ФСБ заявила о задержании в Крыму работавшего на Украину шпиона с бомбой
В Крыму задержан гражданин России, работавший на украинскую разведку, говорится в сообщении Центра общественных связей ФСБ, поступившем в РБК. Он собирал информацию о различных объектах в регионе, у него найдено взрывное устройство.В источнике
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