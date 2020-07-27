В Москве предотвращен теракт, сообщает ФСБ. Предполагаемый террорист ликвидирован в Химках. При задержании он открыл огонь по оперативникам и был убит ответным огнем, говорится в сообщении центра общественных связей ФСБ, поступившем в РБК.

ФСБ заявила о предотвращении теракта в Москве

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