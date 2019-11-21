Политика

КоммерсантъКоммерсантъФСБ заявила об исправности переданных Украине кораблей

Три украинских военных судна, задержанных российскими властями год назад в Керченском проливе, были переданы Украине в надлежащем состоянии и с исправной техникой, сообщил ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей (ЦОБ) ФСБ.
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с чего всё началось

В ФСБ ответили на претензии Украины об «угробленных» Россией кораблях

Военные суда, задержанные за провокацию в Керченском проливе в ноябре прошлого года, были переданы Украине в нормальном состоянии и с исправной сантехникой, что подтверждает видеозапись. Об этом говорится в заявлении Центра общественных связей (ЦОС) ФСБ России, поступившем в ТАСС.
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Опытный прототип космического корабля Starship Mk1 компании SpaceX взорвался во время тестов на полигоне в американском штате Техас.
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Высший суд Испании начал расследование о действиях сотрудников подразделения Главного управлении Генштаба ВС России (более известного как ГРУ) во внутренние дела Каталонии.
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал информацию о причастности российских военнослужащих к жестокому видео с убийством сирийца в 2017 году в Сирии, передает корреспондент "Газеты.Ru".
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Экономика

ФНС увеличила поступления налогов в федеральный бюджет

Федеральная налоговая служба (ФНС) с января по октябрь этого года направила в федеральный бюджет 10,5 триллиона рублей, это на 7,1 процента больше, чем годом ранее, рассказал глава ведомства Михаил Мишустин на встрече с президентом Владимиром Путиным.
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Замглавы Росалкогольрегулирования доставили на допрос в СК

Заместителя руководителя Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка (Росалкогольрегулирование) Ирину Голосную 21 ноября доставили на допрос в Следственный комитет России.
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Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон о федеральном бюджете на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов.
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Гибридные версии были у Toyota RAV4 и раньше, но сейчас модель впервые обзавелась полноценной плагин-гибридной модификацией Prime с возможностью подзарядки от бытовой электросети.
110km.ru вчера в 07:06
Здоровье

В пензенском минздраве объяснили очереди водителей в больницах

В ведомстве напомнили, что в соответствии с приказом Министерства здравоохранения РФ от 10.09.2019 № 731н с завтрашнего дня, 22 ноября, в силу вступают изменения в порядок проведения обязательного медосвидетельствования водителей транспортных средств.
Smi58.ru 06:30
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