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ФСБ заявила о задержании в Волгоградской области подозреваемых в подготовке захвата власти

В Волгоградской области сотрудники ФСБ задержали местных жителей, подозреваемых в подготовке к насильственному захвату власти с применением оружия.
Lenta.ru
Как сообщили в пресс-службе ведомства, задержанные готовили нападение на военных и сотрудников правоохранительных органов.
Коммерсантъ
Следователи возбудили уголовные дела по статье "Организация экстремистского сообщества".
РИА Новости
Сейчас продолжается комплекс оперативно-разыскных мероприятий по выявлению других противоправных действий и остальных участников группировки.
Московский Комсомолец Волгоград

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В Волгоградской области задержали жителей, готовившихся к захвату власти
ТАСС03:26
ФСБ задержала жителей Волгоградской области, подозреваемых в подготовке к захвату власти
РИА Новости03:05
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ФСБ заявила о задержании в Волгоградской области подозреваемых в подготовке захвата власти
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