможности включения России в "семерку".
РИА Новости 06:23
2
Шоу-бизнес

Сын Высоцкого прокомментировал замену головы памятника музыканту

РИА Новости Сын барда Владимира Высоцкого Никита считает, что обновленный памятник поэту на Ваганьковском кладбище лучше отображает образ, изначально задуманный скульптором.
РЕН ТВ 25 июля в 12:00
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Политика

Опубликован список кандидатов в депутаты Гайского округа

В нашем округе состоятся выборы депутатов Совета депутатов Гайского городского округа Оренбургской области шестого созыва.
В Гае.ру 06:00
Общество

На карты россиянам придет новое пособие до 6 тыс. рублей до 31 августа

Как сообщает PRIMPRESS, пособие смогут получить все родители несовершеннолетних детей, которые остались без работы во время пандемии коронавируса.
Live24 02:41
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Футбол

Бывший капитан «Зенита» возвращается в Англию

Бранислав Иванович, покинувший "Зенит", продолжит карьеру в английскую премьер-лигу.
Вести.Ru 06:15
Общество

За нелегальный техосмотр в России введут уголовную ответственность

Техосмотр без аккредитации теперь попадает под статью УК РФ, если в результате нелегального ТО был нанесен ущерб гражданам или государству при крупном доходе - нарушитель получит штраф или арест на полгода.
Газета.Ru 04:51
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Происшествия

На Кубани за сутки выявили 96 носителей коронавируса

Краснодар, 27 июля 2020, 10:55 — REGNUM 96 новых случаев заражения коронавирусом подтверждено за минувшие сутки на территории Краснодарского края, сообщили 27 июля в региональном оперативном штабе.
REGNUM 03:55
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Экономика

Россия увеличила экспорт сахара в четыре раза

В сезоне с октября 2019 года по конец сентября 2020-го Россия поставит за рубеж почти 1,8 млн т сахара и выйдет на седьмое место по мировому экспорту, следует из презентации Международной организации по сахару с майским прогнозом мирового баланса сахара.
Коммерсантъ 01:48
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