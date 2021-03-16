Автоэксперт Канаев назвал особенности вождения автомобилей весной на дорогах РФ

Член координационного совета Федерации автомобильных владельцев РФ Сергей Канаев в ходе своей беседы с радио Sputnik поведал о том, на что стоит проверить свое собственное транспортное средство весной, в особенности отметив, что это надо будет сделать, если в зимний период оно еще не использовалось.