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РБК
РБК

ФСБ заявила о задержании в Крыму работавшего на Украину шпиона с бомбой

В Крыму задержан гражданин России, работавший на украинскую разведку, говорится в сообщении Центра общественных связей ФСБ, поступившем в РБК. Он собирал информацию о различных объектах в регионе, у него найдено взрывное устройство.В источнике

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Появилось видео задержания работавшего на разведку Украины в Крыму

News.ruвчера в 11:16

ФСБ заявила о задержании в Крыму работавшего на Украину шпиона с бомбой

РБКвчера в 08:37

В Крыму задержали гражданина, снимавшего фото и видео для украинских спецслужб

ИА Крыминформвчера в 08:42

На работавшего на разведку Украины россиянина завели дело об изготовлении оружия

Интерфаксвчера в 09:39

Хронология задержаний агентов украинских спецслужб в России

ТАССвчера в 09:43

Россиянин задержан в Крыму за сбор данных для спецслужб Украины

Комсомольская правдавчера в 08:34

Опубликовано видео задержания агента спецслужб Украины в Крыму

РИА Новостивчера в 09:22
Интересное

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SM Newsвчера в 05:33

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FBM.ru15 марта в 13:43

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ТАСС17:08

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Коммерсантъвчера в 10:07