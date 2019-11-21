Политика
КоммерсантъФСБ заявила об исправности переданных Украине кораблей
Три украинских военных судна, задержанных российскими властями год назад в Керченском проливе, были переданы Украине в надлежащем состоянии и с исправной техникой, сообщил ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей (ЦОБ) ФСБ.
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с чего всё началось
Военные суда, задержанные за провокацию в Керченском проливе в ноябре прошлого года, были переданы Украине в нормальном состоянии и с исправной сантехникой, что подтверждает видеозапись. Об этом говорится в заявлении Центра общественных связей (ЦОС) ФСБ России, поступившем в ТАСС.ТАСС03:20
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В ведомстве напомнили, что в соответствии с приказом Министерства здравоохранения РФ от 10.09.2019 № 731н с завтрашнего дня, 22 ноября, в силу вступают изменения в порядок проведения обязательного медосвидетельствования водителей транспортных средств.