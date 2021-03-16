В Крыму задержан гражданин России, работавший на украинскую разведку, говорится в сообщении Центра общественных связей ФСБ, поступившем в РБК. Он собирал информацию о различных объектах в регионе, у него найдено взрывное устройство.

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